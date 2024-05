EM 2024: Erstes Training mit deutschen Meistern im strömenden Regen!

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

Davor stehen noch die beiden Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni, 20.45 Uhr) und Griechenland (7. Juni, 20.45 Uhr) an.

Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr).

Julian Nagelsmann hat erstmals in der EM-Vorbereitung mit 24 Spielern seines Kaders trainieren können - darunter auch Kapitän Ilkay Gündogan (33) und die drei deutschen Meister Florian Wirtz (21), Robert Andrich (29) und Jonathan Tah (28).

Die drei Werkself-Kicker und der Barça-Star waren am Mittwoch nach Blankenhain gekommen. Am Donnerstag startete die Übungseinheit auf dem Trainingsplatz im Golfresort Weimarer Land im strömenden Regen. In zwei Gruppen wurden zunächst Aufwärmübungen gemacht, anschließend sollte der Fokus auf Standards gelegt werden.

Später am Tag sollen die Nationalspieler zur EM-Vorbereitung von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei auf kollektive Stresssituationen vorbereitet werden.