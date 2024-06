EM 2024: Fan-Ausschreitungen in Gelsenkirchen - war serbischer Präsidenten-Sohn mittendrin?

EM 2024 im Liveticker: Bei den Fan-Prügeleien in Gelsenkirchen soll auch der Sohn des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić mitgemischt haben.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange! Seit dem 14. Juni kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Der Gastgeber startete gleich mal furios in das Turnier vor der eigenen Haustür und fegte die schottische Auswahl mit 5:1 aus der Münchner Allianz Arena. Nun warten in der Gruppe A noch Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



17. Juni, 6.58 Uhr: Fan-Prügelei in Gelsenkirchen - Wirbel um Präsidentensohn

Vor der Partie zwischen Serbien und England ging es in Gelsenkirchen heiß her, als die beiden Fangruppen in der Innenstadt aufeinander trafen und es zu heftigen Ausschreitungen kam. An diesen soll auch Danilo Vučić (26), Sohn des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić (54), beteiligt gewesen sein! Videos, die auf X kursieren, sollen den 26-Jährige zeigen, wie von seinen Bodyguards mit Müh und Not davon abgehalten wird, sich mitten in die Schlägerei zu stürzen. Dem Präsidentensohn werden Verbindungen in serbische Hooligan-Kreise nachgesagt, schon bei der WM 2018 habe er sich in der Szene aufgehalten. Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um Vučić handelt, ist aber nicht offiziell bestätigt.

16. Juni, 23.18 Uhr: Die Ergebnisse des Tages im Überblick

Mit dem englischen Wackel-Sieg ist der dritte EM-Tag unter Dach und Fach. Das sind die heutigen Ergebnisse: Polen - Niederlande 1:2 Slowenien - Dänemark 1:1 Serbien - England 0:1 England konnte der Konkurrenz zwar keine Angst machen, übernimmt aber die Tabellenführung in Gruppe C vor Dänemark und Slowenien auf dem geteilten zweiten Rang sowie Schlusslicht Serbien. In Gruppe D schieben sich die Niederlande an die Spitze, Frankreich und Österreich greifen allerdings erst am morgigen Montag (21 Uhr) ins Turnier ein, Polen ist erst einmal Letzter.

16. Juni, 22.54 Uhr: England rettet den Auftakt-Dreier gegen Serbien

Der Lucky Punch zum Ausgleich ist dem Underdog nicht mehr vergönnt, England zittert sich in der Schalker Veltins-Arena zu einem knappen 1:0-Auftaktsieg gegen Serbien! Dabei begannen die "Three Lions" eigentlich wie ein echter Titelfavorit mit viel Gebrüll. In der Anfangsphase wurde die Stojkovic-Truppe am eigenen Strafraum eingeschnürt, der Vize-Europameister ließ dem Außenseiter kaum Luft zum Atmen - und hatte zeitweise 90 Prozent Ballbesitz. Außerdem münzte Jude Bellingham den starken Start bereits nach einer Viertelstunde per Kopf in eine frühe Führung um. Bis zur Halbzeit blieb es jedoch bei dem einen Treffer, wodurch die Serben ihre Chance witterten. Wie ausgewechselt kamen beide Teams schließlich aus den Kabinen. Plötzlich machten Juve-Star Vlahovic und Co. Druck, die Engländer verteidigten hingegen den wackelnden Vorsprung. Bestraft wurde das am Ende allerdings nicht, dazu fehlte den Serben im letzten Drittel schlicht die Kreativität. Bis auf ein paar Versuche aus der Distanz konnte sich der Herausforderer kaum in Abschlusspositionen bringen.

Jordan Pickford (r.) und Harry Kane können aufatmen! Die "Three Lions" fahren einen knappen Auftakterfolg gegen Serbien ein. © Bernd Thissen/dpa

16. Juni, 22.43 Uhr: Harry Kane verpasst die Entscheidung, die Schlussphase läuft

Es bleibt in der Schlussphase spannend - auch dank Serbien-Keeper Raijkovic! Der verhinderte den Einschlag in der 77. Minute nämlich mit einer herausragenden Glanztat und mithilfe der Latte, nachdem Harry Kane im Duell mit Veljkovic und nach Bowen-Flanke zum Kopfball gekommen war. So ist das Unentschieden für den Außenseiter, der immer noch stark mithält und einen Punkt wittert, weiter drin.

16. Juni, 22.29 Uhr: Serbien plötzlich im Angriffsmodus!

Der Trend setzt sich fort, aktuell bestimmt Serbien das Geschehen und die Engländer verteidigen mit Mann und Maus! Kaum noch Entlastung für den amtierenden Vize-Europameister im Moment, stattdessen spielen nur noch die Adler. Einziges Manko: So richtig gefährlich wurde es vor dem Kasten von Jordan Pickford noch nicht, nur der mittlerweile ausgewechselte Mitrovic war mal fast dran und reklamierte anschließend auf Elfmeter. Noch knapp 25 Minuten bleiben den Serben.

Aleksandar Mitrovic (r.) im Duell mit Jordan Pickford (u.) und Kieran Trippier. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

16. Juni, 22.16 Uhr: Serbien kommt mit viel Elan aus der Kabine

Tatsächlich scheint die Kabinenansprache von Nationaltrainer Stojkovic gewirkt zu haben, Serbien ist jetzt deutlich besser in der Partie! Die Adler gehen nach dem Seitenwechsel giftiger in die Zweikämpfe und greifen die "Three Lions" auch schon wesentlich früher an. Der Favorit reagiert darauf, verliert die Bälle inzwischen leichter und häufiger. Auch die Offensivbemühungen der Serben sind aktuell zumindest vorhanden, im letzten Drittel fehlt aber noch die zündende Idee.

16. Juni, 22.05 Uhr: Bekommt Serbien im zweiten Durchgang die Kurve?

Die letzte Halbzeit des EM-Tages läuft! Bislang war die Führung der Engländer noch nicht wirklich in Gefahr, knapp bleibt sie trotzdem - und das Spiel damit spannend. Weiter geht's!

16. Juni, 21.49 Uhr: England auf dem Weg zum ersten EM-Sieg

Dann ist Halbzeit, England geht gegen Serbien mit einer hochverdienten 1:0-Führung in die Pause. Die Zuschauer in der Veltins-Arena sahen sehr einseitige 45 Minuten, in denen die "Three Lions" ihren Gegner in allen Belangen dominierten und bereits früh durch den Kopfball vom madrilenischen CL-Sieger Jude Bellingham in Front gingen. Einen Kritikpunkt gibt es im Spiel der Southgate-Elf allerdings, denn trotz der deutlichen Überlegenheit beträgt der Vorsprung erst ein Tor. Das ist auch die beste Nachricht aus serbischer Sicht, die Truppe von Coach Stojkovic witterte erst in den Schlusssekunden des ersten Durchgangs ihre Chance und traute sich mal nach vorn. Allerdings musste sie zuvor noch einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen, der ehemalige Frankfurter und heutige Juve-Star Filip Kostic musste nämlich verletzt ausgewechselt werden. Für ihn wirkt nun Filip Mladenovic von Panathinaikos Athen mit.

Für Filip Kostic endete der EM-Auftakt bereits nach 43 Minuten. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

16. Juni, 21.33 Uhr: England lässt Serbien kaum Luft zum Atmen

Der Gegentreffer war bislang kein Weckruf für die Serben, stattdessen drängen die "Three Lions" auf das zweite Tor. Eine Chance zum Ausgleich hatte Mitrovic zwar nach 20 Minuten, der Rest des Spiels ist aber fest in englischer Hand. Der EM-Zweite von 2021 schnürt die Adler am eigenen Sechzehner ein, die beste Möglichkeit zum Ausbau des Vorsprungs ließ Kyle Walker in der 25. Minute jedoch liegen. Wenn die Serben aber nicht bald für etwas mehr Entlastung sorgen, ist der zweite Streich nur eine Frage der Zeit.

16. Juni, 21.13 Uhr: Jude Bellingham köpft England gegen Serbien in Front!

Zwölf Minuten hat es gedauert, da knacken die "Three Lions" das serbische Bollwerk auch schon und gehen mit 1:0 in Führung! Bukayo Saka wird auf der rechten Außenbahn bedient und flankt in die Mitte, wo sich Jude Bellingham energisch durchsetzt und das Leder per Kopf in die Maschen wuchtet. Das Tor fällt somit früh, hatte sich aber bereits abgezeichnet. Während Serbien vom Anpfiff weg Beton angemischt hat, übernahm die Southgate-Truppe sofort das Zepter - mit zeitweise 90 Prozent Ballbesitz.

Jude Bellingham erzielte schon nach wenigen Minuten das erste englische Tor bei der EM 2024. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

16. Juni, 21.01 Uhr: Auf Schalke rollt die Kugel!

Das letzte Spiel des dritten EM-Tages zwischen Serbien und England läuft! Ein erstes Mal bei einer Europameisterschaft ertönte im Vorfeld "God save the King" als englische Hymne, anschließend gewann Harry Kane den Münzwurf und entschied sich für den Ball. Als Schiedsrichter der Partie ist der Italiener Daniele Orsato im Einsatz. Auf geht's!