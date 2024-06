EM 2024: Der Kader von Julian Nagelsmann steht fest!

EM 2024 im Liveticker: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat entschieden, welcher DFB-Kicker nicht im endgültigen Kader für die Heim-EM steht.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). Davor stehen noch die beiden Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni, 20.45 Uhr) und Griechenland (7. Juni, 20.45 Uhr) an. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

7. Juni, 20.40 Uhr: Julian Nagelsmann bestätigt EM-Aus von Alexander Nübel

Der Bundestrainer hat die Streichung von Torwart Alexander Nübel (27) aus dem finalen EM-Kader vor dem letzten Test gegen Griechenland bestätigt. Die Begründung findet Ihr in unserem Liveticker zur EM-Generalprobe.

7. Juni, 15.58 Uhr: Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auch vom Studio aus voller EM-Vorfreude!

Auch wenn sie die Heim-EM - anders als noch bei dem Weltmeisterschaften in Brasilien oder Russland - aus dem "Aktuellen Sportstudio" heraus begleitet, ist die ZDF-Moderatorin voller Vorfreude. "Ein Heimturnier löst bei mir große Freude aus. Ich schätze, wenn ich die Bilder aus München sehen werde, wie sich die Fans dort vor dem ersten Spiel einstimmen, wird mir noch klarer, dass etwas richtig Großes ansteht", erklärte die 58-Jährige im Interview gegenüber dem "Kölner Express" am Freitag. Dass sie diesmal nicht mehr live vor Ort vom Fußballspektakel berichtet, tut ihrer Freude dabei nicht mindern: "Die Studio-Arbeit, die ich nun mache, ist verlässlich, weil ich weiß, wie lange das Turnier für mich geht."

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) wird während der Heim-EM im "Aktuellen Sportstudio" zu sehen sein. (Archivbild) © Andreas Gebert/dpa

7. Juni, 14.08 Uhr: Sabitzer fehlt Österreich wegen verlorenem Champions-League-Finale vorerst

Marcel Sabitzer (30) benötigt nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit Borussia Dortmund eine Auszeit und wird in Absprache mit dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) beim Testspiel gegen die Schweiz noch nicht im Kader stehen. "Wir sind Profi-Sportler, aber auch Menschen. Gefühle kann man nicht verbergen oder unterdrücken. Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat", sagte der Mittelfeldspieler am Freitag auf einer Pressekonferenz. Es mache noch keinen Sinn, zu spielen, er werde aber trotzdem mit dem Team mitreisen. Er gab aber Entwarnung für die in einer Woche beginnende Europameisterschaft: "Ich bin dabei, das alles zu verarbeiten. Beider EM muss man sich um mich keine Sorgen machen", betonte Sabitzer.

Marcel Sabitzer (30) hat das verlorene Champions-League-Finale noch nicht verarbeitet und bat deshalb um eine Auszeit von der Nationalmannschaft. © Tom Weller/dpa

7. Juni, 12.17 Uhr: Wen Julian Nagelsmann aus dem DFB-Aufgebot offenbar rausstreicht

Bei der deutschen Nationalmannschaft wird noch ein Streichkandidat gesucht. Vieles deutete auf einen Feldspieler hin, zumal Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) mehrfach betont hatte, mit vier Torhütern in das Turnier gehen zu wollen. Weicht er nun doch von dieser Vorhersage ab? Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll Keeper Alexander Nübel (27) der Streichkandidat beim DFB sein und das Turnier nicht mit bestreiten dürfen, auch Sky vermeldet das Aus für den Torwart. Die Entscheidung soll dem Team am Vormittag bereits mitgeteilt worden sein. Auch aus dem Umfeld des VfB Stuttgart sei die Entscheidung Bild bereits bestätigt worden. Am Abend testet Deutschland gegen Griechenland, für die Partie fehlt Nübel bereits im Kader. Im Rahmen des Testspiels soll die Personalie dann offiziell bekannt gegeben werden.

Keeper Alexander Nübel (27) könnte seinen Kaderplatz für die Euro am heutigen Freitag noch abgeben müssen. © Tom Weller/dpa

7. Juni, 6.38 Uhr: Julian Nagelsmann hat Kaderentscheidung für Heim-EM getroffen

Julian Nagelsmann (36) hat die Entscheidung über den Streichkandidaten für seinen finalen EM-Kader getroffen. Welcher Spieler bei der Heim-EM nicht zum Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gehören wird, will der Bundestrainer aber erst am Freitagabend nach dem letzten Testspiel gegen Griechenland verkünden. Auch der Spieler ist noch nicht über die Entscheidung informiert, berichtete Nagelsmann am gestrigen Donnerstag bei der Pressekonferenz in Mönchengladbach. "Die Entscheidung ist gefallen. Wir werden es nach dem Spiel final verkünden", sagte Nagelsmann. Er habe mit seinem Trainerstab "verschiedene Möglichkeiten diskutiert", berichtete der Bundestrainer. Der Spielverlauf gegen Griechenland sei für die Auswahl nicht mehr maßgeblich, es sei denn ein Spieler verletze sich schwer. Nagelsmann darf 26 Spieler in seinen Turnierkader berufen. 27 Akteure hatte Nagelsmann zur Vorbereitung berufen. Als Streichkandidaten galten zuletzt Maximilian Beier (21) von der TSG Hoffenheim und Robin Koch (27) von Eintracht Frankfurt. Nagelsmann beteuerte nochmals, dass es kein Spieler verdient habe, aussortiert zu werden.

Julian Nagelsmann (36) und sein Trainerteam mussten in Herzogenaurach eine harte Entscheidung treffen. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 17.53 Uhr: EM-Aus für zwei England-Stars!

Das kommt überraschend! Wie The Athletic berichtet, wurden Guardiola-Schützling Jack Grealish (28) und Harry Maguire (31) von Manchester United aus dem EM-Kader der "Three Lions" gestrichen. Demnach gehören die beiden Premier-League-Stars nicht zum finalen 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Gareth Southgate (53). Darüber hinaus sollen wohl noch Keeper James Trafford (21) sowie Liverpool-Talent Jarell Quansah (21) aus dem vorläufigen Team fliegen. Während Maguire noch an einer Wadenverletzung laboriert und seit April nicht mehr gespielt hat, verblüfft vor allem das EM-Aus von Grealish. Der Flügelspieler von Manchester City hat allerdings eine durchwachsene Saison mit lediglich drei Toren und drei Assists in 36 Einsätzen hinter sich.

Harry Maguire (31, 2.v.r.) und Jack Grealish (28, am Boden) fahren offenbar nicht mit nach Deutschland. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

6. Juni, 10.58 Uhr: Brajan Gruda muss verletzt abreisen

U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 hat das EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach frühzeitig verlassen müssen. Der 20-Jährige zog sich eine muskuläre Verletzung in der Wade zu und reiste am Mittwoch ab, teilte der Bundesligist mit. "Da Gruda wie alle abgestellten Nationalspieler in den Reihen des FSV eine verlängerte Sommerpause erhält und ohnehin später an den Bruchweg zurückkehrt, steht einem planmäßigen Einstieg in die Saisonvorbereitung bei gutem Heilungsverlauf nach aktuellem Stand nichts im Wege", hieß es vom Verein. Gruda hatte zusammen mit Rocco Reitz (22) von Borussia Mönchengladbach die Trainingsgruppe der DFB-Auswahl vergrößert. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hatte das Duo mit A-Team-Perspektive eingeladen, um in "der Vorbereitung optimal trainieren zu können", wie er sagte.

Brajan Gruda (2.v.r.) muss frühzeitig aus dem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft abreisen. © Tobias SCHWARZ / AFP

5. Juni, 15.28 Uhr: Lothar Matthäus verlost EM-Tickets

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (63) hat sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft ein besonderes Versteckspiel für Fußballfans ausgedacht! Am morgigen Donnerstag können sich Ticketjäger nämlich in Wien und München auf die Suche nach einer Wackelfigur der DFB-Legende machen und so 2x2 Karten für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (14. Juni, 21 Uhr) und das Duell zwischen Österreich und den Niederlanden (25. Juni, 18 Uhr) gewinnen. Die Aktion entstand offenbar in Zusammenarbeit mit dem Buchmacher Interwetten, für den Matthäus schon seit 2021 als Markenbotschafter aktiv ist. Am Donnerstag sollen zudem noch Hinweise zu den Verstecken der Figuren folgen.

Lothar Matthäus (63) verlost auf seinem Instagram-Kanal EM-Tickets, doch die Fans müssen auf die Suche. © RONNY HARTMANN / AFP, Screenshot/Instagram/lotharmatthaus10

5. Juni, 13.27 Uhr: Bundesliga-Kicker verpasst EM mit Kreuzbandriss

Bittere Diagnose für Ozan Kabak (24)! Der türkische Nationalspieler hat sich das Kreuzband gerissen und fällt lange aus. Sein EM-Traum ist damit geplatzt. Das teilte sein Klub, die TSG 1899 Hoffenheim, am heutigen Mittwoch mit. Der Innenverteidiger hatte am Dienstagabend im Vorbereitungsspiel seiner Nationalmannschaft gegen Italien nach einem Zweikampf auf einer Trage vom Feld gebracht werden müssen.

5. Juni, 12 Uhr: Sorge vor Terroranschlägen bei Heim-EM ist groß

Fast jeder Zweite hat mit Blick auf die Sicherheit rund um die Heim-EM Bedenken. Das geht aus einer Online-Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov in Kooperation mit dem Sinus-Institut veröffentlichte. Demnach gaben insgesamt 47 Prozent der Befragten an, voll und ganz beziehungsweise eher besorgt zu sein, dass es im Rahmen der EM zu Terroranschlägen kommen könnte. 37 Prozent waren eher nicht beziehungsweise überhaupt nicht besorgt, 16 Prozent machten keine Angabe oder hatten keine Meinung dazu. Auf das Turnier im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli) freuen sich laut der Umfrage derweil 32 Prozent. Die meisten gaben jedoch an, der EM hierzulande gleichgültig gegenüberzustehen (46 Prozent). Elf Prozent lehnen das Turnier sogar ab, ebenfalls elf Prozent machten keine Angabe oder hatten keine Meinung dazu. An den Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft glauben 21 Prozent der Befragten.

Nach dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft mussten die Zuschauer wegen einer "Gefahrensituation" im Stadion bleiben. Kurz darauf gab es zwar Entwarnung, aber die Sorge um die Sicherheit bei der Heim-EM ist groß. © Federico Gambarini/dpa

5. Juni, 8.51 Uhr: Für Bastian Schweinsteiger ist der EM-Titel nicht das Wichtigste

Für Bastian Schweinsteiger (39) steht bei der Heim-EM eine neue Euphorie um das DFB-Team im Vordergrund. "Selbst wenn wir im Viertelfinale ausscheiden, aber einen tollen Fußball spielen und es der Nationalmannschaft gelungen ist, die Herzen der Fans wieder zurückzuerobern, dann haben wir einiges geschafft", sagte der Weltmeister von 2014 der Sport Bild. Zehn Jahre nach dem WM-Titel von Brasilien sei der deutsche Fußball "nicht mehr so weit oben", wobei die aktuelle Situation an die Heim-WM 2006 erinnere. Die Nationalmannschaft habe "die große Chance, im eigenen Land vieles zurückzugewinnen. Das durften wir 2006 schon einmal miterleben, die Begeisterung zu entfachen ist fast schon wichtiger, als den Titel zu gewinnen." In Sachen Zielvorgabe gab sich Schweinsteiger derweil noch etwas zurückhaltend. "Ich hoffe, wir schaffen das Viertelfinale. Ein guter Auftakt gegen Schottland wäre extrem wichtig. Wenn du dort mit einem Sieg startest, dann springst du auf eine Euphoriewelle, die du dann mitnehmen musst. Wie bei uns 2006 mit dem 4:2 gegen Costa Rica", sagte der frühere Profi von Bayern München. Als Titelfavoriten hat der 39-Jährige indes Frankreich, England und Kroatien sowie Österreich auf dem Zettel.

Bastian Schweinsteiger (39) hat Spaß bei seiner Arbeit als TV-Experte. Er hofft, dass diese Begeisterung auf Deutschland abfärbt. © Federico Gambarini/dpa

3. Juni, 10.16 Uhr: Bundesliga-Profis sehen Deutschland als Favorit auf EM-Titel

Wird die Heim-EM von Erfolg gekrönt? Wenn es nach den Bundesliga-Profis geht, ja! In der Spieler-Umfrage des kicker kürten die Fußballer des deutschen Oberhauses Deutschland zum Titelfavoriten. Insgesamt 39,2 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage, wer Europameister wird, mit "Deutschland". Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit 22 beziehungsweise 15,4 Prozent Frankreich und England. Selbst wenn es nicht zum Titelgewinn reichen sollte, ist die überwiegende Mehrheit von einem erfolgreichen Abschneiden des DFB-Teams überzeugt: Ganze 71,8 Prozent glauben daran, dass Deutschland das Halbfinale erreichen wird, nur 2,6 Prozent rechnen mit einem Ausscheiden in der Vorrunde wie bei den beiden vergangenen WM-Turnieren.

Die beiden erfolgreichen Länderspiele im März geben dem DFB-Team Aufschwung: Reicht es bei der EM zum ganz großen Wurf? © Christian Charisius/dpa

2. Juni, 16.40 Uhr: Julian Nagelsmann empört über ARD-Umfrage

Mit drastischen Worten hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) eine Umfrage kritisiert, nach der jeder fünfte Deutsche es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden. "Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen", sagte der 36 Jahre alte Chefcoach am Sonntag bei der Pressekonferenz des DFB vor dem EM-Testspiel an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine. "Ich war schon schockiert, dass solche Fragen gestellt werden - und dass Menschen darauf antworten auch", sagte Nagelsmann zu der Umfrage der WDR-Sendung "Sport Inside". "Ich sehe es auch so, dass das rassistisch ist", sagte Nagelsmann. Er sprach emotional über das Thema. "Ich habe schon das Gefühl, dass wir mal ein bisschen aufwachen müssen. Es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die flüchten müssen, die ein sicheres Land suchen", sagte der Bundestrainer. "Wir spielen eine EM für jeden im Land", machte er unmissverständlich klar.

Julian Nagelsmann (36) sagte mit deutlichen Worten, was er von einer Umfrage des WDR hält. © Federico Gambarini/dpa

1. Juni, 17.27 Uhr: Zu wenig weiße Nationalspieler? Joshua Kimmich bezieht Stellung

Joshua Kimmich (29) hat kurz vor der Heim-EM mit großem Missfallen auf eine Umfrage reagiert, der zufolge jeder fünfte Deutsche es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der DFB-Auswahl spielen würden. "Gerade wer im Fußball aufgewachsen ist, weiß, dass das absoluter Quatsch ist. Gerade der Fußball ist ein Beispiel dafür, wie man verschiedene Nationen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Religionen vereinen kann. Darum geht es auch bei uns in der Mannschaft. Ich würde sehr, sehr viele Spieler sehr vermissen, wenn sie nicht hier wären. Das ist absolut rassistisch und hat keinen Platz bei uns in der Kabine", sagte der 29-Jährige am Samstag. Die Mehrheit der Befragten (65 Prozent) stimmte der Aussage in der repräsentativen Umfrage für die WDR-Sendung "Sport Inside" nicht oder überhaupt nicht zu. Und zwei Drittel der befragten Deutschen finden es demnach gut, dass im Nationalteam mittlerweile viele Fußballer spielen, die einen Migrationshintergrund haben.

Joshua Kimmich (29) hat sich zu einem umstrittenen Umfrageergebnis geäußert. © Christian Charisius/dpa

1. Juni, 16.48 Uhr: DFB macht neue Torhymne offiziell

Der DFB folgt dem Wunsch zahlreicher Fans und macht "Major Tom" von Peter Schilling (68) ganz offiziell zur neuen Jubel-Arie der Nationalmannschaften. Das gab der Verband am Samstag in einem Instagram-Video mit mehreren Nationalspielern und Nationalspielerinnen bekannt. Zu sehen waren unter anderem Kai Havertz (24), Benjamin Henrichs (27) und Alex Popp (33). Das Lied löst damit "Kernkraft 400" von Zombie Nation ab. "Ihr wollt es - Ihr kriegt es", schrieb der DFB dazu.

31. Mai, 16.53 Uhr: Olaf Scholz schaut sich die deutsche Nationalmannschaft an

Bundeskanzler Olaf Scholz (65) besucht das vorletzte EM-Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine. Im Anschluss sei auch ein Treffen mit den Profis von Bundestrainer Julian Nagelsmann geplant. Vor dem Anpfiff (20.45 Uhr) wird Scholz die Arena in München besuchen, wo am 14. Juni das Eröffnungsspiel von Deutschland gegen Schottland stattfindet.

Gegen die Ukraine wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) mit von der Partie sein. © Michael Kappeler/dpa

30. Mai, 19.15 Uhr: Christian Eriksen kehrt nach Herzstillstand auf EM-Bühne zurück

Dänemark hat seinen endgültigen Kader für die in rund zwei Wochen beginnenden Europameisterschaft bekannt gegeben - und auch Christian Eriksen (32) ist Teil des 26-köpfigen Aufgebots. Damit kehrt der zentrale Mittelfeldspieler rund drei Jahre nach seinem Herzstillstand wieder auf die EM-Bühne zurück. Der 32-Jährige war 2021 im ersten EM-Spiel seiner Dänen gegen Finnland auf dem Platz zusammengebrochen. Seither spielt er mit einem eingesetzten Defibrillator.

Bei seinem letzten EM-Einsatz erlitt Christian Eriksen (32) einen Herzstillstand auf dem Platz. © Stuart Franklin/Getty Pool/AP/dpa

30. Mai, 18.10 Uhr: DFB-Stars winkt bei EM-Triumph Rekordprämie

Der Titelgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft würde jedem deutschen Spieler eine Rekordprämie von 400.000 Euro bescheren. Der DFB hat sich in den Verhandlungen mit dem Spielerrat um Kapitän Ilkay Gündogan darauf geeinigt, sich an den Summen der vergangenen großen Turniere zu orientieren. "Bei den leistungsbezogenen Turnierprämien wird es im Vergleich zu der EM 2021 und der WM 2022 keine Veränderung geben", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (61) am heutigen Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur. "Darauf haben wir uns mit dem Spielerrat bereits im letzten Jahr geeinigt." Für eine Viertelfinalteilnahme hätte es damals 100.000 Euro, das Halbfinale 150.000 Euro und ein verlorenes Finale 250.000 Euro gegeben. Die höchste vom DFB ausgezahlte Turnierprämie sind die 300.000 Euro je Spieler beim WM-Triumph 2014 in Brasilien. Von damals gehören noch Manuel Neuer (38), Thomas Müller (34) sowie Toni Kroos (34) auch dem aktuellen EM-Kader an.

Werden die Deutschland-Stars um Robert Andrich (29) und Jonathan Tah (28) Europameister, gibt es zur Belohnung die höchste jemals vom DFB gezahlte Prämie. © Christian Charisius/dpa

30. Mai, 14 Uhr: Deutsche Meister stoßen zur Nationalmannschaft

Florian Wirtz (21) musste am Donnerstag dem strömenden Regen trotzen. © Christian Charisius/dpa