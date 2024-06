EM 2024: Traumtor und Doppelschlag! Herbe Ukraine-Pleite nach Gänsehaut-Einlauf

Rumänien: Hagi - in Rumäniens Fußball ist das einer der klangvollsten Namen. Die Generation um Gheorghe Hagi wurde aber längst abgelöst, nun hofft sein Sohn Ianis auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Star des Teams ist Tottenhams Verteidiger Dragusin. An der Seitenlinie steht Edward Iordanescu - dessen Vater Anghel führte Rumänien als Nationaltrainer 1994 ins WM-Viertelfinale.

Nach dem Auftaktsieg gegen Schottland kehrte die deutsche Nationalmannschaft ins Teamquartier nach Herzogenaurach zurück - und vertreibt sich dort bei bester Laune die Zeit mit kleinen Spielchen.

So veröffentlichte der DFB ein kurzes Video auf Instagram, das die Spieler beim Pool-Kick zeigte - von Robert Andrich (29) flog der Ball ohne den Boden zu berühren oder im Wasser zu landen über zahlreiche weitere Stationen zu Niclas Füllkrug (31), der unter großem Jubel mit dem Kopf in einen Rettungsring vollendete. "One take", also ein Versuch, rühmten sich die Kicker in der Caption des Videos.

So ganz stimmte das aber nicht: Später lud der DFB auf YouTube ein "Behind the Scenes"-Video hoch, das zeigte, dass auch die Nationalspieler nicht fehlerlos sind. Den einen oder anderen Anlauf mehr brauchten die DFB-Stars dann doch, strafen aber zumindest Co-Trainer Sandro Wagner (36) Lügen, der die Mühen seiner Jungs mit "Klappt niemals" kommentierte.