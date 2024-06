Riesen-Eklat um EM-Keeper: Üble Bar-Schlägerei in München?

Der Barbesitzer selbst bestätigte den Vorfall, gibt jedoch eine andere Version ab: "Vanja kam in unsere Bar, aber das Sicherheitspersonal am Eingang erkannte ihn nicht und ließ ihn nicht rein, weil er die Shorts der Nationalmannschaft trug. Das hat ihn verärgert und es gab einen Streit", erklärt der Inhaber und führt weiter aus: "Ich ging sofort dazwischen, nahm seine Hand und forderte ihn auf, mit mir hereinzukommen, aber er weigerte sich. Das Ganze spielte sich im Garten ab."

Dies gefiel einem serbischen Fan offenbar gar nicht, er stellte den Keeper zur Rede: "Was machst du hier? Du solltest in Quarantäne sein und du trinkst!" Offenbar zu viel für den Profi, der beim italienischen Erstligisten FC Turin unter Vertrag steht.

Milinkovic-Savic habe das Teamcamp in Augsburg verlassen, um sich in einer Bar auf das letzte Gruppenspiel "vorzubereiten".

"Es ist ein Skandal, wenn du dich in Bars in München und Augsburg betrinkst und im Training prügelst", so der 59-Jährige, dessen Trainerstuhl bedenklich wackelt, nach der Rückkehr am Flughafen in Belgrad. Auf Nachfrage eines Reporters, ob es eine Anspielung auf den Eklat um seinen Kicker sei, antwortete der Coach: "Ich bin stolz, dass keiner von ihnen so etwas gemacht hat."

Nach dem 0:0-Remis gegen Dänemark war das Aus der "Beli Orlovi" (zu Deutsch: die weißen Adler) bei der EM besiegelt. Mit nur zwei Punkten aus drei Partien musste man als Gruppenletzter die vorzeitige Heimreise antreten.