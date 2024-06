EM 2024: Wo bleibt das Spektakel? Deutschland wartet noch auf Achtelfinal-Gegner!

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Mikautadze per Elfmeter zum 1:0 für Georgien!

Nach einem Durcheinander im Sechzehner landet die Kugel bei Hlozek. Dieser schießt aus kürzester Distanz Georgiens Schlussmann Mamardashvili an. Von dort prallt der Ball an Hlozeks Hand, ehe er im Kasten landet.

Der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Die Georgier stoßen in roten Trikots an. Die weiß gekleideten Akteure aus Tschechien beginnen von links nach rechts.

Die Auswahl um Stürmer Patrik Schick von Double-Gewinner Bayer Leverkusen will weiterhin unbedingt in die K.-o.-Runde einziehen. Dazu ist ein Sieg gegen Außenseiter Georgien eigentlich Pflicht. Doch auch die Georgier träumen vom Weiterkommen, wollen etwas Zählbares aus Hamburg mitnehmen.

Neunter Turniertag steht in den Startlöchern! Georgien und Tschechien treffen am zweiten Spieltag der Gruppe F am heutigen Samstag (15 Uhr) in Hamburg aufeinander.

Zum Auftakt unterlagen die Georgier in ihrem ersten Spiel bei einer EM-Endrunde überhaupt mit 1:3 gegen die Türkei, zwischenzeitlich gelang immerhin der Ausgleich. Aber auch die zweite Aufgabe wird für die Mannschaft des früheren Bayern-Profis Willy Sagnol nicht leichter. Dabei ruhen erneut große Hoffnungen auf Offensivmann Chwischa Kwaratschelia von der SSC Neapel. Der 23-Jährige ist der Star des Teams.

Auch die Mannschaft von Trainer Ivan Hasek startete mit einer Niederlage in die EM. Das späte 1:2 in der Nachspielzeit gegen Ex-Europameister Portugal in Leipzig war dabei besonders bitter.