Deutschland-Nachfolger steht wohl fest: Hier findet die EM 2028 statt!

Irland/Großbritannien - It's coming home! Im Moment fiebern die deutschen Fußballfans der Heim-EM im eigenen Land entgegen, aber auch für das darauffolgende Turnier kann schon nach Hotels und Flügen gesucht werden. Die Gastgeber der Europameisterschaft 2028 stehen so gut wie fest.

Im kommenden Jahr wird im Berliner Olympiastadion um den EM-Pokal gekämpft, anschließend geht es wohl auf die Insel. © Alexander Hassenstein/Getty-POOL/dpa

Das europäische Kräftemessen in knapp fünf Jahren wird aller Voraussicht nach in Großbritannien und Irland stattfinden, wie aus einem Statement der UEFA hervorgeht.

Bislang gab es mit der Türkei sowie der gemeinsamen Kandidatur der Britischen Inseln nämlich zwei Bewerber, nun hat der türkische Fußballverband (TFF) sein Gesuch für 2028 allerdings zurückgezogen.

Ohnehin tanzte die TFF seit der Antragstellung Mitte April dieses Jahres auf zwei Hochzeiten und bemühte sich auch um die EM 2032. Inzwischen konnte man sich demnach mit Mitbewerber Italien auf eine gemeinschaftliche Austragung einigen, weshalb die Kandidatur für das frühere Turnier hinfällig wurde.

Dies sei der UEFA jetzt auch offiziell bestätigt worden, womit gleichzeitig auch die Schauplätze für das sportliche Spektakel 2023 feststehen dürften.

Die endgültige Entscheidung fällt schon in der kommenden Woche, gilt aber lediglich als Formsache: "Die Vergabe der beiden Turniere bedarf noch der Zustimmung des Exekutivkomitees bei seiner Sitzung am 10. Oktober in Nyon", hieß es in der Mitteilung des Kontinental-Verbandes.