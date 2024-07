EM 2024: Matthäus kritisiert Leistungen des DFB-Teams und ändert Meinung im Elfer-Zoff

Fortsetzung des Artikels laden

7. Juli, 18.25 Uhr: Toni Kroos reagiert auf Instagram-Post seiner Frau

Toni Kroos hat sich mit Dankesgrüßen via Social Media unter anderem an seine Frau endgültig von der Fußball-Bühne verabschiedet. Am Sonntag schrieb der 34-Jährige auf Instagram in englischen Worten an seine Partnerin gerichtet: "Danke an meine wunderschöne Frau @jessica_kroos, dass du so bist, wie du bist. Dieser Erfolg wäre ohne dich nie möglich gewesen. Es ist unser gemeinsamer!" Jessica Kroos hatte das Karriereende ihres Mannes am Samstag ebenfalls auf Instagram mit emotionalen Worten begleitet. Kroos' Karriere als Profifußballer war am Freitagabend mit dem Viertelfinal-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Spanien zu Ende gegangen.

7. Juli, 17.06 Uhr: Marine Le Pen kritisiert Kylian Mbappé

Der französische Fußball-Superstar Kylian Mbappé (25) zeigt sich beunruhigt über den Rechtsruck im Land, vertritt eine klare politische Meinung - und gerät damit ins Visier von Marine Le Pen (55). Die Juristin und Politikerin von Rassemblement National (RN) kritisiert den 25-Jährigen für dessen öffentliche Auftritte gegen die rechtsnationale Partei. Mehr dazu hier: "Verbal-Attacke gegen Mbappé! Rechte Politikerin Le Pen geht auf Superstar los"

7. Juli, 16.52 Uhr: 64 Verfahren nach Türkei-Spiel in Berlin

Für einige Fußball-Fans haben die Ereignisse rund um das EM-Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei ein juristisches Nachspiel. Im Rahmen des gesamten Einsatzes rund um das Spiel gab es laut Polizeiangaben 54 freiheitsbeschränkende oder freiheitsentziehende Maßnahmen. Zudem leiteten Polizeikräfte 64 Strafermittlungsverfahren ein. Dabei geht es etwa um einfache und gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Erschleichen von Leistungen oder Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt, konnten aber im Dienst bleiben.

7. Juli, 15.01 Uhr: Hand oder nicht? Cucurella nimmt's mit Humor

Spaniens Abwehrspieler Marc Cucurella hat mit Humor auf die Diskussionen um seine Hand-Szene im EM-Viertelfinale gegen Deutschland reagiert. Er sei Spieler, sagte der 25-Jährige am Sonntag. "Wenn die Schiedsrichter sagen, es ist kein Handspiel, dann respektiere ich das als Spieler natürlich", erklärte Cucurella und lachte. Angesprochen auf Schiedsrichterexperten, die die Szene ebenfalls nicht als Handspiel bewertet hätten, sagte er: "Wenn du mir sagst, die Schiedsrichterexperten sagen, es ist kein Handspiel, dann ist es kein Handspiel." Cucurella hatte in der Verlängerung am Freitag einen Schuss von Jamal Musiala im Strafraum an den Arm bekommen. Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor und sein Team entschieden aber nicht auf Strafstoß. Diese Richtung hatte UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti vor dem Turnier vorgegeben. Spanien zog mit einem 2:1 ins Halbfinale ein.

Dass es in der Verlängerung keinen Handelfmeter gibt, regt in Deutschland auch zwei Tage nach dem EM-Aus noch viele Fans auf. Nun äußert sich der direkt betroffene Spanier zur Szene. © Tom Weller/dpa

7. Juli, 14.40 Uhr: Pedri nimmt Kroos-Entschuldigung an

Spaniens Spielmacher Pedri hat sich zu seinem EM-Aus geäußert und die Entschuldigung von Toni Kroos angenommen. Er sei nun an der Reihe, die spanische Nationalmannschaft auf andere Art und Weise zu unterstützen, schrieb Pedri bei Instagram. Beim 2:1 nach Verlängerung im Viertelfinale gegen Deutschland hatte sich der 21-Jährige vom FC Barcelona eine Verstauchung im linken Knie zugezogen. Pedri wurde nach einem Foul von Kroos am Freitag schon nach acht Minuten gegen Leipzigs Dani Olmo ausgewechselt. Spanische Medien gehen davon aus, dass Pedri vier bis sechs Wochen fehlen werde. Kroos bat nach dem Spiel um Entschuldigung für sein Foul. "Verzeihung und gute Besserung" schrieb er nach der dramatischen Partie bei Instagram. "Es war logischerweise nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Eine schnelle Erholung und alles Gute. Du bist ein toller Spieler." Pedri antwortete nun: "Vielen Dank Toni Kroos für deine Nachricht. Das ist Fußball und diese Dinge passieren. Deine Karriere und deine Leistungen werden für immer bleiben." Für Kroos war die Niederlage das letzte Spiel seiner Laufbahn als Profifußballer.

Für Spaniens Spielmacher Pedri (21) ist die EM gelaufen - zumindest auf dem Platz. © AP/DPA

7. Juli, 13.52 Uhr: Leroy Sané dankt den deutschen Fans für Unterstützung

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané (28) hat sich bei den deutschen Fans für die Unterstützung bei der Europameisterschaft bedankt. "Was ihr für eine Stimmung gemacht und welche Energie ihr uns geliefert habt, ist nicht zu beschreiben", heißt es auf der Plattform X vom 28-Jährigen. "Auch wenn wir uns unseren gemeinsamen Traum leider nicht erfüllen konnten, bin ich stolz darauf, wie wir als Team und auch als Land vereint ein Ziel verfolgt haben. Danke für eure Unterstützung!" Der Offensivmann vom FC Bayern München äußerte zudem: "So nahe dran zu sein und trotzdem zu scheitern tut unglaublich weh."

7. Juli, 12.24 Uhr: Oranje-Kicker schmettern deutschen Kult-Hit in der Kabine

Die vier Halbfinalisten lauten: Spanien, Frankreich, England und die Niederlande. Oranje hat sich mit einem 2:1 gegen die Türkei durchgesetzt. In der niederländischen Kabine wurde hinterher ein in Deutschland überaus bekannter Song angestimmt. Zu "Viva Colonia" feierten Xavi Simons, Nathan Aké, Wout Weghorst & Co. den Einzug in die Runde der letzten vier Teams. Das Wort Colonia wurde beim Kabinengesang einfach spontan durch Hollandia ersetzt, wie ein Video auf dem "X"-Kanal "OnsOranje" beweist.

7. Juli, 11.03 Uhr: Trinkflasche von Jordan Pickford enthielt die Infos zu den Schweizer Schützen

Auf der Trinkflasche von Jordan Pickford standen alle wesentlichen Informationen. Die "Schweizer Liste der Elfmeterschützen" sagte dem englischen Keeper im EM-Viertelfinale, dass er bei Manuel Akanji bitte nach links abtauchen sollte - so machte es Pickford und wurde in Düsseldorf zum Held. "Ich habe an meine Mentalität und an mich geglaubt. Ich habe daran geglaubt, dass ich mindestens einen halten werde", sagte der 30-Jährige nach dem Einzug ins EM-Halbfinale, in dem nun die Niederlande wartet. Mit Pickford im Tor kann England plötzlich wieder Elfmeterschießen gewinnen. Das liegt auch an dem Torhüter, der in drei Duellen vom Punkt vier von 14 Strafstößen parierte. Am Samstag gegen Akanji, 2021 gegen Italien gegen Jorginho und Andrea Belotti sowie bei der WM 2018 gegen Kolumbien gegen Carlos Bacca. Seit 1990 haben englische Keeper überhaupt nur sechs Versuche beim Elfmeterschießen pariert. Während Pickfords Quote herausragend ist, lautete die der anderen Torhüter zwischen 1990 und 2012 laut Datendienstleister Opta: zwei aus 36.

Jordan Pickford (30) hatte die wichtigen Infos zu den Schweizer Elfmeter-Schützen auf seiner Trinkflasche stehen. Da er den Elfer des Schweizers Manuel Akanji halten konnte, zogen die "Three Lions" ins Halbfinale ein. © Alvaro Barrientos/AP/dpa

7. Juli, 9.37 Uhr: Berti Vogts denkt über Regeländerung beim VAR nach

Der frühere Nationalspieler und Bundestrainer Berti Vogts (77) hat nach der Hand-Aufregerszene beim EM-Viertelfinalaus der deutschen Mannschaft gegen Spanien eine Regeländerung angeregt. "Vielleicht sollte man aufgrund dieser Szene darüber nachdenken, dass jede Mannschaft pro Halbzeit einmal den VAR anrufen kann, um eine Entscheidung zu prüfen, so wie es in anderen Sportarten üblich ist", schrieb der 77-Jährige in einer Kolumne der "Rheinischen Post". Spaniens Marc Cucurella (25) hatte in der Verlängerung einen Schuss von Jamal Musiala (21) im Strafraum an den Arm bekommen, der englische Schiedsrichter Anthony Taylor und sein Team entschieden aber nicht auf Strafstoß. Deutschland verlor 1:2. "Ich ärgere mich maßlos über den Schiedsrichter. Dass er in der Szene mit dem Handspiel nicht nochmal auf die Video-Bilder schaut, kann ich absolut nicht nachvollziehen", schrieb Vogts.

Berti Vogts (77), der mit Deutschland 1996 Europameister wurde, findet, dass eine Regeländerungen in Sachen VAR hermuss. © Silas Stein/dpa

7. Juli, 9.14 Uhr: Lothar Matthäus empfiehlt Joshua Kimmich als Kroos-Nachfolger

Aus Sicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (63) ist nach dem Aus im Viertelfinale der Fußball-EM Joshua Kimmich der geeignete Nachfolger von Toni Kroos (34) in der DFB-Auswahl. "Für mich gibt es nur einen und das ist Joshua Kimmich", schreibt der 63-Jährige in seiner Sky-Kolumne. "Er war für mich gegen Spanien auch als Rechtsverteidiger unser bester Mann, wäre im Mittelfeld für mich aber noch wertvoller." Deutschland habe ein gutes, aber kein überragendes Turnier gespielt, so Matthäus. "Das ist gar nicht böse gemeint. Man hat eine große Euphorie entfacht, aber für die Note Eins fehlt uns das Halbfinale und Finale oder auch die ein oder andere bessere Leistung in den Partien, die wir absolviert haben." Außer zum Auftakt gegen Schottland (5:1) habe die DFB-Auswahl "kein sehr gutes Spiel gemacht", erklärt Matthäus.

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (63) findet, dass Joshua Kimmich für das DFB-Team im zentralen Mittelfeld noch wertvoller als auf der rechten Außenverteidiger-Position sein könnte. © Tom Weller/dpa

6. Juli, 23.25 Uhr: Ausschreitungen in Berlin nach Türkei-Aus

Nach dem zweiten Tor der Niederlande im Viertelfinale gegen die Türkei kam es in Berliner Fanzonen offenbar zu Ausschreitungen. Das berichtet die Berliner Zeitung und teilte dazu ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem Anhänger beider Fanlager aufeinander losgehen. Ob es Verletzte gab, ist bislang nicht bekannt. Auslöser für die Rauferei sollen demnach geflogene Bierbecher gewesen sein. Anschließend griffen Security-Mitarbeiter ein und versuchten, beide Gruppen zu trennen - zunächst allerdings erfolglos. Erst die Polizei und weitere Sicherheitskräfte konnten die Situation wieder beruhigen.

6. Juli, 23.06 Uhr: Oranje siegt, die Halbfinal-Spiele der Europameisterschaft 2024 stehen fest!

Der letzte Halbfinalist der EM 2024 kommt aus den Niederlanden! Die Elftal hat sich nach einer insgesamt dürftigen ersten Halbzeit und dem türkischen Führungstreffer von Samet Akaydin nach dem Seitenwechsel gefangen und den Druck auf die Montella-Truppe immer weiter erhöht. Das wurde schließlich nach 70 Minuten gleich doppelt belohnt. Erst mit dem Kopfball-Tor von de Stefan de Vrij und nur sechs Zeigerumdrehungen später mit dem nächsten Treffer, der mittlerweile von der UEFA als Eigentor von Mert Müldür gewertet wurde. In der turbulenten Schlussphase hatte die Türkei den Ausgleich zwar noch mehrfach auf dem Fuß und Kopf, doch Keeper Verbruggen und seine Kollegen retteten den Vorsprung ins Ziel.