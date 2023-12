Auslosung der EURO 2024: Auf wen trifft die deutsche Nationalelf bei der Heim-EM?

Hamburg - Am heutigen Samstag fällt um 18 Uhr der Startschuss für die Europameisterschaft 2024 , wenn in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen für das nächste große Turnier ausgelost werden. Trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM gleich auf schwere Brocken oder warten vermeintlich machbare Lose?

In unserem Liveticker zur Auslosung halten wir Euch über die deutschen Gegner und alle EM-Gruppen auf dem Laufenden.

Um die für gewöhnlich sehr prominenten Losfeen machte die UEFA im Vorfeld der Ziehung in der Hansestadt übrigens ein Geheimnis. Durchs Programm werden die Moderatoren Esther Sedlaczek (38) und Pedro Pinto (48) führen.

Das Interesse am Mega-Event ist bereits riesig. Allein in der ersten Bewerbungsphase flatterten über 20 Millionen Anfragen für rund eine Million Tickets ein. Zahlreiche Fans kassierten daher eine Absage.

Dabei sind allerdings erst 21 Nationen fix qualifiziert, drei Teilnehmer kommen nach den Play-offs im März noch hinzu. Sie werden am Sonnabend mit Platzhalter-Losen trotzdem schon ihren Gegnern zugeordnet.

24 Mannschaften kämpfen hierzulande im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) um den begehrten Pokal, zuvor müssen sie aber noch in sechs Vierer-Gruppen aufgeteilt werden.

Mit Blick auf die Töpfe wäre für die deutsche Nationalmannschaft theoretisch eine Hammer-Gruppe mit den Niederlanden, Dänemark und Italien möglich, allerdings könnte die DFB-Auswahl auch eine vermeintlich machbare Vorrunde mit Slowenien, Albanien und einem Play-off-Sieger erwischen.

"Der Charme einer Auslosung ist, dass gelost wird. Man hat sein Glück also nicht in der eigenen Hand, leichte Gegner gibt es sowieso nicht", so Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) im Vorfeld.

Sportdirektor Rudi Völler (63) wünscht sich nach der "großen öffentlichen Häme" zuletzt hingegen ein Wiedersehen mit der Türkei oder Österreich.