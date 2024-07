EM 2024: Achtelfinal-Drama! Slowenien versagen Elfer-Nerven, Portugal zittert sich weiter

EM 2024 im Liveticker: Portugal hat sich mit einem dramatischen Elfmeter-Krimi gegen Slowenien ins Viertelfinale der Europameisterschaft gezittert.

Deutschland - Das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft füllt sich! Nach Deutschland stehen inzwischen noch fünf weitere Teams in der Runde der letzten Acht.

Die portugiesische Nationalmannschaft hat die Blamage gegen Slowenien erst im Elfmeterschießen abwenden können. © Arne Dedert/dpa Die Nationalmannschaft verfolgte am Sonntag im DFB-Camp in Herzogenaurach den 4:1-Sieg der Furia Roja aus Spanien gegen Georgien. Beide Teams treffen am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart aufeinander. Die Elf von Julian Nagelsmann hatte sich bereits am Samstag in Dortmund mit 2:0 gegen Dänemark durchgesetzt. Fest stehen auch die Viertelfinalpartien England gegen Schweiz am Samstag um 18 Uhr in Düsseldorf sowie Frankreich gegen Portugal am Freitag um 21 Uhr in Hamburg. Fußball-Europameisterschaft 2024 Kleiner Junge (†5) verliert Kampf gegen Leukämie, England-Star mit rührender Geste In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

1. Juli, 23.47 Uhr: Portugal zittert sich gegen Slowenien ins Viertelfinale der Europameisterschaft

Mit Ruhm bekleckert haben sich die Portugiesen beileibe nicht, doch danach fragt am Ende niemand mehr. Die Seleção siegt nämlich trotzdem im Elfmeterschießen mit 3:0 gegen Slowenien und muss nun im Viertelfinale der EM gegen Frankreich an. Eigentlich erwischte die Mannschaft von Coach Roberto Martínez sogar einen ordentlichen Start gegen den Underdog, verpasste es in der Anfangsphase aber, sich zu belohnen. Mit zunehmender Spielzeit gingen Ronaldo und Co. dann die Ideen aus, während die Slowenen stets alles reinwarfen. Richtig dramatisch wurde es dann allerdings in der Verlängerung, als ausgerechnet CR7 sein Rekord-Tor per Elfmeter verpasste und Benjamin Sesko nur wenige Minuten später eine Riesenchance zur späten Führung kläglich liegen ließ. Es musste also das Elfmeterschießen herhalten, in welchem dem Außenseiter völlig die Nerven versagten. Stattdessen parierte Teufelskerl Diogo Costa alle drei Strafstöße des Gegners und avancierte so zum Achtelfinal-Helden.

Diogo Costa rettete Portugal mit drei starken Paraden im Elfmeterschießen in die nächste Runde. © Daniel ROLAND / AFP

Elfmeter: Bernardo Silva trifft ganz sicher zum 3:0, Portugal steht damit im Viertelfinale gegen Frankreich! Elfmeter: Das gibt es nicht, auch Verbic verschießt gegen Diogo Costa! 2:0 Portugal. Elfmeter: Bruno Fernandes muss schießen - und bleibt ganz cool! 2:0 Portugal. Elfmeter: Balkovec geht zum Punkt, doch wieder ist Diogo Costa zur Stelle und hält! 1:0 Portugal. Elfmeter: Cristiano Ronaldo folgt - und versenkt dieses Mal links unten! 1:0 Portugal. Elfmeter: Slowenien beginnt, Josip Ilicic tritt an - und verschießt! 0:0.

1. Juli, 23.35 Uhr: Portugal muss gegen Slowenien ins Elfmeterschießen!

Abpfiff in Frankfurt, das Achtelfinale zwischen Portugal und Slowenien wird vom Punkt aus entschieden.

120. Minute: Der fleißige Conceicao bedient Bruno zur Flanke, dann kommt kein Portugiese richtig ran, am Ende gibt es aber immerhin noch eine Ecke. Die bringt nichts ein. 115. Minute: Beide Teams wollen offenbar nicht gewinnen! Pepe unterläuft ein Riesen-Bock, plötzlich ist Sesko erneut komplett frei durch. Doch der RBL-Stürmer gerät wohl zu sehr ins Grübeln und findet seinen Meister in Diogo Costa, der mit dem Fuß parieren kann. Den MUSS der Leipziger machen! 111. Minute: Slowenien-Trainer Matjaz Kek hat mittlerweile eine Rote Karte gesehen, bislang wurde jedoch nicht wirklich ersichtlich, wofür. Jedenfalls muss der 62-Jährige den Rest der Partie von der Tribüne aus verfolgen, was ihm beim Weiterkommen seiner Mannschaft aber herzlich egal sein dürfte. 108. Minute: Palhinha prüft Oblak nach einem Fernandes-Freistoß per Kopf, der slowenische Keeper bastelt weiter an seinem Matchwinner-Status für den Fall des Überraschungssieges. 106. Minute: Die finalen 15 Minuten der Partie laufen.

Halbzeit: Dann werden ein letztes Mal die Seiten gewechselt, während bei CR7 schon Tränen fließen und er von seinen Mannschaftskollegen aufgebaut werden muss.

Cristiano Ronaldo war nach seinem verschossenen Elfmeter untröstlich. © Uwe Anspach/dpa

105. Minute: Cristiano Ronaldo verschießt! Was für ein Drama in der Verlängerung. Jan Oblak ahnt, dass der Superstar die rechte Ecke anvisieren will, entschärft den halbhohen Schuss und verhindert das Rekord-Tor. Es bleibt beim 0:0. 103. Minute: Elfmeter für Portugal! Diogo Jota dringt mit reichlich Tempo in den Sechzehner ein und bleibt dann am linken Knie von Drkusic hängen. Orsato zögert kurz, zeigt dann aber auf den Punkt - und wird vom VAR bekräftigt. 100. Minute: Bei einer Eckball-Variante beweisen die Portugiesen doch mal etwas Kreativität, was in einem Kopfball von Diogo Jota gipfelt. Am Ende dennoch ein Kinderspiel für Oblak. 97. Minute: Auf der anderen Seite setzt sich Verbic mit etwas Glück durch, Ruben Dias wirft sich aber in dessen Schuss und klärt so zur Ecke. Die führt die Slowenen nicht aber noch zum Lucky Punch. 95. Minute: Die Seiten wurden ein drittes Mal gewechselt, das Bild bleibt aber gleich. Portugal kontrolliert den Ball, den Iberern fällt aber ganz wenig ein.

Können Joao Cancelo und seine Kollegen das Spiel in der Verlängerung entscheiden? © Arne Dedert/dpa

1. Juli, 22.59 Uhr: Die Verlängerung zwischen Portugal und Slowenien läuft!

In Frankfurt wird nachgesessen, die 30 Extra-Minuten haben begonnen.

1. Juli, 22.54 Uhr: Verlängerung in Frankfurt!

Auch die Nachspielzeit bringt keine Tore mehr, Referee Orsato pfeift beim Stand von 0:0 ab und verdonnert beide Teams zur zweiten Achtelfinal-Verlängerung des Turniers. Nach England muss auch Portugal nachsitzen, wobei CR7 und Co. erst im zweiten Durchgang ähnlich glanzlos agierten wie die Three Lions. Ab der Stundenmarke ging dann aber wirklich kaum noch Gefahr vom Favoriten aus, was Slowenien durchaus Mut machen dürfte. Sorgen die "Zmajceki" für die erste große Überraschung der K.o.-Phase?

90. Minute +1: Vier Minuten gibt es noch oben drauf. 89. Minute: Ronaldo hat es auf dem Fuß, aber der große Moment bleibt aus! Nach einem schönen Steckpass in den Strafraum kann CR7 eigentlich mit viel Platz durchstarten, doch sein Schuss kommt zu zentral und ist damit am Ende kein Problem für Oblak. 86. Minute: Die große Schlussoffensive erleben wir hier bisher noch nicht, die Portugiesen scheuen das ganz große Risiko. Zudem scheint das Waffenarsenal der Iberer bereits erschöpft, die Offensivaktionen wirken kurz vor dem Ende immer weniger kreativ, meist fliegt einfach nur noch planlos ein Ball in den Strafraum. Eine Verlängerung bahnt sich an. 79. Minute: Bis zum Strafraum sieht das bei der Seleção immer wieder schick aus, doch dann sterben die Portugiesen in Schönheit oder geizen in Sachen Genauigkeit. Gut zehn Minuten bleiben dem Favoriten noch, sonst gibt es Nachschlag. 72. Minute: Klappe, die Vierte! Ronaldo tritt erneut zum Freistoß an, links oben saust das Leder dieses Mal vorbei. 68. Minute: Es bleibt eine portugiesische Sisyphusarbeit. Die Iberer beißen sich am slowenischen Riegel die Zähne aus - und langsam läuft ihnen zudem die Zeit davon. Wie schnell der Lucky Punch auf der anderen Seite sitzen kann, hat die Chance von Sesko eben gezeigt. 61. Minute: Das muss doch die slowenische Führung sein! Benjamin Sesko lässt Pepe beim Laufduell im Konter wortwörtlich alt aussehen und rennt dem Routinier mit Leichtigkeit davon, allerdings verzieht der Leipziger seinen Abschluss frei vor Diogo Costa dann völlig.

Duell der Generationen Pepe (41, l.) und Benjamin Sesko (21) im Zweikampf. © Uwe Anspach/dpa

55. Minute: Es muss also wieder ein Freistoß her - und der ist natürlich Chefsache! Nach einem Foul an Cancelo tritt CR7 aus hervorragender Position zentral vor dem slowenischen Kasten an und donnert die Kugel auf diesen. Allerdings zielt er genau auf Oblak, der kaum noch ausweichen kann und pariert. 53. Minute: Portugal sucht unermüdlich die Lücke im slowenischen Bollwerk, im letzten Drittel gehen den Edeltechnikern dann aber zumeist die zündenden Ideen aus. 47. Minute: Cancelo setzt sich auf dem rechten Flügel überragend durch und spielt Elsnik dabei mehrere Knoten in die Beine, sein Abschluss führt jedoch genauso wenig zum Erfolg wie der zweite Versuch von Bernardo Silva anschließend.

1. Juli, 22.04 Uhr: Die zweite Halbzeit zwischen Portugal und Slowenien läuft!

Weiter geht es in Frankfurt! Schlägt Portugal im zweiten Durchgang zu oder sorgt hier sogar der Underdog am Ende für die Sensation?

1. Juli, 21.49 Uhr: Halbzeit in Frankfurt!

Keine Tore in den ersten 45 Minuten, Portugal und Slowenien gehen mit dem 0:0 in die Kabinen. Die Zuschauer in Hessen sehen das vielzitierte torlose Remis der besseren Sorte. Bei dem nahm die Seleção früh das Zepter in die Hand, konnte sich aber bislang nicht belohnen. Auf der anderen Seite schlägt sich der Außenseiter durchaus wacker, wirft hinten alles rein und schenkt den portugiesischen Ballvirtuosen nur selten den nötigen Platz. Dafür ploppen die eigenen Offensivaktionen bis dato nur äußerst dosiert auf.

45. Minute +2: Fast die Führung mit dem Halbzeitpfiff! Leão setzt sich irgendwie auf der linken Seite durch und bedient Palhinha im Rückraum, der sofort draufhält. Sein Abschluss rauscht nur wenige Zentimeter am linken Pfosten vorbei. 44. Minute: Benjamin Sesko bekommt mal etwas Freiraum und nimmt Maß, sein strammer Schuss landet allerdings direkt in den Armen von Diogo Costa. 38. Minute: Cristiano Ronaldo will seinen Treffer, der ihn zum ältesten EM-Torschützen machen würde! Dafür nimmt sich der Superstar eben auch mal einen Freistoß vom linken Flügel zum direkten Versuch. Ob er den wirklich hätte probieren müssen, sei dahingestellt. 34. Minute: Das war knapp! Rafael Leão dribbelt sich mit viel Tempo durch die slowenischen Reihen und wird erst kurz vor dem Sechzehner unfair von Drkusic gestoppt. Den fälligen Freistoß jagt CR7 mit seiner unnachahmlichen Schusstechnik in Richtung Oblak, setzt dabei aber etwas zu hoch an. 31. Minute: CR7 beschwert sich noch über ein nicht gegebenen Freistoß, als die Kugel schon lang zu Bruno in die Gefahrenzone fliegt. Der nimmt das Spielgerät aber nicht optimal an, ein Slowene haut sich dazwischen. 26. Minute: Die Slowenen gönnen sich mal eine etwas längere Ballbesitzphase, werden dafür aber mit einem Konter bestraft. Bei dem hat Bruno Fernandes viel Wiese vor sich, trifft dann aber die falsche Entscheidung.

Cristiano Ronaldo hätte die Fürhung beinahe auf dem Kopf gehabt, verpasste aber haarscharf. © Torsten Silz/dpa

20. Minute: Es wird etwas zerfahrener, die Nickligkeiten in der Feldmitte nehmen zu. Das kommt den Slowenen natürlich entgegen, während die Martínez-Truppe schon der starken aber ertragslosen Anfangsphase nachtrauern dürfte. 13. Minute: Großmeister CR7 fällt nach einer knappen Viertelstunde schon vom Glauben ab, denn sein Team lässt die nächste gute Gelegenheit liegen! Nach einer schicken Flanke von Bernardo Silva verpassen der Rekord-Torschütze und Bruno Fernandes am langen Pfosten um Zentimeter. 11. Minute: Erneut fliegt ein Standard - dieses Mal eine Ecke von links - vielversprechend in den slowenischen Sechzehner, in den entscheidenden Momenten hat der Underdog aber noch das nötige Quäntchen Glück. Die Portugiesen geben aber schon früh ganz eindeutig den Ton an. 7. Minute: Die Seleção nimmt hier in den ersten Minuten das Zepter in die Hand. Nach einem Freistoß von links kommt Pepe an den Ball, allerdings steht der Routinier im Abseits. 4. Minute: Da wird es schon das erste Mal richtig gefährlich im slowenischen Strafraum! Bruno Fernandes flankt aus dem Halbfeld in die Mitte, ein Verteidiger kann aber gerade noch so vor Rafael Leão klären. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

Die slowenischen Fans hoffen gegen Portugal auf die große Überraschung. © Arne Dedert/dpa

1. Juli, 21.01 Uhr: Anpfiff bei Portugal gegen Slowenien!

Der Ball in Frankfurt rollt, Schiedsrichter Daniele Orsato hat die Partie angepfiffen! Erleben wir die große Sensation oder folgt Favorit Portugal den Franzosen ins Viertelfinale der Europameisterschaft?

1. Juli, 20.49 Uhr: Portugal gegen Slowenien gefordert

Gleich geht es in Frankfurt los, schauen wir vorher noch einen Blick auf beide Mannschaften! Portugal zog zwar als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, musste zuletzt aber eine 0:2-Pleite gegen Georgien einstecken. Die Hoffnungen der europäischen Seleçāo lasten natürlich auf den Schultern von Cristiano Ronaldo, der bei dieser Europameisterschaft jedoch noch nicht selbst erfolgreich war. Platzt nun der Knoten? Auf der anderen Seite zitterten sich die Slowenen mit drei Unentschieden in die K.o.-Phase und dürften gegen Portugal auf ihre massive Defensive um Star-Keeper Jan Oblak bauen, während vorn der Leipziger Benjamin Sesko irgendwann den Turbo zum Lucky Punch zünden soll. Ob das gegen den EM-Sieger von 2016 reicht, muss sich in den kommenden 90 Minuten zeigen.

1. Juli, 19.50 Uhr: Abpfiff in Düsseldorf! Frankreich bezwingt Belgien und zieht ins EM-Viertelfinale

Jetzt ist Schluss, Glenn Nyberg pfeift die Partie ab! Frankreich hat als fünftes Team das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Der WM-Zweite setzte sich gegen Belgien mit 1:0 (0:0) durch. Der Belgier Jan Vertonghen sorgte mit einem Eigentor in der 85. Minute zum Sieg für die Équipe Tricolore. Das Team von Trainer Didier Deschamps trifft in der Runde der besten acht Mannschaften am kommenden Freitag in Hamburg auf den Gewinner des Duells zwischen Portugal und Slowenien.

90. Minute: Was geht hier noch? Sehen wir den Ausgleichstreffer? Drei Minuten Nachspielzeit wird's geben!

85. Minute: Toooor für Frankreich! Kanté behauptet sich auf der rechten Seite des Sechzehners und legt rüber zu Kolo Muani, der schießt aus der Drehung und trifft Belgiens Verteidiger unglücklich am Fuß. Von dort geht der Ball unhaltbar ins Tor. 1:0 für Frankreich.

Kolo Muani (25, M.) bejubelt mit seinen Teamkollegen den Führungstreffer für Frankreich. © OZAN KOSE / AFP

83. Minute: Das war DIE CHANCE für Belgien! Kevin De Bruyne positioniert sich zentral vor der Box und kommt aus rund 20 Metern zum Abschluss. Doch der Ball kommt zu zentral auf den Kasten, Frankreichs Keeper kann klären.

80. Minute: Nur noch zehn Minuten sind zu gehen. Wem gelingt der Lucky Punch?

78. Minute: Die Franzosen erhöhen den Druck, wollen einer möglichen Verlängerung offenbar aus dem Weg gehen. Gelingt der Truppe um Trainer Didier Deschamps der Führungstreffer? Die Belgier hingegen ziehen sich immer weiter zurück, lauern auf mögliche Kontersituationen.

71. Minute: Wieder die Franzosen! Innenverteidiger Saliba lässt am rechten Strafraumrand Doku stehen und kommt aus vielversprechender Position zum Abschluss. Doch es fehlt weiterhin das Zielwasser, erneut geht der Ball am Tor vorbei.

71. Minute: Belgiens Knipser Lukaku behauptet den Ball im Strafraum und kommt auf der rechten Seite zum Schuss, Frankreichs Keeper Maignan muss sich nach ganz lang machen, kann parieren.

68. Minute: Rund 20 Minuten sind noch zu spielen. Wem gelingt der Führungstreffer? Noch steht auf beiden Seiten die Null.

63. Minute: Jetzt wechselt auch Belgiens Chefcoach Domenico Tedesco! Openda muss runter, für ihn kommt Mangala.

62. Minute: Auswechslung bei den Franzosen! Kolo Muani, Stürmer von Paris Saint-Germain, kommt für Thuram auf den Platz.

61. Minute: Da wäre fast das 1:0 für Belgien gefallen. Carrasco kommt auf der rechten Seite des Sechzehners zum Abschluss, doch Théo Hernandez grätscht in den Ball und verhindert so eine hochprozentige Torchance.

Frankreichs Théo Hernandez (26) kann in letzter Sekunde klären. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

54. Minute: Dynamisch, schnell, dribbelstark - so kennen wir Kylian Mbappé! Der französische Superstar zaubert sich von der linken Seite in die Mitte und kommt am Strafraumrand zum Abschluss - der Ball verfehlt nur knapp sein Ziel und landet über der Latte im Aus.

50. Minute: Nächste Chance für Frankreich! Barça-Außenverteidiger Koundé schaltet sich immer wieder nach vorne mit ein, kann den Ball aus dem rechten Halbfeld in den Fünfmeterraum bringen. Dort kommt Teamkollege und Inter-Mailand-Stürmer Thuram zum Kopfball, das Ding landet aber nicht im Tor.

47. Minute: Belgiens Carrasco versucht es mit einer Flanke aus dem rechten Halbfeld, doch der Ball findet keinen Abnehmer. Koundé kann klären.

1. Juli, 19.01 Uhr: Wiederanpfiff in Düsseldorf!

Die Akteure stehen wieder auf dem Rasen, es kann weitergehen! Beide Teams gehen ohne personelle Veränderungen ins Spiel.