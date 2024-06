EM 2024: Tor nach 92 Sekunden - Georgien schockt Portugal früh!

Fortsetzung des Artikels laden

22. Juni, 16.07 Uhr: Beginn der zweiten Halbzeit, Tschechien muss Druck erhöhen

Wiederanpfiff im Hamburger Volksparkstadion! Der zweite Durchgang läuft, beide Mannschaften gehen ohne personelle Veränderungen ins Spiel. 45 Minuten sind noch zu gehen: Erzielt die "Reprezentace" den Ausgleich oder rettet Georgien die Führung über die Zeit? Wir bleiben gespannt!

22. Juni, 15.51 Uhr: Halbzeit! Georgen führt gegen Tschechien mit 1:0

Kurz darauf ist Schluss, Daniel Siebert bittet zum Pausentee! Der Unparteiische schickt die beiden Teams zur Halbzeit in die Kabinen. In einer temporeichen und packenden Partie führen die "Kreuzritter" mit 1:0, krönen ihren mutigen Auftritt mit einem Treffer. Der späte Elfmeterpfiff wird die Tschechen ärgern, denn die Truppe von Cheftrainer Hasek ist bisher die deutlich bessere Mannschaft - hatte immer wieder vielversprechende Chancen, um in Führung zu gehen.

22. Juni, 15.48 Uhr: Mikautadze trifft per Elfmeter, Georgien führt

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Mikautadze per Elfmeter zum 1:0 für Georgien! Eiskalt knallt der 23-Jährige das Ding rechts oben in den Kasten. Tschechiens Keeper Stanek, entscheidet sich für die falsche Seite, kann nur hinterher schauen. Zuvor hatte Hranac nach einem Querschläger im eigenen Strafraum den Ball an den ausgestreckten Arm bekommen. Nach kurzer Überprüfung zeigte Siebert auf den Punk!

22. Juni, 15.25 Uhr: Kein Tor für Tschechien, Georgien hält weiter die Null

Tor für Tschechien? Adam Hlozek ist es, der in der 23. Spielminute den vermeintlichen 1:0-Führungstreffer erzielt - doch der Videobeweis hat etwas dagegen! Nach einem Durcheinander im Sechzehner landet die Kugel bei Hlozek. Dieser schießt aus kürzester Distanz Georgiens Schlussmann Mamardashvili an. Von dort prallt der Ball an Hlozeks Hand, ehe er im Kasten landet. Nach einer Überprüfung wird das Tor des Leverkusen-Kickers zurückgenommen. Glück für die "Kreuzritter", es bleibt beim 0:0!

Georgiens Suriko Dawitaschwili (l) im Laufduell mit Tschechiens Ladislav Krejci. © Jens Büttner/dpa

22. Juni, 15.00 Uhr: Anpfiff der Partie zwischen Georgien und Tschechien

Der Ball rollt in Hamburg! Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Die Georgier stoßen in roten Trikots an. Die weiß gekleideten Akteure aus Tschechien beginnen von links nach rechts. Über 20 Grad, die Sonne scheint, die Hütte ist ausverkauft - es ist angerichtet für ein packendes Gruppenspiel im Volksparkstadion.

22. Juni, 14.45 Uhr: Gleich geht's los!

Nur noch 15 Minuten, dann pfeift der deutsche Unparteiische Daniel Siebert die Partie an. Die Auswahl um Stürmer Patrik Schick von Double-Gewinner Bayer Leverkusen will weiterhin unbedingt in die K.-o.-Runde einziehen. Dazu ist ein Sieg gegen Außenseiter Georgien eigentlich Pflicht. Doch auch die Georgier träumen vom Weiterkommen, wollen etwas Zählbares aus Hamburg mitnehmen.

22. Juni, 14.12 Uhr: Georgien muss in Gruppe F gegen Tschechien ran

Neunter Turniertag steht in den Startlöchern! Georgien und Tschechien treffen am zweiten Spieltag der Gruppe F am heutigen Samstag (15 Uhr) in Hamburg aufeinander. Zum Auftakt unterlagen die Georgier in ihrem ersten Spiel bei einer EM-Endrunde überhaupt mit 1:3 gegen die Türkei, zwischenzeitlich gelang immerhin der Ausgleich. Aber auch die zweite Aufgabe wird für die Mannschaft des früheren Bayern-Profis Willy Sagnol nicht leichter. Dabei ruhen erneut große Hoffnungen auf Offensivmann Chwischa Kwaratschelia von der SSC Neapel. Der 23-Jährige ist der Star des Teams. Auch die Mannschaft von Trainer Ivan Hasek startete mit einer Niederlage in die EM. Das späte 1:2 in der Nachspielzeit gegen Ex-Europameister Portugal in Leipzig war dabei besonders bitter.

Tschechiens Tomas Chory will mit der Nationalmannschaft in die K.o.-Phase einziehen. © Hendrik Schmidt/dpa

22. Juni, 12.14 Uhr: Keine Ausfälle im DFB-Team vor Duell mit Schweiz

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) kann auch im entscheidenden letzten Spiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining, das vor der Busfahrt in den Spielort am Samstagvormittag wie gewohnt noch im EM-Basiscamp in Herzogenaurach stattfand, waren alle 26 Akteure auf dem Platz. Es gibt damit auch vor dem Vorrundenabschluss keine Ausfälle zu beklagen. Nagelsmann könnte damit am Sonntag nach den Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) ein drittes Mal dieselbe Startelf aufbieten.

Das Abschlusstraining bestreitet die Nationalmannschaft auch vor dem Schweiz-Spiel noch im EM-Basiscamp. Gut für Julian Nagelsmann (36): Es gibt weiter keine Personalsorgen. © Federico Gambarini/dpa

22. Juni, 11.40 Uhr: Polnischer Fan nach Tribünen-Sturz schwer verletzt

Beim EM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Polen (3:1) am Freitag in Berlin hat sich ein polnischer Fußballfan nach einem Sturz von der Tribüne schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist ein Mann aus dem Unterrang aus drei Metern Höhe in den Graben des Berliner Olympiastadions gefallen. Die Person habe sich mehrere Verletzungen zugezogen, sei kurzzeitig bewusstlos gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Berliner Polizei gibt es allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Unglück im Olympiastadion in Berlin! Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus. © Andreas Gora/dpa

