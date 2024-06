EM 2024: Deutschland Titelfavorit? Bundesliga-Profis sind sich einig!

Mit drastischen Worten hat Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) eine Umfrage kritisiert, nach der jeder fünfte Deutsche es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden.

"Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen", sagte der 36 Jahre alte Chefcoach am Sonntag bei der Pressekonferenz des DFB vor dem EM-Testspiel an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine.

"Ich war schon schockiert, dass solche Fragen gestellt werden - und dass Menschen darauf antworten auch", sagte Nagelsmann zu der Umfrage der WDR-Sendung "Sport Inside". "Ich sehe es auch so, dass das rassistisch ist", sagte Nagelsmann.

Er sprach emotional über das Thema. "Ich habe schon das Gefühl, dass wir mal ein bisschen aufwachen müssen. Es gibt einfach unfassbar viele Menschen, die flüchten müssen, die ein sicheres Land suchen", sagte der Bundestrainer. "Wir spielen eine EM für jeden im Land", machte er unmissverständlich klar.