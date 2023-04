Abgang unter Tränen: Juve-Keeper mit Herzproblemen ausgewechselt!

Turin (Italien) - Schreckmoment für Wojciech Szczesny (32)! Der Torwart von Juventus Turin musste am Donnerstagabend beim 1:0-Erfolg in der Europa League gegen Sporting Lissabon mit Herzproblemen von Platz.

Laut Polsat Sport wurde bei Szczesny zwar ein erhöhter Puls festgestellt, sein EKG-Befund blieb aber unauffällig. Am Freitag soll der Routinier erneut untersucht werden.

In der Folge wurde der Torhüter noch im Turiner Allianz Stadion gründlich durchgecheckt, anschließend konnte der italienische Rekordmeister in den sozialen Netzwerken eine erste Entwarnung geben.

Schließlich musste Szczesny unter Tränen in der 44. Minute ausgewechselt werden, Mattia Perin (30) ersetzte ihn im Kasten der Alten Dame.

Bereits kurz vor der Pause des Viertelfinal-Hinspiels klagte der polnische Nationalkeeper über Unwohlsein, taumelte benommen über den Rasen und fasste sich an die Brust.

Der eingewechselte Mattia Perin (30, M.) avancierte mit seinen Glanztaten in der Schlussphase zum Helden des Spiels. © Marco BERTORELLO / AFP

Immerhin konnte sich der zweifache WM-Teilnehmer nach der erzwungenen Auswechslung über den knappen Sieg seiner Mannschaft freuen.

Innenverteidiger Federico Gatti (24) gelang in der 73. Minute nach einem zunächst noch geblockten Vlahovic-Kopfball der goldene Treffer des Tages, in der Schlussphase rettete Szczesny-Ersatz Perin den Erfolg zudem mit zwei überragenden Paraden.

"Ich freue mich sehr für ihn, denn er ist ein Goldjunge. Er beschwert sich nie. Als Torhüter sind wir eine tolle Gruppe", lobte der Stammkeeper seinen Kollegen.

Am kommenden Donnerstag (21 Uhr) steht das Rückspiel in der portugiesischen Hauptstadt an. Ob Szczesny bis dahin wieder einsatzfähig ist, wird sich im Verlauf der Woche entscheiden.