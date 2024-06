EM 2024: Zaccagni trifft! Italien schockt Kroatien in der letzten Minute der Nachspielzeit

"Dann werden wir sehen", sagte Hasek mit Blick auf die Begegnung mit den Türken am kommenden Mittwoch (21 Uhr), die ebenfalls in Hamburg stattfindet.

"Wir sind nicht sehr optimistisch, was seine Verletzung angeht", sagte Hasek am Samstag nach dem 1:1 gegen Außenseiter Georgien in Hamburg. Der 28 Jahre alte Schick vom deutschen Meister Bayer Leverkusen werde am Sonntag im Krankenhaus weiter untersucht, um Gewissheit über seinen Zustand zu bekommen.

Mit dieser packenden Partie endet der zweite Gruppenspieltag. Wir werfen einen Blick auf die Spiele des Tages:

Georgien - Tschechien 1:1

Türkei - Portugal 0:3

Belgien - Rumänien 2:0

In Gruppe E ist durch den Sieg von Belgien über Rumänien alles so offen wir in keiner anderen Gruppe: Alle vier Teams liegen mit drei Punkten gleichauf, alle Entscheidungen über Weiterkommen und Ausscheiden werden also am nächsten Spieltag getroffen.

In Gruppe F hingegen steht bereits fest, dass Portugal der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen ist, durch den Erfolg gegen die Türkei kann diese nicht mehr am Team von Cristiano Ronaldo vorbeiziehen. Sowohl Georgien als auch Tschechien liegen mit einem Punkt abgeschlagen am Ende der Tabelle, können aber bei einem Sieg am letzten Spieltag noch Gruppenzweiter werden.