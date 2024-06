Anpfiff! Hier kann Dresden die Fußball-EM schauen

Dresden - Ein Sommermärchen für Dresden? Wie schon 2006 zählt die Landeshauptstadt nicht zu den Turnier-Austragungsorten - Public-Viewing-Events werden nicht von der Stadt organisiert. Wer das rollende Spektakel trotzdem in Gemeinschaft auf der großen Leinwand verfolgen will, hat andere Optionen.

Tausende Deutschland-Fans tummelten sich 2010 am Elbufer, um Fußball zu gucken. (Archivbild) © Arno Burgi

Manchem Dresdner ist das schwarz-rot-goldene Treiben zu den großen Turnieren 2008, 2010, 2012 oder 2014 am Elbufer noch in lebhafter Erinnerung: Die Stimmung war fabelhaft und es wimmelte nur so vor Fahnen, Trikots und Blumenketten in Deutschlandfarben.

Damals wurde das öffentliche Fußballgucken von den Filmnächte-Veranstaltern organisiert. Seit einigen Jahren nicht mehr: "Wir haben das Public Viewing in der Vergangenheit immer gemeinsam mit Partnern umgesetzt. Diese Konstellation hat sich dieses Jahr nicht ergeben", so Filmnächte-Chef Philip Hartmanis (45). "Es ist nicht geplant, während der Filmnächte Fußball statt Filme zu zeigen."



Trotzdem sollen Fußballpatrioten dieses Jahr auf ihre Kosten kommen können - wenn auch in kleinerem Maßstab. Zum Beispiel erwartet der Karnevalsverein Langebrück knapp 300 Teilnehmer vor der Leinwand. Am Freitag (19 Uhr) soll die Fußballfete im Saal des Bürgerhauses beginnen, Eintritt frei. "Die Menschen müssen nicht stillsitzen wie im Theater, wir haben Bierbänke und einen Bierwagen aufgestellt", verspricht Vereinspräsident Thomas Hoffmann (43).