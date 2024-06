Erwischt bei der EM wie Jogi Löw: Ekel-Video stellt Oranje-Trainer bloß!

Allerdings erinnerte der Bondscoach auch an einen hierzulande wohl bekannten Kollegen. Bei der EM 2016 fasste sich der damalige Bundestrainer Jogi Löw während des Gruppenspiels gegen die Ukraine nämlich in den Schritt und unterzog seine Hand daraufhin einem Geruchstest.

So weit, so menschlich. Allerdings beließ es der Ex-Profi nicht dabei, sondern reinigte den Popel-Finger anschließend genüsslich in seinem Mund und ließ sich den Schnodder schmecken. Blöderweise fing die TV-Kamera die Szene ein.

Die Elftal feierte am Sonntagnachmittag bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland einen Auftaktsieg gegen Polen , für den Übungsleiter setzte es allerdings eine hygienische Niederlage.

Bondscoach Ronald Koeman (61) konnte nach Abpfiff lachen. Einen Blick in die sozialen Netzwerke hat er da offenbar noch nicht geworfen. © Marcus Brandt/dpa

Auch die Aktion des Weltmeister-Machers ließ viele Fans angewidert zusammenzucken, doch Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (39) verteidigte seinen Übungsleiter damals mit dem mittlerweile legendären Spruch: "Ich denke, 80 Prozent von Euch kraulen sich auch mal die Eier."

Ob 80 Prozent der Menschen ebenfalls ihr Nasen-Innenleben verköstigen, darf bezweifelt werden. Immerhin bewies Koeman später noch den richtigen Riecher.

In der 81. Minute wechselte er Wout Weghorst (31) für Memphis Depay (30) ein, keine 120 Sekunden später erzielte der Hoffenheim-Stürmer den Siegtreffer für Oranje.

Den peinlichen Clip kann der ehemalige Weltklasse-Kicker angesichts des Erfolgs sicher verkraften, künftig dürfte er an der Seitenlinie aber bestimmt trotzdem etwas mehr darauf achten, was so in seinem Mund landet.