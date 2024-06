EM 2024: Promis, Spielerfrauen und Familie! Sie alle drücken Deutschland auf der Tribüne die Daumen

EM 2024 im Liveticker: Promis, Spielerfrauen und Familie! Sie alle drücken Deutschland auf der Tribüne die Daumen

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange und begeistert mit tollen Spielen die Fans! Seit dem 14. Juni kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Beim Portugals Einzug ins Achtelfinale liefen gleich vier Flitzer auf den Rasen. Ein kleiner Junge machte den Auftakt und ergatterte das Foto mit Cristiano Ronaldo. © INA FASSBENDER / AFP Der Gastgeber startete gleich mal furios in das Turnier vor der eigenen Haustür und fegte die schottische Auswahl mit 5:1 aus der Münchner Allianz Arena. Anschließend konnte die DFB-Elf mit einem 2:0-Sieg gegen Ungarn bereits den Einzug ins Achtelfinale eintüten. Nun warten am Sonntag noch die Nachbarn aus der Schweiz in Frankfurt (21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



23. Juni, 20.38 Uhr: Spielerfrauen, Promis und Familie drücken den DFB-Stars heute auf der Tribüne die Daumen

Vor dem Spiel haben sich im Frankfurter Stadion natürlich wieder Familien, Freunde, Spielerfrauen, aber auch Promis eingefunden. Von Julian Nagelsmanns Freundin Lena Wurzenberger über Ex-Freiburg-Coach Christian Streich oder Thomas Hayo sind schon einige da. 21 Uhr geht's los gegen die Schweiz. Alle Infos dazu findet Ihr in unserem Liveticker zum Spiel der Nationalmannschaft.

Die Freundin von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Lena Wurzenberger, vor dem Spiel. Auch sie drückt ihrem Schatz heute wieder die Daumen. © Imago / Jan Huebner

Der ehemalige Trainer des SC Freiburg Christian Streich (r.) schießt vor dem Anpfiff noch ein Selfie mit einem Fan. © Tom Weller/dpa

Anika Bissel, die Frau von Torwart Manuel Neuer, im Stadion mit Thomas Hajo (bekannt aus Germanys Next Topmodel) und seinem Sohn Tim. © Tom Weller/dpa

Sophia Weber, die Freundin von Kai Havertz. © Tom Weller/dpa

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kommt mit ihrem Ehemann Klaus Jensen zum Spiel. © Christian Charisius/dpa

Alicia Andrich, die Frau von Stammspieler Robert Andrich, auf der Tribüne in Frankfurt. © Tom Weller/dpa

Lisa Füllkrug mit Tochter Emilia, die Familie von Niclas Füllkrug. © Tom Weller/dpa

Lea Prinz, die Freundin von Maximilian Mittelstädt. © Tom Weller/dpa

23. Juni, 20.19 Uhr: Das erste Finale! Wer schnappt sich in der Deutschland-Gruppe Platz eins und zwei?

Am Sonntagabend steigt das erste Gruppenfinale der EM. In der Gruppe A spielt um 21 Uhr nicht nur Deutschland gegen die Schweiz, sondern kämpfen in Stuttgart auch Schottland und Ungarn um das direkte Weiterkommen. Der Gruppenerste- und Zweite hat das Achtelfinalticket sicher. Der Dritte muss hoffen, dass er unter den besten vier Dritten aller Gruppen ist und auch noch in die K. o.-Runde einzieht.

23. Juni, 18.18 Uhr: Nächstes Magenta-Exklusivspiel steht fest

Die meisten Partien der EM gibt es frei empfangbar entweder bei ARD und ZDF oder bei RTL zu sehen. Insgesamt fünf Partien hat MagentaTV jedoch exklusiv im Programm - und jetzt steht auch das vierte dieser Spiele fest. Wenn am Dienstag in Gruppe C ein potenzieller Achtelfinalgegner für die DFB-Elf ausgespielt wird (beim Gruppensieg trifft Deutschland auf den Zweitplatzierten der Gruppe C), kann nur das Duell zwischen England und Slowenien frei empfangbar geschaut werden. Das Parallelspiel zwischen Dänemark und Serbien hingegen wird nur von MagentaTV übertragen. Außerdem läuft heute Abend das Parallelspiel zur deutschen Nationalmannschaft, das Duell zwischen Schottland und Ungarn, nur bei dem Pay-TV-Sender. Darüber hinaus hat sich Magenta ein noch nicht feststehendes Achtelfinale alleinig gesichert, zwei weitere exklusive Gruppenspiele sind bereits gespielt.

23. Juni, 17.45 Uhr: Hoffnung bei Leverkusen-Stürmer Schick

Noch ist nicht klar, ob Torjäger Patrik Schick bei den Tschechen bis zum entscheidenden EM-Spiel gegen die Türkei wieder fit wird. Doch hoffnungslos ist die Lage nicht mehr. Teammanager Jaroslav Köstl sagte am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Hamburg: "Patrik wird erst am späten Nachmittag zu einer MRT-Untersuchung ins Krankenhaus fahren. Aber eine erste leichte Untersuchung gestern Abend hat uns einen Anflug von Optimismus gegeben, den wir nach dem Spiel noch nicht hatten."

23. Juni, 16.15 Uhr: Sperre wegen Hassparolen! UEFA zieht Albanien-Star Mirlind Daku aus dem Verkehr

Nach den Hassparolen nach dem Spiel gegen Kroatien hat die UEFA jetzt den albanischen Nationalspieler Mirlind Daku aus dem Verkehr gezogen. Der 26-Jährige muss zwei Spiele Sperre absitzen. Die Begründung lautet, dass der Stürmer von Rubin Kazan "gegen die Grundregeln des anständigen Verhaltens verstoßen, Sportereignisse für Manifestationen nichtsportlicher Art genutzt und den Fußballsport in Verruf gebracht hat." Zudem muss der albanische Verband 47.500 Euro Strafe wegen des Abbrennen von Pyrotechnik, eine Platzsturm und "die Übermittlung von provokativen Botschaften, die nicht zu einer Sportveranstaltung passen", wie die UEFA offiziell mitteilte.

Albaniens Stürmer Mirlind Daku ist nach seinem Hassparolen-Auftritt von der UEFA für zwei Spiele gesperrt worden. © IMAGO / Sebastian Frej

23. Juni, 15.22 Uhr: Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nach Flitzer-Vorfällen

Die Europäische Fußball-Union UEFA will gemeinsam mit den Organisatoren strikter gegen Flitzer bei den Partien der Europameisterschaft in Deutschland vorgehen. "Zu diesem Zweck werden in den Stadien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den Anforderungen des Turniers weiter gerecht zu werden und solche Vorfälle zu verhindern", teilte die UEFA am Sonntag auf Anfrage mit. Aus Sicherheitsgründen könne zu den einzelnen Maßnahmen nichts weiter gesagt werden. Am Samstag waren bei der Partie von Portugal gegen die Türkei (3:0) in Dortmund mehrmals Zuschauer auf den Platz gelaufen. Ziel war meistens Superstar Cristiano Ronaldo.

23. Juni, 14.10 Uhr: Selfie mit Weltstar Cristiano Ronaldo! Jetzt spricht der Mini-Flitzer

Seinen aufsehenerregenden Lauf auf das EM-Spielfeld für ein Selfie mit Cristiano Ronaldo hat der junge Fan mit einer kleinen Schwindelei eingeleitet.

"Ich habe ihm gesagt, dass ich mal aufs Klo gehe…", sagte der Zehnjährige der "Bild" dazu, wie er sich vor seiner Aktion von seinem Vater davongestohlen habe. Beim 3:0-Sieg Portugals gegen die Türkei in Dortmund war er Mitte der zweiten Hälfte zum Superstar gerannt, von diesem freundlich empfangen und mit einem Foto belohnt worden. "Ich habe meinen Traum einfach wahr gemacht. Jetzt habe ich ein Foto mit Cristiano Ronaldo. Das kommt auf ein T-Shirt und in mein Zimmer", sagte er. Die Aktion hatte der Junge nach eigenen Angaben vorher seinen Freunden angekündigt. "Aber niemand hat geglaubt, dass ich es wirklich machen würde." Im Stadion bekam der Jugendspieler des KSV Hessen Kassel viel Applaus für den verbotenen Lauf. Auch sein Verein feierte ihn in einer Instagram-Story.

Ein Zehnjähriger wird beim EM-Spiel von Portugal gegen die Türkei zu einer kleinen Berühmtheit. Seine Aktion hatte er zuvor angekündigt, seinen Vater trickst er aus. © Friso Gentsch/dpa

23. Juni, 13.15 Uhr: Prinz William hielt Kabinenansprache nach England-Spiel

Royaler Besuch! Prinz William (42) hat einem Medienbericht zufolge nach dem enttäuschenden 1:1 von England im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark eine Kabinenansprache gehalten. Der britische Thronfolger hatte sich das Spiel im Stadion in Frankfurt am Donnerstag angesehen. Er war gemeinsam mit Dänemarks König Frederik X. (56) und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13) auf der Tribüne zu sehen. Nach dem Spiel soll er zur Mannschaft in die Kabine gekommen sein, wie der "Telegraph" am Sonntag berichtete. "Er hat einfach versucht, uns alle aufzumuntern. Er sagte, es sei nicht das Ende der Welt", verriet demnach der 20-jährige Mittelfeldspieler Adam Wharton, der während des Spiels nicht zum Einsatz kam.

Der britische Thronfolger Prinz William (42) ist Präsident des englischen Fußballverbands und begeisterter Fan. Doch die Leistung der Three Lions bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ob royale Aufmunterung hilft? © Arne Dedert/dpa

23. Juni, 10.03 Uhr: Falsches Maskottchen in Arena, Ermittlungen gegen YouTube-Star Marvin Wildhage

Kommt es jetzt dicke für Marvin Wildhage (27)? Beim Eröffnungsspiel der EM schmuggelte sich der Berliner YouTuber in die Münchner Allianz Arena und drang bis an den Spielfeldrand. Der Coup gelang ihm mit einer gefälschten Akkreditierung und einem gefälschten Maskottchen-Kostüm aus China. Mehr dazu findet Ihr hier. "YouTuber schlich sich als Fake-Maskottchen zum EM-Auftaktspiel: Droht nun Justiz-Ärger?"

23. Juni, 9.43 Uhr: Tschechien fürchtet Ausfall von Stürmer Schick

Tschechiens Nationaltrainer Ivan Hasek fürchtet vor dem entscheidenden Gruppenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen die Türkei einen längerfristigen Ausfall von Bundesligastürmer Patrik Schick. "Wir sind nicht sehr optimistisch, was seine Verletzung angeht", sagte Hasek am Samstag nach dem 1:1 gegen Außenseiter Georgien in Hamburg. Der 28 Jahre alte Schick vom deutschen Meister Bayer Leverkusen werde am Sonntag im Krankenhaus weiter untersucht, um Gewissheit über seinen Zustand zu bekommen. "Dann werden wir sehen", sagte Hasek mit Blick auf die Begegnung mit den Türken am kommenden Mittwoch (21 Uhr), die ebenfalls in Hamburg stattfindet.

Erst trifft Patrik Schick gegen Georgien, dann muss der Leverkusener verletzt vom Feld. War's das mit der EM für den Star der tschechischen Mannschaft? © Sina Schuldt/dpa

22. Juni, 23.05 Uhr: Die Ergebnisse des EM-Tages im Überblick

Mit dieser packenden Partie endet der zweite Gruppenspieltag. Wir werfen einen Blick auf die Spiele des Tages: Georgien - Tschechien 1:1 Türkei - Portugal 0:3 Belgien - Rumänien 2:0 In Gruppe E ist durch den Sieg von Belgien über Rumänien alles so offen wir in keiner anderen Gruppe: Alle vier Teams liegen mit drei Punkten gleichauf, alle Entscheidungen über Weiterkommen und Ausscheiden werden also am nächsten Spieltag getroffen. In Gruppe F hingegen steht bereits fest, dass Portugal der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen ist, durch den Erfolg gegen die Türkei kann diese nicht mehr am Team von Cristiano Ronaldo vorbeiziehen. Sowohl Georgien als auch Tschechien liegen mit einem Punkt abgeschlagen am Ende der Tabelle, können aber bei einem Sieg am letzten Spieltag noch Gruppenzweiter werden.