Nach Elfmeter-Tränen-Drama: Ronaldo erfüllt einem todkranken Jungen seinen Herzenswunsch

Frankfurt am Main - Er weinte, seine Mama auf der Tribüne weinte, doch am Ende des Tages sorgte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (39) dafür, dass ein kleiner Junge das Lachen gar nicht mehr aus seinem Gesicht bekam.

Cristiano Ronaldo (39, M.) weinte nach seinem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit bitterlich. Im Elfmeterschießen traf er dann jedoch. © imago/Pressefoto Baumann

Unbemerkt von den vielen TV-Kameras erfüllte der Fußballer einem todkranken Jungen aus Hessen seinen womöglich letzten Herzenswunsch.

Awar (4) leidet an einer bösartigen Neubildung von Tumoren, die sich bereits weit ausgebreitet haben. Was ihm mitten in anstrengenden Therapie-Zyklen und dem Kampf um sein noch so junges Leben Freude bereitet, ist der Fußball. Er verehrt Ronaldo und er träumte davon, seinen Helden einmal persönlich zu treffen.

Dieser Wunsch ging am Montag am Rande des Viertelfinales zwischen Portugal und Slowenien in Frankfurt am Main in Erfüllung.

Initiiert wurde diese Idee von Annette aus dem Kinder-Palliativ-Team der Uniklinik Gießen. Sie wandte sich an den Hessischen Rundfunk, der alle Hebel in Bewegung setzte, um diesen Traum wahr werden zu lassen.

So machte sich Awar von seiner Heimatstadt Wetzlar mit seinem Papa Hozan und einem Mitarbeiter des HR auf den Weg zur Arena Frankfurt.