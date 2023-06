Es wäre eine absolute Sensation! Schnappt sich Klopp diesen Welt-Star?

Liverpool - Dass der FC Liverpool nach einer absolut durchwachsenen Saison aggressiv in die Transferperiode gehen würde, war klar. Doch dieser potenzielle Neuzugang sprengt jegliche Vorstellungskraft der Fußball-Fans von der Insel.

Nun sorgt ein FIFA-Agent für neuen Wirbel. Laut Marco Kirdemir sollen die Verantwortlichen tatsächlich bereits sein, eine Ablöse in Höhe von 250 Millionen Euro in die französische Hauptstadt zu überweisen.

Hellhörig wurde da sofort der FC Liverpool. Schließlich hatte der Weltmeister von 2018 bereits in der Vergangenheit bekundet, dass seine Mama Fayza Lamari (48) absoluter Fan des englischen Traditionsklubs ist und es gern sehen würde, dass ihr Sohn an der Anfield Road aufläuft.

Das soll die Verantwortlichen richtig auf die Palme bringen. Gut möglich also, dass sich die Wege noch in diesem Sommer trennen.

Denn offenbar buhlt Trainer Jürgen Klopp (56) um Frankreich-Star Kylian Mbappé (24). Der steht noch ein Jahr bei Paris Saint-Germain (PSG) unter Vertrag, hat aber klargemacht, dass er seinen 2024 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern will.

Der Stürmer ist mit seiner Torquote für jede Mannschaft eine Art Lebensversicherung. © Christophe Ena/AP/dpa

Natürlich jagt Liverpool den Goalgetter nicht allein. Bevor die Reds in den Poker einstiegen, soll Real Madrid schon lange seine Fühler intensiv nach dem Stürmer ausgestreckt haben.

Zuletzt war Mbappé auch mit Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden, doch dem erteilte der 24-Jährige eine klare Absage.

Für die Reds wäre der Franzose eine Art Lebensversicherung. Allein in der Auswahl schoss der Star bei den "Les Bleus" 40 Tore in 70 Spielen. Für PSG brachte er es in 260 Partien auf 212 Buden. Unglaubliche Werte!

Was allerdings ein großes Minus für den FC Liverpool darstellt, ist die verpasste Qualifikation für die Champions League. Nach einem extrem schlechten Start in die vergangenen Saison fing sich das Team von Klopp zwar zum Saisonende hin, verpasste dennoch die Teilnahme an der Königsklasse.

So müssen Fans und Spieler in der kommenden Saison mit der Europa League Vorlieb nehmen. Ob das einem Weltstar wie Mbappé schmecken würde? Wenn das Gehalt stimmt, denkt der Franzose sicher drüber nach.