EM 2024: Tribünen-Unfall im Olympiastadion! Fan stürzt in die Tiefe

EM 2024 im Liveticker: Ein polnischer Fan stürzt im Berliner Olympiastadion beim EM-Spiel gegen Österreich und verletzt sich schwer.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange und begeistert mit tollen Spielen die Fans! Seit dem 14. Juni kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Keine Tore im Spitzenspiel! Antoine Griezmann und seine französischen Kollegen verzweifelten vor dem niederländischen Kasten. © FRANCK FIFE / AFP Der Gastgeber startete gleich mal furios in das Turnier vor der eigenen Haustür und fegte die schottische Auswahl mit 5:1 aus der Münchner Allianz Arena. Anschließend konnte die DFB-Elf mit einem 2:0-Sieg gegen Ungarn bereits den Einzug ins Achtelfinale eintüten. Nun warten am Sonntag noch die Nachbarn aus der Schweiz in Frankfurt (21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



22. Juni,12.14 Uhr: Keine Ausfälle im DFB-Team vor Duell mit Schweiz

Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) kann auch im entscheidenden letzten Spiel um den Gruppensieg gegen die Schweiz personell aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining, das vor der Busfahrt in den Spielort am Samstagvormittag wie gewohnt noch im EM-Basiscamp in Herzogenaurach stattfand, waren alle 26 Akteure auf dem Platz. Es gibt damit auch vor dem Vorrundenabschluss keine Ausfälle zu beklagen. Nagelsmann könnte damit am Sonntag nach den Siegen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) ein drittes Mal dieselbe Startelf aufbieten.

Das Abschlusstraining bestreitet die Nationalmannschaft auch vor dem Schweiz-Spiel noch im EM-Basiscamp. Gut für Julian Nagelsmann (36): Es gibt weiter keine Personalsorgen. © Federico Gambarini/dpa

22. Juni,11.40 Uhr: Polnischer Fan nach Tribünen-Sturz schwer verletzt

Beim EM-Gruppenspiel zwischen Österreich und Polen (3:1) am Freitag in Berlin hat sich ein polnischer Fußballfan nach einem Sturz von der Tribüne schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist ein Mann aus dem Unterrang aus drei Metern Höhe in den Graben des Berliner Olympiastadions gefallen. Die Person habe sich mehrere Verletzungen zugezogen, sei kurzzeitig bewusstlos gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Nach Angaben der Berliner Polizei gibt es allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Unglück im Olympiastadion in Berlin! Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus. © Andreas Gora/dpa

22. Juni, 9.41 Uhr: Österreich-Fans sorgen mit Banner für Ärger

Kurz vor Ende des 3:1-Sieges der Österreicher gegen Polen am Freitagabend im Berliner Olympiastadion wurde einem Bericht des Online-Portals Laola1 und einem Post bei X zufolge ein Banner mit der Aufschrift "Defend Europe" hochgehalten.

Das ist der Titel einer Kampagne der rechtsextremen "Identitären Bewegung", die damit Stimmung gegen Migranten macht. Nun hat sich der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) in klaren Worten von der rechtsextremen Botschaft im Fanblock distanziert. "Der ÖFB ist sehr betroffen, dass so ein Transparent trotz strenger Kontrollen ins Stadion gelangt ist. Nationalteam und Verband stehen ganz klar für Toleranz, Vielfalt und Integration in allen Bereichen unserer Gesellschaft", hieß es am Samstag in einem Statement des Verbandes.

21. Juni, 23.19 Uhr: Die Ergebnisse des EM-Tages im Überblick

Ohne Tore, aber mit der ersten Entscheidung findet der EM-Tag sein Ende. Hier die heutigen Resultate: Slowakei - Ukraine 1:2 Polen - Österreich 1:3 Niederlande - Frankreich 0:0 Die Polen scheiden durch die Pleite gegen Österreich und das Remis am Abend zwischen den Franzosen und der Elftal als erstes Team aus der EM aus. Zwar können Lewandowski und Co. im letzten Spiel noch punkttechnisch mit der ÖFB-Auswahl gleichziehen, doch der direkte Vergleich zählt mehr - und der ging an die Rangnick-Truppe. Derweil schiebt sich die Ukraine in der spannenden Gruppe E auf den zweiten Platz vor die Slowakei (beide jeweils drei Punkte). Am morgigen Samstag greifen allerdings noch Belgien und Rumänien mit ihrem zweiten Gruppenspiel ins Geschehen ein.

21. Juni, 22.54 Uhr: Das Spitzenspiel zwischen Frankreich und Niederlande endet torlos!

Abpfiff in Leipzig, die Équipe Tricolore und die Elftal trennen sich im Kracher-Duell der Gruppe D mit dem ersten torlosen Remis der Europameisterschaft! Chancen für Treffer gab es dabei eigentlich genug, doch vor allem der über weite Strecken Ton angebende Vize-Weltmeister ließ in Person von Antoine Griezmann, Marcus Thuram oder Adrien Rabiot gleich mehrere Hochkaräter liegen. Am Ende hatte "Les Bleus" sogar noch Glück, denn als die Kugel doch endlich im Netz zappelte - allerdings im französischen - entschied das Gespann um Referee Anthony Taylor zum Nachteil von Xavi Simons auf Abseits. Und lag damit wohl auch richtig, denn Denzel Dumfries behinderte Keeper Mike Maignan. Auf Achtelfinal-Kurs sind mit dem Punkt weiterhin beide Top-Nationen, das Unentschieden besiegelt allerdings das polnische EM-Aus.

21. Juni, 22.30 Uhr: Die Niederlande trifft, aber das Tor zählt nicht!

Heikle Entscheidung von Anthony Taylor und seinem Gespann! Xavi Simons befördert den Ball ins Netz, doch die Unparteiischen entscheiden auf Abseits. Gerade als Frankreich das Spiel komplett an sich reißt, sorgt die Elftal effizient für Entlastung. Depay scheitert noch, doch aus dem Hintergrund netzt der Leih-Leipziger im zweiten Versuch ein. Allerdings soll Dumfries Keeper Maignan aus einer Abseitsposition heraus behindert haben und daher aktiv geworden sein. Es folgt ein langer Check, denn über das angeblich aktive Einschreiten lässt sich streiten. Am Ende hält das Urteil vom Taylor und seinem Assistenten der Überprüfung stand.

Anthony Taylor gibt den Treffer der Elftal nicht. © FRANCK FIFE / AFP

21. Juni, 22.21 Uhr: Unverändertes Bild in Halbzeit zwei, kommt Kylian Mbappé?

Es bleibt nach dem Seitenwechsel dabei: Beide Teams wollen, aber in der Gefahrenzone fehlt der Esprit. Eine gar nicht mal so geheime Waffe hätte Didier Deschamps natürlich noch auf der Bank. Riskiert er es und bringt bald Kylian Mbappé ein? Noch deutet sich ein Wechsel an der Seitenauslinie zumindest nicht an.

Antoine Griezmann (r.) im Duell mit Elftal-Mittelfeldmann Jerdy Schouten. © GABRIEL BOUYS / AFP

21. Juni, 22.04 Uhr: Die zweite Halbzeit beginnt!

Frankreich stößt den zweiten Durchgang an, weiter geht's! Chancen gab es bis dato schon reichlich, sehen die Zuschauer in Leipzig jetzt auch endlich Tore?

21. Juni, 21.48 Uhr. Keine Tore zur Pause in Leipzig

Mit einem 0:0-Unentschieden geht das Top-Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich in die Halbzeit. "Les Bleus" untermauert die eigenen Titelansprüche auch in der zweiten EM-Partie mit einer starken Leistung, konnte sich allerdings noch nicht dafür belohnen. Zwar nahm die Deschamps-Elf das Heft umgehend in die Hand und steigerte sich im Laufe der ersten 45 Minuten immer weiter, ließ jedoch auch beste Gelegenheiten zum 1:0 fahrlässig liegen. Auf der anderen Seite warf "Oranje" hinten alles in die Waagschale und hatte zudem das nötige Quäntchen Glück im Gepäck, während die eigenen Offensivbemühungen durchaus vielversprechend aussahen. Wenn Frankreich nicht irgendwann zuschlägt, könnte sich das also ganz schnell rächen. Es bleibt hochspannend!

21. Juni, 21.35 Uhr: Viel Tempo im Top-Spiel!

Der EM-Kracher hält, was er verspricht! Es geht auf und ab zwischen Frankreich und der Elftal. Der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram lässt aufseiten der Équipe Tricolore bereits den zweiten Hochkaräter liegen, ist beim überragenden Pass in den Lauf von Koundé aber wohl selbst zu überrascht, dass er nicht im Abseits steht und jagt die Kugel anschließend drüber. Derweil setzt die Koeman-Truppe aber auch immer wieder gefährliche Nadelstiche, die der Vize-Weltmeister zum Teil nur mit viel Mühe verteidigt bekommt. Die Zuschauer in Leipzig bekommen für ihr Geld jedenfalls einiges geboten. Nur die Tore fehlen noch.