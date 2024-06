EM 2024: Irres Fußballspiel! Georgien und die Türkei liefern sich harten Fight

In der Schlussphase spielten die leidenschaftlich verteidigenden Rumänen den Vorsprung und die ersten drei Punkte ungefährdet über die Ziellinie und sorgten so nach dem slowenischen Unentschieden gegen Dänemark für die zweite kleine Überraschung der EM.

Nach einem schnellen Gegenstoß tropft der Ball in den Rückraum ab, wo der bei Empoli in Italien aktive Mittelfeldmann flach draufhält. Torwart Lunin erspäht die Kugel zwar spät, sieht aber auch beim zweiten Gegentreffer gar nicht gut aus, denn der flache Abschluss wirkte haltbar.

Den Unterschied macht bislang ein starker Pressing-Moment, als die Rumänen ihren Gegner tief in der eigenen Hälfte unter Druck setzten und Real-Torwart Lunin so zu einem ungenauen Befreiungsschlag zwangen, den Stanciu mit dem bisherigen Tor des Turniers zur Führung veredelte.

Die Ukrainer leisten sich einen haarsträubenden Fehler im Spielaufbau, im Pressing spielt Keeper Lunin das Leder direkt in die Füße von Dennis Man, der seinen Kapitän bedient. Stanciu fackelt nicht lang, nimmt direkt Maßt und schweißt die Kugel wunderschön in den linken Knick.

Was für eine Hammer-Bude der Rumänen! Nicolae Stanciu knallt den Ball zum 1:0 in den Winkel.

Im weiteren Verlauf des Tages trifft Belgien in Gruppe E auf die Slowakei, um 18 Uhr ist Anpfiff in Frankfurt.

Dabei geht die Slowakei als klarer Außenseiter in die Partie, Belgiens "Goldene Generation" will sich endlich einmal mit einem Titel belohnen. Die WM 2022 in Katar hat aber gezeigt, dass auch die Roten Teufel bei großen Turnieren nicht unantastbar sind: Dort schied Belgien bereits in der Vorrunde aus.

Österreich und Frankreich machen den ersten Spieltag der Gruppe D komplett, Anpfiff ist um 21 Uhr in Düsseldorf.

In Gruppe D gewann bereits am gestrigen Sonntag die Niederlande gegen Polen, ein Sieg ist also sowohl für Topfavorit Frankreich als auch Geheimfavorit Österreich Pflicht, um nicht schon früh an Boden im Kampf um den Platz an der Sonne zu verlieren. Dabei haben allerdings beide Teams Sorgen: Der Alpenrepublik fehlen einige zentrale Spieler verletzt, bei Les Bleus schwelt nach der Europawahl vor einer Woche derzeit eine politische Debatte, die an den DFB vor dem WM 2022 erinnert.