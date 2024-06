Grünen-Politikerin gratuliert DFB-Elf und empört mit Hautfarben-Aussage

Berlin - Die DFB-Elf hat am Mittwoch im zweiten EM-Spiel den zweiten Sieg eingefahren. Die Freude im Land war riesengroß – auch unter den Politikern. So wandte sich unter anderem Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (58, Grüne) auf X an die Nationalmannschaft, um den Spielern zu gratulieren. Für ihren Beitrag wird sie nun jedoch scharf kritisiert.