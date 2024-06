EM 2024: Überfällig! Spanien erzielt Ausgleichstreffer gegen Georgien

Ein paar Sekunden später klingelt es auch in Berlin. Für Österreich trifft Schmid per Kopf nach einer Flanke von Grillitsch in der 59. Minute zum 2:1 für Österreich.

Was für ein Start in die zweite Halbzeit für die Niederlande. Xavi setzt sich herrlich von der Mittellinie weg durch, passt links auf Cody Gakpo und der trifft mit einem super Tor in den rechten Winkel - fast so ähnlich wie die Italiener am Montagabend last minute gegen Kroatien (47).

Das wäre fast das Tor für Maskenmann Kylian Mbbappé (41. Minute) gewesen. Im Sechzehner lässt Barcola den Ball abtropfen, der Superstar zieht das Tempo an, schließt aus spitzem Winkel ab, zu spitz - der Ball trudelt am rechten Pfosten vorbei. Wenig später kommt Frankreich über die linke Seite erneut gefährlich vor den Kasten, doch Zalewski klärt in höchster Not.

Frankreich - Polen 0:0

In seinem ehemaligen Stadion in Dortmund vergibt Robert Lewandowski die Riesenchance zum 1:0 für Polen. Er kommt nach einer Flanke von der linken Seite zum Kopfball, den er nur knapp neben den linken Pfosten setzt.

Österreich - Niederlande 1:0

In Berlin flacht das Spiel ein wenig ab, da die Österreicher nicht mehr so viel Feuer in der Offensive zeigen. Bitter für die Niederlande: In der 35. Minute muss Veermann verletzungsbedingt raus, für ihn kommt Xavi in die Partie. In der 37. Minute wird es allerdings wild im polnischen Strafraum. Erst pariert Verbruggen den Schuss von Sabitzer, dann vergibt Arnautovic am Elfmeterpunkt kläglich.

Bei den Österreichern hat Wimmer zudem die zweite Gelbe des Turniers gesehen, er fehlt in einem möglichen Achtelfinale.