Bayern-Leihgabe Sabitzer trifft doppelt, aber zwei Eigentore vermasseln Man United den Sieg!

Marcel Sabitzer (29) gelangen am Donnerstagabend seine ersten beiden EL-Treffer für Manchester United.

Der am vergangenen Deadline Day auf die Insel gewechselte Mittelfeldspieler brachte die Hausherren im altehrwürdigen Old Trafford nach einer knappen Viertelstunde und der Vorlage von Bruno Fernandes (28) mit einem sehenswerten Linksschuss aus rund elf Metern in Führung (14.).

Nur sechs Zeigerumdrehungen später folgte schon der nächste Streich des österreichischen Nationalkickers. Anthony Martial (27) leitete den Konter infolge eines Angriffs der Andalusier ein, bediente Sabitzer anschließend mit einem perfekt getimten Pass, woraufhin der 29-Jährige erneut eiskalt mit seinem schwachen Fuß zum 2:0 vollendete (21.).

Für den noch bis 2025 in München unter Vertrag stehenden Offensivakteur waren es erst die Tore Nummer zwei und drei im Dress von Man United. Zuvor netzte Sabitzer bereits beim 3:1-Erfolg im FA Cup gegen den FC Fulham ein, in der Premier League trat er lediglich mit einer Vorlage gegen den FC Brentford als Scorer in Erscheinung.

Die Red Devils, bei denen auch Ex-BVB-Star Jadon Sancho (23) in der Startelf stand, waren somit auf dem besten Weg, sich in eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr) in Sevilla zu bringen, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse.