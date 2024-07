EM 2024: Musiala wie Maradona! Matthäus lässt aufhorchen

Fortsetzung des Artikels laden

Leroy Sané über die enorm große Bedeutung von Toni Kroos: "Die Schwäche hat er uns komplett genommen"

13.37 Uhr: Leroy Sané über die Rolle und Bedeutung von Toni Kroos und was er der Mannschaft gibt seit seinem Auswahl-Comeback: "Ich denke, einiges. Ruhe, Kontrolle. Jeder weiß, welche Qualität Toni hat, was er mitbringt. Wir waren vorher nicht so stabil genug, das war eine große Schwäche von uns. Diese Schwäche hat er uns komplett von Anfang an genommen. Mit der Ruhe, [die er] als Typ mitbringt, und auch der Lockerheit. Wir sind alle sehr glücklich darüber, dass er zurückgekommen ist und uns stärker gemacht hat."

13.36 Uhr: Leroy Sané: "Mit der hohen Niederlage einmal in Spanien, das hat sehr wehgetan, aber es ist Vergangenheit und jetzt ist alles neu. Das Spiel wird kommen und wir haben eine generelle Chance, in die nächste Runde zu kommen. Unser Ziel ist es, in die nächste Runde zu kommen, und dafür werden wir alles tun." (auf die Frage, ob es Revanche-Gedanken gibt aufgrund der Niederlagen gegen die Spanier oder mit dem FC Bayern gegen Real Madrid)

13.34 Uhr: Leroy Sané: "Es ist vor jedem Spiel ähnlich. Wenn man es schon eine Weile macht, dann ist der Druck relativ ähnlich. Man weiß, was man als Team und als Einzelspieler zu tun hat." (Steigt der Druck jetzt?) "Na klar, dadurch, dass es zwei sehr starke Mannschaften sind, kann man es schon so ein bisschen sagen, aber es sind immer noch sehr starke Mannschaften im Turnier, deshalb sollte man es nicht zu hoch hängen." (Ist es ein vorgezogenes Finale gegen Spanien?)

13.31 Uhr: Leroy Sané: "Es ist auf jeden Fall wichtig. Es hilft auch unseren Verteidigern, dann sind sie nicht jedes Mal in einer Eins-gegen-eins-Situation. Es ist sehr, sehr gut für das generelle Gefühl der Mannschaft. Auch für mich als Offensivspieler eine Art Sicherheit, wenn alle zusammen verteidigen." (Auf die Frage nach dem gemeinsamen Verteidigen und seinem Zurückarbeiten)

Leroy Sané über die Spannung vor dem Spiel gegen Spanien und die Favoritenrollen beider Teams

13.25 Uhr: Leroy Sané: "In letzter Zeit machen es viele Mannschaften, die etwas einstudieren, um einen Akzent zu setzen, wir sind bereit. Man kann eine Mannschaft überraschen. Mal schauen, ob wir gegen Spanien etwas kreieren." (über einstudierte Varianten zu Beginn des Spiels) "Auch, wenn sie vielleicht sehr selbstbewusst aufgetreten sind, wissen sie, dass es nicht allzu einfach wird. Es treffen zwei sehr starke Mannschaften aufeinander. Wir für uns persönlich müssen das Momentum zu uns überschwappen lassen, dass wir die Kontrolle in gewissen Phasen haben, und dann können wir den Spaniern sehr wehtun damit." (über die Favoritenrolle) "Ich denke schon, dass beide Mannschaften am mit besten Fußball gespielt haben in dem Turnier. Es wird für alle auf der Welt ein spannendes Spiel werden. Über Williams und Yamal - das sind zwei sehr dribbelstarke Spieler für ihr Alter. Mit 16 schon so Fußball spielen zu können, ist schon beeindruckend. Ich freue mich auf das Duell." "Es steht noch nicht fest, ob ich am Freitag von Anfang an spielen werde oder nicht. Es war eine gute Trainingswoche, ich habe es erst am Spieltag erfahren und mich riesig darüber gefreut. Für mich persönlich hat es gut getan, dass ich über eine längere Spielzeit gespielt habe." (auf die Frage, ob er wieder in der Startelf stehen wird)

13.24 Uhr: Leroy Sané: "Wir bereiten uns gerade darauf vor. Wir müssen sie hoch attackieren, sie sind sehr zielstrebig zum Tor, aber das gibt auch gewisse Räume für uns." (Wie sieht die Strategie für das Spanien-Spiel aus?)

13.23 Uhr: Leroy Sané: "Ich hoffe, dass er auch noch passiert. Das würde der Mannschaft helfen. Das ist die Aufgabe, die ich erfüllen möchte, und hoffe, dass es im nächsten Spiel schon passieren wird." (besonderer EM-Moment)

13.23 Uhr: Leroy Sané hat das Podium betreten. Es geht los.

13.18 Uhr: Der Star des FC Bayern München verspätet sich. Noch wurde die Pressekonferenz nicht gestartet. 13.25 Uhr soll es losgehen.

2. Juli, 13.15 Uhr: Jetzt spricht Leroy Sané auf der Pressekonferenz des DFB

Um 13.15 Uhr wird Leroy Sané (28) auf der Pressekonferenz des DFB in Vorbereitung auf das Kracher-Viertelfinale gegen Spanien sprechen.

2. Juli, 12.11 Uhr: DFB-Star fehlt bei der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf den Spanien-Knaller

Am Dienstag startete bei der Nationalmannschaft im DFB-Camp von Herzogenaurach die Vorbereitung auf das Kracher-Viertelfinale gegen Spanien. Nicht auf dem Trainingsplatz stand dabei BVB-Star Emre Can. Der Mittelfeldspieler musste wegen muskulärer Probleme individuell trainieren. Das sei jedoch nur eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der DFB mit. Schon vor dem Duell gegen Dänemark hatte es verletzungsbedingte Sorgen gegeben, nachdem sich Antonio Rüdiger eine Muskelzerrung zugezogen hatte. Doch er wurde für das Achtelfinale rechtzeitig fit und zeigte eine starke Leistung, die mit dem Titel "Man of the Match" prämiert wurde.

2. Juli, 8.45 Uhr: Viele Fußballfans können das Achtelfinale Österreich gegen die Türkei nicht sehen

Viele Fußballfans werden am Dienstagabend in die Röhre gucken. Denn die Achtelfinal-Partie um 21 Uhr in Leipzig zwischen Österreich und der Türkei ist das letzte Spiel der EM, das exklusiv auf MagentaTV gezeigt wird. Weder ARD, ZDF noch RTL haben Rechte an der Begegnung.

1. Juli, 23.47 Uhr: Portugal zittert sich gegen Slowenien ins Viertelfinale der Europameisterschaft

Mit Ruhm bekleckert haben sich die Portugiesen beileibe nicht, doch danach fragt am Ende niemand mehr. Die Seleção siegt nämlich trotzdem im Elfmeterschießen mit 3:0 gegen Slowenien und muss nun im Viertelfinale der EM gegen Frankreich an. Eigentlich erwischte die Mannschaft von Coach Roberto Martínez sogar einen ordentlichen Start gegen den Underdog, verpasste es in der Anfangsphase aber, sich zu belohnen. Mit zunehmender Spielzeit gingen Ronaldo und Co. dann die Ideen aus, während die Slowenen stets alles reinwarfen. Richtig dramatisch wurde es dann allerdings in der Verlängerung, als ausgerechnet CR7 sein Rekord-Tor per Elfmeter verpasste und Benjamin Sesko nur wenige Minuten später eine Riesenchance zur späten Führung kläglich liegen ließ. Es musste also das Elfmeterschießen herhalten, in welchem dem Außenseiter völlig die Nerven versagten. Stattdessen parierte Teufelskerl Diogo Costa alle drei Strafstöße des Gegners und avancierte so zum Achtelfinal-Helden.

Elfmeter: Bernardo Silva trifft ganz sicher zum 3:0, Portugal steht damit im Viertelfinale gegen Frankreich! Elfmeter: Das gibt es nicht, auch Verbic verschießt gegen Diogo Costa! 2:0 Portugal. Elfmeter: Bruno Fernandes muss schießen - und bleibt ganz cool! 2:0 Portugal. Elfmeter: Balkovec geht zum Punkt, doch wieder ist Diogo Costa zur Stelle und hält! 1:0 Portugal. Elfmeter: Cristiano Ronaldo folgt - und versenkt dieses Mal links unten! 1:0 Portugal. Elfmeter: Slowenien beginnt, Josip Ilicic tritt an - und verschießt! 0:0.

1. Juli, 23.35 Uhr: Portugal muss gegen Slowenien ins Elfmeterschießen!

Abpfiff in Frankfurt, das Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien wird vom Punkt aus entschieden.

120. Minute: Der fleißige Conceicao bedient Bruno zur Flanke, dann kommt kein Portugiese richtig ran, am Ende gibt es aber immerhin noch eine Ecke. Die bringt nichts ein. 115. Minute: Beide Teams wollen offenbar nicht gewinnen! Pepe unterläuft ein Riesen-Bock, plötzlich ist Sesko erneut komplett frei durch. Doch der RBL-Stürmer gerät wohl zu sehr ins Grübeln und findet seinen Meister in Diogo Costa, der mit dem Fuß parieren kann. Den MUSS der Leipziger machen! 111. Minute: Slowenien-Trainer Matjaz Kek hat mittlerweile eine Rote Karte gesehen, bislang wurde jedoch nicht wirklich ersichtlich, wofür. Jedenfalls muss der 62-Jährige den Rest der Partie von der Tribüne aus verfolgen, was ihm beim Weiterkommen seiner Mannschaft aber herzlich egal sein dürfte. 108. Minute: Palhinha prüft Oblak nach einem Fernandes-Freistoß per Kopf, der slowenische Keeper bastelt weiter an seinem Matchwinner-Status für den Fall des Überraschungssieges. 106. Minute: Die finalen 15 Minuten der Partie laufen.

Halbzeit: Dann werden ein letztes Mal die Seiten gewechselt, während bei CR7 schon Tränen fließen und er von seinen Mannschaftskollegen aufgebaut werden muss.

105. Minute: Cristiano Ronaldo verschießt! Was für ein Drama in der Verlängerung. Jan Oblak ahnt, dass der Superstar die rechte Ecke anvisieren will, entschärft den halbhohen Schuss und verhindert das Rekord-Tor. Es bleibt beim 0:0. 103. Minute: Elfmeter für Portugal! Diogo Jota dringt mit reichlich Tempo in den Sechzehner ein und bleibt dann am linken Knie von Drkusic hängen. Orsato zögert kurz, zeigt dann aber auf den Punkt - und wird vom VAR bekräftigt. 100. Minute: Bei einer Eckball-Variante beweisen die Portugiesen doch mal etwas Kreativität, was in einem Kopfball von Diogo Jota gipfelt. Am Ende dennoch ein Kinderspiel für Oblak. 97. Minute: Auf der anderen Seite setzt sich Verbic mit etwas Glück durch, Ruben Dias wirft sich aber in dessen Schuss und klärt so zur Ecke. Die führt die Slowenen nicht aber noch zum Lucky Punch. 95. Minute: Die Seiten wurden ein drittes Mal gewechselt, das Bild bleibt aber gleich. Portugal kontrolliert den Ball, den Iberern fällt aber ganz wenig ein.

1. Juli, 22.59 Uhr: Die Verlängerung zwischen Portugal und Slowenien läuft!

In Frankfurt wird nachgesessen, die 30 Extra-Minuten haben begonnen.

1. Juli, 22.54 Uhr: Verlängerung in Frankfurt!

Auch die Nachspielzeit bringt keine Tore mehr, Referee Orsato pfeift beim Stand von 0:0 ab und verdonnert beide Teams zur zweiten Achtelfinal-Verlängerung des Turniers. Nach England muss auch Portugal nachsitzen, wobei CR7 und Co. erst im zweiten Durchgang ähnlich glanzlos agierten wie die Three Lions. Ab der Stundenmarke ging dann aber wirklich kaum noch Gefahr vom Favoriten aus, was Slowenien durchaus Mut machen dürfte. Sorgen die "Zmajceki" für die erste große Überraschung der K.o.-Phase?

90. Minute +1: Vier Minuten gibt es noch oben drauf. 89. Minute: Ronaldo hat es auf dem Fuß, aber der große Moment bleibt aus! Nach einem schönen Steckpass in den Strafraum kann CR7 eigentlich mit viel Platz durchstarten, doch sein Schuss kommt zu zentral und ist damit am Ende kein Problem für Oblak. 86. Minute: Die große Schlussoffensive erleben wir hier bisher noch nicht, die Portugiesen scheuen das ganz große Risiko. Zudem scheint das Waffenarsenal der Iberer bereits erschöpft, die Offensivaktionen wirken kurz vor dem Ende immer weniger kreativ, meist fliegt einfach nur noch planlos ein Ball in den Strafraum. Eine Verlängerung bahnt sich an. 79. Minute: Bis zum Strafraum sieht das bei der Seleção immer wieder schick aus, doch dann sterben die Portugiesen in Schönheit oder geizen in Sachen Genauigkeit. Gut zehn Minuten bleiben dem Favoriten noch, sonst gibt es Nachschlag. 72. Minute: Klappe, die Vierte! Ronaldo tritt erneut zum Freistoß an, links oben saust das Leder dieses Mal vorbei. 68. Minute: Es bleibt eine portugiesische Sisyphusarbeit. Die Iberer beißen sich am slowenischen Riegel die Zähne aus - und langsam läuft ihnen zudem die Zeit davon. Wie schnell der Lucky Punch auf der anderen Seite sitzen kann, hat die Chance von Sesko eben gezeigt. 61. Minute: Das muss doch die slowenische Führung sein! Benjamin Sesko lässt Pepe beim Laufduell im Konter wortwörtlich alt aussehen und rennt dem Routinier mit Leichtigkeit davon, allerdings verzieht der Leipziger seinen Abschluss frei vor Diogo Costa dann völlig.

55. Minute: Es muss also wieder ein Freistoß her - und der ist natürlich Chefsache! Nach einem Foul an Cancelo tritt CR7 aus hervorragender Position zentral vor dem slowenischen Kasten an und donnert die Kugel auf diesen. Allerdings zielt er genau auf Oblak, der kaum noch ausweichen kann und pariert. 53. Minute: Portugal sucht unermüdlich die Lücke im slowenischen Bollwerk, im letzten Drittel gehen den Edeltechnikern dann aber zumeist die zündenden Ideen aus. 47. Minute: Cancelo setzt sich auf dem rechten Flügel überragend durch und spielt Elsnik dabei mehrere Knoten in die Beine, sein Abschluss führt jedoch genauso wenig zum Erfolg wie der zweite Versuch von Bernardo Silva anschließend.

1. Juli, 22.04 Uhr: Die zweite Halbzeit zwischen Portugal und Slowenien läuft!

Weiter geht es in Frankfurt! Schlägt Portugal im zweiten Durchgang zu oder sorgt hier sogar der Underdog am Ende für die Sensation?