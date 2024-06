EM 2024: Deutschland mit Tor-Gala gegen Schottland, Nagelsmann glücklich

EM 2024 im Liveticker: Nach dem Auftaktsieg der DFB-Elf sprach aus den Kickern Freude und Erleichterung - auch Chefcoach Julian Nagelsmann ist glücklich.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



15. Juni 10.02 Uhr: Bundeskanzler Scholz glaubt an Finaleinzug

Bundeskanzler Olaf Scholz (66) sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland schon auf Kurs Richtung EM-Finale. "Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht und ich bin da ganz zuversichtlich geworden", sagte der SPD-Politiker am Samstag in einem ZDF-Interview vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari. Scholz sagte: "Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind." Der Kanzler hatte das EM-Eröffnungsspiel am Freitag beim G7-Gipfel in Italien nur teilweise gesehen. Wenige Minuten nach dem Anpfiff nahm er am offiziellen Abendessen teil, ließ sich dann aber per SMS über den Spielverlauf informieren. Später schaute er sich zusammen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak noch einen Teil des Spiels an.

Olaf Scholz (SPD, 66) glaubt an einen Finaleinzug der deutschen FUßball-Nationalmannschaft. © Michael Kappeler/dpa

15. Juni 9.34 Uhr: DFB-Coach Nagelsmann glücklich nach EM-Auftaktsieg

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den deutlichen EM-Auftaktsieg gegen Schottland als "guten und wichtigen", aber eben auch nur "ersten Schritt" beim Heimturnier bezeichnet. Der Gemeinschaftserfolg der Fußball-Nationalmannschaft beim 5:1 habe zudem dazu beigetragen, dass der Glaube an eine erfolgreiche Europameisterschaft im gesamten Land gestiegen sei. "Das ist ein Fundament, auf dem wir aufbauen können", sagte Nagelsmann am Freitagabend in München. Er werde die Mannschaft nach der nächtlichen Rückfahrt mit dem Mannschaftsbus ins EM-Quartier im fränkischen Herzogenaurach am Samstag abgesehen vom Spielersatztraining für die Reservisten erstmal weitgehend in Ruhe lassen, ehe es dann in die kurze Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am Mittwoch in Stuttgart gegen Ungarn geht. Dann erwartet der 36-Jährige mehr Widerstand des Gegners. "Das ist ein sehr eingespielter Haufen", sagte Nagelsmann. Die Ungarn starten am (heutigen) Samstag gegen die Schweiz ins Turnier.

Julian Nagelsmann (36) hatte nach dem EM-Auftaktsieg allen Grund zur Freude. © Christian Charisius/dpa

14. Juni 23.44 Uhr: Ungefährdeter Kantersieg für Deutschland gegen Schottland

Gelungener deutscher Euro-Start. Gegen Schottland gelingt ein ungefährdetes 5:1. Das Spiel zum Nachlesen und die Stimmen zum deutschen Sieg lest Ihr im Artikel: Furioser Auftakt: Deutschland rauscht mit Kantersieg gegen hilflose Schotten in die Heim-EM.

Torhungrige Youngsters: Sowohl Florian Wirtz (21, links) als auch Jamal Musiala (21) trugen sich in die Torschützenliste ein. © Sven Hoppe/dpa

14. Juni, 22.26 Uhr: Störung bei der Telekom, Probleme bei der Magenta-Übertragung vor dem Spiel

Wer im ZDF das Deutschland-Spiel gegen Schottland schaute, verpasste nix vom Spiel. Anders war das bei den Telekom-Kunden. Magenta-User klagten über Probleme. Mehr dazu lest Ihr im Artikel: Ausgerechnet zum ersten Deutschland-Spiel: Störung bei der Telekom.

14. Juni, 21.56 Uhr: Deutschland zur Halbzeit beim Eröffnungsspiel klar vorn

Das Auftaktspiel der Europameisterschaft ist in den ersten 45 Minuten eine deutliche Angelegenheit. Deutschland führt mit 3:0 gegen Schottland nach Toren von Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz und ist zudem in Überzahl. Da sollte doch nix mehr anbrennen!

Jamal Musiala (rechts) erzielte das 2:0 für Deutschland. Maximilian Mittelstädt (links) kommt zum Gratulieren. © THOMAS KIENZLE / AFP

14. Juni, 20.45 Uhr: Für Per Mertesacker haben sich Oliver Kahn und Jens Lehmann "bekriegt"

Für Ex-Weltmeister Per Mertesacker (39) ist das Duell um die Nummer eins im deutschen Tor nicht vergleichbar mit dem Zweikampf zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann vor der Heim-WM 2006. "Kahn und Lehmann haben sich im Endeffekt vor der Entscheidung bekriegt. Der eine macht 50 Liegestützen beim Leistungstest, der andere muss 51 machen. (...) Oliver Kahn hat die 51 gemacht", berichtete der ZDF-Experte am Rande des EM-Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland am Freitag. "Es war eine Distanz da. Das würde ich nicht mit der Situation vergleichen."

Christoph Kramer (33) und Per Mertesacker (39) ordnen als ZDF-Experten das EM-Geschehen ein. © Christian Charisius/dpa

14. Juni, 16.08 Uhr: Fan im Live-TV entblößt!

Die Stimmung bei den schottischen Fans ist vor dem EM-Auftaktspiel gegen die DFB-Elf offenbar bereits hervorragend. Ein Anhänger brachte einen deutschen Reporter nun allerdings ganz schön in Verlegenheit. Für Welt TV stürzte sich Steffen Schwarzkopf (51) ins Münchner Getümmel, interviewte die feierwütige Anhängerschaft von der Insel - und erhielt dabei tiefe Einblicke. Einem Besucher in Deutschland-Trikot und Kilt wurde während des Gesprächs nämlich der Schottenrock von einem Kumpanen hochgezogen. Ganz stilecht trug der jubelnde Fan keine Unterwäsche darunter und präsentierte der Kamera daher sein bestes Stück. Für den Journalisten ganz offenbar ein peinlicherer Moment, als für den Kilt-Träger selbst, denn als sich Schwarzkopf verlegen an den Kopf greift, tanzt der kurz entblößte Mann einfach munter weiter.

14. Juni, 13.58 Uhr: Kehrt Robert Lewandowski schon bald zum polnischen Nationalteam zurück?

Ausgerechnet im letzten Test vor der EM hatte sich Polens Stürmerstar Robert Lewandowski (35) verletzt. Schnell stand fest, dass er für das erste Spiel am Sonntag gegen die Niederlande verpassen wird - doch wann kann er wieder zum Team stoßen? Nationaltrainer Michal Probierz (51) zeigte sich am heutigen Freitag zuversichtlich: "Seine Behandlung macht Fortschritte. Das medizinische Personal tut alles, um ihn wieder auf die Beine zu bringen", sagte der Coach auf einer Pressekonferenz im polnischen EM-Quartier. Wenn alles nach Plan läuft, steht der Barcelona-Stürmer wohl schon im zweiten Vorrundenspiel zur Verfügung: "Robert wird voraussichtlich zum Spiel gegen Österreich zur Mannschaft stoßen." Die polnische Nationalmannschaft trifft am kommenden Freitag in Berlin auf das Team von Ralf Rangnick (65).

14. Juni, 13.45 Uhr: Empfang für Portugiesen beeindruckt selbst Cristiano Ronaldo

Mehr als 6000 Fans erschienen und bejubelten sein Team! Der Empfang der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft um den 39 Jahre alten designierten EM-Rekordspieler hinterließ selbst bei Cristiano Ronaldo selbst Eindruck. Es fühle sich so an, als seien sie in Portugal, sagte der Superstar des EM-Mitfavoriten gut gelaunt und im schicken dunklen Anzug mit weißem T-Shirt in die Kameras. "Mein Portugiesisch ... Mir fehlt das Vokabular, um diesen Empfang zu beschreiben", meinte Trainer Roberto Martínez (50) - er ist Spanier. Und ergänzte: "Es war unglaublich und voller Leidenschaft. Das habe ich noch nie gesehen." Die Portugiesen bestreiten ihr erstes EM-Spiel am kommenden Dienstag in Leipzig gegen Tschechien.

14. Juni, 13.05 Uhr: Jens Lehmann wirft Julian Nagelsmann Fehler bei der Kaderzusammenstellung vor

Der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann (54) ist nicht rundum einverstanden mit der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36). "Wenn man so ein Geschenk erhält, dass zwei Innenverteidiger im Finale der Champions-League in einer Mannschaft spielen, und man einen davon nicht mitnimmt, ist das sicherlich ein Fehler. Ich hätte bei der EM Hummels und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung aufgestellt", sagte der Elfmeterheld des WM-Viertelfinales gegen Argentinien 2006 bei Sky. Außerdem sehe er Joshua Kimmich nicht als Rechtsverteidiger, sondern eher als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Der 54-Jährige verteidigte aber das Festhalten an Manuel Neuer: "Manuel Neuer ist noch immer einer der besten Torhüter auf der Welt", sagte Lehmann. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei der EM noch mal einen Fehler macht, ist sehr, sehr gering."

Jens Lehmann (54) war der starke Rückhalt beim Sommermärchen 2006. © Sven Hoppe/dpa

14. Juni, 11.09 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft älteste Auswahl der EM!

Old but Gold? Das DFB-Team ist durch den Ausfall von Aleksandar Pavlović (20) und die daraus resultierende Nachnominierung von Emre Can (30) das älteste Team der EM 2024. Im Schnitt sind die Männer von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) 28,5 Jahre alt. Der älteste Profi im Kader ist dabei mit 38 Jahren Keeper Manuel Neuer, der jüngste, Florian Wirtz, wurde dagegen im Mai erst 21 Jahre alt. Knapp hinter den Deutschen folgt übrigens mit 28,3 Jahren im Schnitt Auftaktgegner Schottland, die jüngsten Teams haben Tschechien (25,5 Jahre) und die Türkei (25,8 Jahre).