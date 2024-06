15.000 Menschen überfluten Leipziger EM-Fanzone: Diese Straftaten wurden begangen

Schon zum Anpfiff hatten sich in der Fan Zone zwischen Gewandhaus und Oper so viele Fußballfans versammelt, dass die Organisatoren die Zugänge wegen Überfüllung schließen mussten und darum baten, nicht mehr zum zentralen Platz zu kommen.

Etwa 300 Polizisten sicherten am Freitag die Fan Zone und andere Versammlungen ab. © News5/Grube

Neben Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz wurden unter anderem auch Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in die Wege geleitet.

Ansonsten spricht die Behörde von einem "störungsfreien" Einsatz.

Nach Abpfiff des eindrucksvollen Auftakt-Dreiers in München sperrten Beamte den Kreuzungsbereich am ohnehin für den Verkehr gesperrten Augustusplatz ab, um eine sichere Abreise der Fans zu gewährleisten.

Neben den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden die Polizisten vor allem rund um in der Leipziger Red Bull Arena stattfindenden Begegnungen gefordert sein. Diese finden am Dienstag (18. Juni, Portugal gegen Tschechien), Freitag (21. Juni, Niederlande gegen Frankreich) und am 24. Juni (Kroatien gegen Italien) sowie am 2. Juli (Achtelfinale) statt.

Allein am 21. Juni werden im Rahmen von Oranje gegen Les Bleus 80.000 zusätzliche Fans in der Messestadt erwartet.