EM 2024, Deutschland gegen Dänemark im Liveticker: Das Spiel läuft wieder!

Von Tina Hofmann, Aliena Rein

Dortmund - Jetzt geht's ums Ganze in der K.-o.-Runde! Die deutsche Nationalmannschaft spielt bei der EM 2024 im Achtelfinale gegen Dänemark.

In der 35. Minute musste das Achtelfinale von Deutschland bei der Heim-EM gegen Dänemark wegen Unwetters unterbrochen werden. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP Bundestrainer Julian Nagelsmann wartet mit zwei Überraschungen auf: David Raum und Leroy Sané spielen für Maximilian Mittelstädt und Florian Wirtz. Zudem ersetzt Nico Schlotterbeck den Gelb-gesperrten Jonathan Tah. Aktuell ist die Partie wegen eines heftigen Unwetters in Dortmund unterbrochen, die Teams sind in der Kabine. TAG24 hält Euch im Liveticker vor, während und nach der Partie über das Achtelfinale der Nationalmannschaft auf dem Laufenden!

41. Minute: Der englische Schiedsrichter zeigt dem dänischen Trainer Hjulmand die Gelbe Karte. Er hatte sich zu lautstark echauffiert.

37. Minute: Und die Deutschen sind sofort wieder hellwach. Havertz kommt nach einer Raum-Flanke von links mit dem Kopf an den Ball, aber Schmeichel pariert. Gleich danach hat Schlotterbeck eine gute Chancen, trifft aber nur das Außennetz.

37. Minute: Gündogan wird unsanft von Höjlund gestoppt, Freistoß.

36. Minute: Es wird jetzt spannend zu beobachten sein, wer sich schneller auf die neuen Bedingungen einstellt. Der Rasen ist klitschnass nach diesem heftigen Unwetter.

22 Uhr: Jetzt geht's bei 34:46 weiter.

Gleich geht es weiter bei der Partie nach der Unwetter-Unterbrechung. © INA FASSBENDER / AFP

21.56 Uhr: Die Mannschaften sind zurück und machen sich jetzt erst noch einmal fünf Minuten warm.

21.55 Uhr: Die Mannschaften stehen im Spielertunnel, können aber noch nicht auf den Rasen, weil zahlreiche Helfer noch versuchen, den Platz in Ordnung zu bringen.

21.53 Uhr: Die Fans kommen langsam zurück zu ihren Plätzen. Schiedsrichter Michael Oliver ist noch in den Katakomben, bespricht sich dort.

Unglaubliche Bilder in Dortmund: An zwei Stellen im Stadion kommt das Nass wie bei einem Wasserfall hinunter. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

21.51 Uhr: Die deutschen Fans haben weiterhin gute Laune. Die schwenken ihre Fahnen, die unterhalten sich, die meisten sind an ihren Handys. Manche hat es auch erwischt, sie sind klatschnass.

21.49 Uhr: Die bange Frage ist: Hält die Drainage des Dortmunder Rasens? Kann sie diese heftigen Wassermassen aufnehmen?

Der Moment, in dem die Spieler in die Kabine gehen. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

21.46 Uhr: Es sind irre Szenen in Dortmund. Im Stadion kommt an zwei Stellen das Wasser wie bei einem Wasserfall hinunter. Nicht nur die Tribünen sind nass - natürlich auch der Rasen. Das wird spannend, wann es hier wie weitergeht.

21.45 Uhr: Das ist jetzt natürlich eine ganz schwere Situation für die beiden Mannschaften. Nicht nur die Muskeln müssen irgendwie warm gehalten werden, auch mental gibt das jetzt natürlich einen Knick.

Das Unwetter zieht direkt über das Dortmunder Stadion. Die Spieler sind in den Kabinen. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

21.41 Uhr: Relativ große Hagelkörner fallen jetzt auf den Dortmunder Rasen. Viele Zuschauer haben auch die Tribünen verlassen und sich vor dem heftigen Regen in Sicherheit gebracht. Der Stimmung tut das kein Abbruch, die Fans singen: "Oh, wie ist das schön, sowas haben wir lange nicht gesehen, so schön, so schön."

21.40 Uhr: Der Unparteiische schickt die Mannschaften in die Kabine. Es regnet brutal, es gewittert heftig.

35. Minute: Der britische Schiedsrichter Michael Oliver fackelt nicht lange und unterbricht sofort nach dem ersten zuckenden Blitz überm Stadion die Partie. Beide Teams stehen unter den Ersatzbänken. Das Gewitter steht direkt über dem Stadion, das sieht gefährlich aus.

35. Minute: Jetzt probiert es Sané mal durch die Mitte, doch die stellen die Dänen zu. Kurze Zeit später kracht es ordentlich im Stadion, das Gewitter ist gut hörbar, die Blitze zu sehen.

34. Minute: Jetzt werden sich die Verhältnisse auf dem Dortmunder Platz ändern. Ein Gewitter ist direkt über dem Stadion aufgezogen. Es regnet ordentlich.

33. Minute: Antonio Rüdiger macht bis jetzt ein überragendes Spiel. Er ist an jedem Ball mit einem Bein, einer Fußspitze dran. Sein Einsatz heute ist ganz, ganz wichtig.

31. Minute: Das war nichts! Eriksen knallt den Ball in die Mauer, wo Rüdiger seine Intimzone mit beiden Händen schützt - Gott sei dank, das wäre ein Volltreffer gewesen.

30. Minute: Nach einer halben Stunde ist die Partie offen. Beide Teams haben jetzt ihre Szenen, wobei die Deutschen aktuell keine Mittel mehr gegen die stabil gewordene Abwehr des Gegners finden. Andrich lässt Maehle an der Strafraumgrenze auflaufen - es gibt Freistoß aus guter Position.

Robert Andrich (l.) im Zweikampf mit Christian Eriksen. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

27. Minute: Der für Wirtz heute spielende Sané findet jetzt Mal auf der rechten Seite noch nicht das richtige Rezept. Er dribbelt sich fest.

25. Minute: Autsch! Da rauschen die Köpfe von Havertz und Christensen aneinander. Beide müssen eine Weile behandelt werden, bevor es weiter geht.

24. Minute: Ouhhhh, das wär gefährlich. Eriksen erobert den Ball im Sechzehner, steckt auf Maehle durch, der zieht einfach ab. Der Ball zischt am linken Pfosten vorbei.

Dänemark hat sich von der Drang-Phase Deutschlands erholt, das Spiel ist jetzt offener

23. Minute: Nach der Drang-Phase der Deutschen wird das Spiel jetzt ausgeglichener. Die Dänen haben sich geschüttelt, haben mehr Ballbesitz, auch wenn Deutschland extrem hoch anläuft.

21. Minute: Jetzt ist Eriksen mal durch und es wird gefährlich, aber die linke Fußspitze von Rüdiger klärt die Situation - Ecke. aus der entsteht keine neue Torraumszene, da Musiala von Höjbjerg gelegt wird.

20. Minute: Die Dänen suchen die Räume, doch die sie finden sie nicht. Deutschland steht sehr gut gestaffelt und stabil und macht es dem Gegner wirklich schwer. Das hat Bundestrainer Julian Nagelsmann mit seinem Team richtig gut vorbereitet.

18. Minute: Deutschland lässt den Ball laufen, Dänemark versucht erst gar nicht, zu attackieren. Zwar haben die Dänen jetzt defensiv ein wenig mehr Stabilität, doch die DFB-Elf legt sich den Gegner gerade wie auf dem Schachbrett zurecht. Nur mit dem Tor will es noch nicht klappen.

15. Minute: Der erste Standard für die Dänen. Eriksen bringt den Ball in den Sechzehner, doch Havertz hat alles im Griff, Szene geklärt. Im Gegenzug wird Leroy Sané unsanft von den Beinen geholt - Freistoß für die Deutschen.

13. Minute: Jetzt probiert es auch Musiala aus der Distanz, doch der Schuss geht am Tor vorbei. Die Dänen kommen gar nicht dazu, mal Luft zu holen, zu drückend überlegen ist die DFB-Elf.

12. Minute: Bis jetzt ist es ein ganz starker Auftritt der Deutschen. Vier Ecken gab es schon bis jetzt, leider ist noch kein Tor dabei herausgesprungen. Aber die Dänen finden offensiv überhaupt nicht statt. Sie habe es Torwart Schmeichel zu verdanken, dass sie nicht zurückliegen.

10. Minute: Die nächste dicke Chance! Rüdiger passt weit vor auf Havertz, der abzieht, aber Schmeichel ist wieder zur Stelle. Die Ecke bringt Kroos herein, Andrich kommt frei zum Kopfball, aber Schmeichel hält den Ball fest.

9. Minute: Beim Schiri-Experten Patrick Ittrich, aber auch bei Robin Gosens am Mikrofon herrscht Klarheit, dass der Treffer nicht unbedingt hätte aberkannt werden müssen.

7. Minute: Und gleich das nächste Ding. Toni Kroos tritt die Ecke, Schlotterbeck kommt mit dem Kopf an den Ball und köpft auf den rechten Pfosten, dort kann Schmeichel den Ball gerade so zur Ecke klären. Aus der ergibt sich keine weitere Torchance. Was für ein Start des deutschen Teams.

7. Minute: Was für eine Fackel! Joshua Kimmich zieht einfach mal ab, Schmeichel im Tor der Dänen muss mit der rechten Faust den Ball abwehren. Ecke.

Nico Schlotterbeck trifft, doch das Tor wird wegen eins Fouls von Joshua Kimmich nicht gegeben

4. Minute: Das gibt es doch nicht! Ausgerechnet Nico Schlotterbeck trifft per Kopf nach einer Ecke in seinem Dortmunder Wohnzimmer, doch der Treffer zählt nicht. Joshua Kimmich hatte vor dem Kopfball von Schlotterbeck einen dänischen Spieler weggeblockt.

3. Minute: Schöne Szene! Robert Andrich erkämpft den Ball, passt auf David Raum, der eine Ecke rausholt.

2. Minute: Das hätte schneller gehen müssen! Ilkay Gündogan erobert den Ball, passt auf Kai Havertz, der in den Stfraum einläuft, sich dann aber den Rückwärts- statt den Vorwärtsgang einlegt.

1. Minute: Leroy Sané ist neu im Team und läuft gleich mal in den Strafraum. Verliert den Ball dann aber wieder.

21.01 Uhr: Der Ball rollt in Dortmund im Achtelfinale der Heim-EM. Deutschland will den Sprung ins Viertelfinale schaffen, muss dabei die Dänen aus den Weg räumen.

29. Juni, 20.45 Uhr: Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff Deutschland gegen Dänemark bei der EM

Noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff. Die Aufregung steigt! Es steht aber auch die bange Frage im Raum: Was macht das Wetter, wird es am Himmel noch Gewitter geben? Die Luft in Dortmund ist schwül-warm, schwebt fast wie eine tropische Wand. Das sind für die Spieler natürlich auch keine einfachen Bedingungen.

29. Juni, 20.35 Uhr: Die DFB-Elf wieder mit reichlich Unterstützung der Familie auf den Rängen

Die Spieler auf dem Rasen werden auch heute wieder von ihren Familien und Freunden unterstützt, die sich alle peu-á-peu im Stadion einfinden.

Sara Gündogan, Frau von Ilkay Gündogan und Simon Müller, Bruder von Thomas Müller. © Bildmontage: Beautiful Sports

Die Eltern von Emre Can sind auch dabei. © IMAGO / Beautiful Sports

Anika Bissel, die Frau von Manuel Neuer. © IMAGO / Moritz Müller

Sabrina (l.), die Freundin von Nico Schlotterbeck und Lina Meyer (r.) , die Frau von Joshua Kimmich. © Christian Charisius/dpa

Julian Nagelsmanns Freundin Lena Wurzenberger. © IMAGO / Fussball-News Saarland

29. Juni, 20.20 Uhr: Die Spieler sind auf dem Rasen und wärmen sich auf

Zuerst kamen wie gewohnt die Torhüter, dann folgten die Teams. Beide Mannschaften sind jetzt auf dem Dortmunder Rasen und machen sich warm. Noch 40 Minuten, dann geht es für Deutschland bei dieser Heim-EM im Achtelfinale gegen die Dänen um alles.

29. Juni, 20.14 Uhr: So erklärt Julian Nagelsmann seine Überraschungen gegen Dänemark

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat soeben am Mirkrofon von Magenta TV gesprochen und seine Wechsel erklärt: "Wir haben keine neue Spielidee. Die Spieler, die reinkommen, haben es sich durch gute Trainings oder Eindrücke während der EM verdient. David (Raum, Anm. d. Red.) hatte sehr gute Einwechslungen, er ist ein Spieler, der oft draußen sitzt und dennoch die Gruppe führt. Er hat es sich verdient, zu spielen." Zu Leroy Sané sagt Nagelsmann: "Es sind immer alles Für-Entscheidungen. Leroy bringt ein extrem gutes Tempo hinter die Kette, das hat uns gefehlt gegen die Schweiz." Über Nico Schlotterbeck sagt der Bundestrainer: "Er spielt in seinem Wohnzimmer, in dem er zuletzt gute Erfolge gefeiert in der Champions League gefeiert hat. Ich glaube, er wird ein sehr gutes Spiel machen." Nagelsmann über die, die heute auf der Bank bleiben: "Natürlich sind die Spieler enttäuscht. Auch Fülle (Niclas Füllkrug, Anm. d. Red.) ist enttäuscht, aber bei ihm steckt eine ganz klare taktische Idee dahinter. Alle gehen professionell damit um."

Julian Nagelsmann erklärt seine Überraschungen in der Startelf. © IMAGO / Moritz Müller

29. Juni, 19.54 Uhr: So sieht die Startelf der Dänen gegen Deutschland aus

Wie zu erwarten steht bei Dänemark Christian Eriksen trotz seiner Magen-Darm-Probleme im Aufgebot. Bislang ist er DER wichtigste Spieler der Dänen bei dieser EM. Beeindruckend vor allem, wenn man bedenkt, dass er bei der EM 2021 mit dem Tod rang. Der Ex-BVB-Star Thomas Daleney darf in seinem alten Stadion ran, er kommt für den Gelb-gesperrten Hjulmand. Zudem muss Wind (VfL Wolfsburg) auf die Bank, für in startet Skov Olsen.

29. Juni, 19.47 Uhr: Die überraschende Aufstellung ist da! So spielt die deutsche Nationalmannschaft

Die Aufstellung ist da! Aufatmen bei den Deutschen: Antonio Rüdiger ist fit und kann spielen. Julian Nagelsmann wartet auch mit Überraschungen auf: Denn David Raum darf erstmal von Beginn an ran. Er kommt in der Viererkette hinten links für Maximilian Mittelstädt. Leroy Sané ersetzt Florian Wirtz und wenig überraschend kommt Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung für den gesperrten Jonathan Tah.

29. Juni, 19.35 Uhr: Die deutsche Nationalmannschaft ist im Stadion eingetroffen

Auch die deutsche Nationalmannschaft ist im Dortmunder Stadion eingetroffen. Die Jungs sind in sportlicher Kleidung von Ausrüster Adidas angekommen. Das Team nimmt gerade den Rasen in Augenschein.

Die deutschen Jungs sind im Stadion eingetroffen. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 19.33 Uhr: Modisch, modischer, Dänemark!

Die Dänen drehen kurz vor dem Spiel den Swag auf. Die Spieler sind im Stadion in Dortmund eingetroffen und kommen fesch im Anzug daher.

Die dänischen Jungs auf dem Rasen in Dortmund. © Federico Gambarini/dpa

29. Juni, 19.28 Uhr: ZDF und Magenta TV übertragen Deutschland gegen Dänemark

Wer es sich heute Abend auf dem Sofa gemütlich macht, der kann ZDF oder Magenta TV einschalten. Beide übertragen das Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark in Dortmund.