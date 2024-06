EM 2024: Ungarn verkürzt! Verspielt Schweiz 2:0-Führung?

Am Samstagnachmittag heißt es für Julian Nagelsmann und seine DFB-Elf genau zuschauen: Denn in Köln treffen die beiden nächsten deutschen Gegner aufeinander.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



15. Juni 16:24 Uhr: Ungarn gelingt Anschlusstreffer

Aus dem Nichts! Völlig überraschend ist der ungarischen Nationalmannschaft der 1:2-Anschlusstreffer geglückt. In der 66. Spielminute schlägt Liverpool-Star Szoboszlai eine butterweiche Flanke von links aufs lange Eck. Dort positioniert sich Ungarns Mittelstürmer Varga am zweiten Pfosten, setzt zum Kopfball an und drückt das Ding aus rund zwei Metern ins Tor - Nati-Keeper Sommer ist chancenlos! Nun dürften die Karte neu gemischt sein. Wie werden die Schweizer auf diesen Schock reagieren?

15. Juni 16:02 Uhr: Der Ball rollt wieder, Anpfiff zur zweiten Halbzeit

Es geht wieder los! Nach 15-minütiger Pause rollte der Ball wieder im restlos ausverkauften Stadion. Man darf gespannt sein, ob die Schweizer weiter mutig nach vorne spielen werden - oder doch zwei Gänge zurückschalten, kein Risiko eingehen und mit diszipliniertem Abwehrverhalten die souveräne Führung über die Zeit bringen.

15. Juni 15.49 Uhr: Halbzeit in Köln, Schweiz führt mit 2:0 gegen Ungarn

Kurz nach dem Treffer bittet Slavko Vincic beide Teams zum Pausentee. Die Schweiz führt zur Halbzeit mit 2:0 und geht mit breiter Brust und reichlich Selbstvertrauen in die Kabine. Die Nati wirkt deutlich spielfreudiger, erarbeitet sich immer wieder vielversprechende Torchancen. Die Magyaren hingegen wirken ideenlos, kommen nur selten zu gefährlichen Abschlüssen. Unterm Strich eine mehr als verdiente Führung unserer Nachbarn.

Ungarns Adam Lang (l.) und der Schweizer Ruben Vargas kämpfen um den Ball. © Rolf Vennenbernd/dpa

15. Juni 15.46 Uhr: Schweiz dreht auf und erzielt das 2:0

Hochverdient! Die Schweiz erhöht kurz vor der Halbzeitpause auf 2:0. Die Ungarn bekommen den Ball nicht geklärt. Freuler legt rüber auf Aebischer, der sich halblinks an der Strafraumkante befindet. Aus rund 18 Metern zwirbelt der 27-Jährige das Leder ins untere rechte Eck - was ein feines Tor, mit ganz viel Gefühl!

15. Juni 15.13 Uhr: Schweiz mit frühem Treffer gegen Ungarn

Traumstart für die Nati! In der 12. Minute geht die Schweiz in Führung. Aebischer beweist gutes Auge, steckt durch auf Duah. Der Ex-Nürnberger lässt die ungarische Verteidigung hinter sich und muss im Sechzehner nur noch einschieben, bleibt eiskalt. Ungarns Schlussmann Gulacsi ist chancenlos, die Kugel zappelt im Netz!

Der Schweizer Kwadwo Duah jubelt nach seinem Tor zum frühen 1:0. © Rolf Vennenbernd/dpa

15. Juni 15.00 Uhr: Anpfiff der Partie zwischen Ungarn und der Schweiz

Das Warten hat ein Ende, der Ball rollt in Köln-Müngersdorf! Ungarn, wie gewohnt in weißen Trikots, eröffnet das Match von links nach rechts. Die Schweizer laufen traditionell im roten Dress auf. Geleitet wird das Spiel vom Gespann um Slavko Vincic. Der slowenische Schiedsrichter bringt jede Menge Erfahrung mit auf den Platz, pfiff zuletzt das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid.

Ungarns Barnabás Varga im Zweikampf mit Manuel Akanji aus der Schweiz (r). © Marius Becker/dpa

15. Juni 14.45 Uhr: Ungarn und Schweiz starten ins Turnier

Die Vorfreude steigt! In rund 15 Minuten beginnt das zweite Gruppenspiel der Europameisterschaft. Ungarn und die Schweiz treffen in Köln aufeinander, sind heiß auf den Turnierstart - nachvollziehbar, schaut man sich die Kulisse im Rheinenergiestadion an.

Die Schweizer freuen sich auf den EM-Start. Tausende Fans sind im Rheinenergiestadion, um ihre Mannschaft zu unterstützen. © Rolf Vennenbernd/dpa

15. Juni 14.25 Uhr: Wegen Sturms bleibt Hamburger Fanzone geschlossen

15. Juni 12.52 Uhr: Deutschlands Gruppengegner starten heute in die EM

Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland ist absolviert, jetzt kommt die Europameisterschaft richtig in Fahrt. Am heutigen Samstag werden erstmals drei Partien nacheinander gespielt. Aus deutscher Sicht dürfte dabei vor allem ein Match interessant sein.

Alle Augen dürften auf Granit Xhaka (Mitte, 31). Der Schweizer Nationalspieler gilt als Motor der Mannschaft, weiß seine Kollegen in Szene zu setzen. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa Am Nachmittag (15.00 Uhr) heißt es für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Nationalelf genau zuschauen: Denn mit Ungarn und der Schweiz treffen in Köln die beiden nächsten deutschen Gegner aufeinander. Auf Ungarn trifft Deutschland am kommenden Mittwoch, auf die Schweiz am 23. Juni. Ein Blick auf beide Mannschaften: Ungarn: Bei der fünften EM-Teilnahme wollen die Ungarn auf jeden Fall die Vorrunde überstehen. Fußball-Europameisterschaft 2024 15.000 Menschen überfluten Leipziger EM-Fanzone: Diese Straftaten wurden begangen Dabei setzt Trainer Marco Rossi, der einst für Eintracht Frankfurt kickte, auf sechs Deutschland-Legionäre. Star der Magyaren, deren goldene Zeiten mehr als 50 Jahre zurückliegen, ist Dominik Szoboszlai. Der frühere Bundesligaprofi von RB Leipzig, der im Vorjahr zum FC Liverpool wechselte, ist Antreiber und Kapitän der Mannschaft. Schweiz: Nach dem Erreichen des Viertelfinales bei der vergangenen EM-Endrunde 2021, dem bisher größten internationalen Erfolg, sind die Erwartungen bei den Eidgenossen gestiegen. Die Qualifikation für das Turnier in Deutschland verlief allerdings holprig.

Willi Orban (31) ist das Herzstück der ungarischen Verteidigung. Der 31-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit. © Tom Weller/dpa

Für Trainer Murat Yakin, der früher für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga spielte, geht es auch um die Zukunft. Sein Vertrag läuft nach der EM aus.

15. Juni 10.02 Uhr: Bundeskanzler Scholz glaubt an Finaleinzug

Bundeskanzler Olaf Scholz (66) sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem 5:1-Sieg gegen Schottland schon auf Kurs Richtung EM-Finale. "Also nach dem Auftakt, glaube ich, kann man wirklich hoffen, dass es bis zum Schluss geht und ich bin da ganz zuversichtlich geworden", sagte der SPD-Politiker am Samstag in einem ZDF-Interview vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari. Scholz sagte: "Es war sehr toll zu sehen, wie so viele Tore geschossen worden sind." Der Kanzler hatte das EM-Eröffnungsspiel am Freitag beim G7-Gipfel in Italien nur teilweise gesehen. Wenige Minuten nach dem Anpfiff nahm er am offiziellen Abendessen teil, ließ sich dann aber per SMS über den Spielverlauf informieren. Später schaute er sich zusammen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak noch einen Teil des Spiels an.

Olaf Scholz (SPD, 66) glaubt an einen Finaleinzug der deutschen FUßball-Nationalmannschaft. © Michael Kappeler/dpa

15. Juni 9.34 Uhr: DFB-Coach Nagelsmann glücklich nach EM-Auftaktsieg

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den deutlichen EM-Auftaktsieg gegen Schottland als "guten und wichtigen", aber eben auch nur "ersten Schritt" beim Heimturnier bezeichnet. Der Gemeinschaftserfolg der Fußball-Nationalmannschaft beim 5:1 habe zudem dazu beigetragen, dass der Glaube an eine erfolgreiche Europameisterschaft im gesamten Land gestiegen sei. "Das ist ein Fundament, auf dem wir aufbauen können", sagte Nagelsmann am Freitagabend in München. Er werde die Mannschaft nach der nächtlichen Rückfahrt mit dem Mannschaftsbus ins EM-Quartier im fränkischen Herzogenaurach am Samstag abgesehen vom Spielersatztraining für die Reservisten erstmal weitgehend in Ruhe lassen, ehe es dann in die kurze Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am Mittwoch in Stuttgart gegen Ungarn geht. Dann erwartet der 36-Jährige mehr Widerstand des Gegners. "Das ist ein sehr eingespielter Haufen", sagte Nagelsmann. Die Ungarn starten am (heutigen) Samstag gegen die Schweiz ins Turnier.

Julian Nagelsmann (36) hatte nach dem EM-Auftaktsieg allen Grund zur Freude. © Christian Charisius/dpa

14. Juni 23.44 Uhr: Ungefährdeter Kantersieg für Deutschland gegen Schottland

Torhungrige Youngsters: Sowohl Florian Wirtz (21, links) als auch Jamal Musiala (21) trugen sich in die Torschützenliste ein. © Sven Hoppe/dpa

14. Juni, 22.26 Uhr: Störung bei der Telekom, Probleme bei der Magenta-Übertragung vor dem Spiel

