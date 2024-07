Beim EM-Finale: Prinz William macht Franziska Giffey zum "Würstchen"

Olaf Scholz (66, SPD) und Franziska Giffey (46, SPD) verfolgten das EM-Finale. © Federico Gambarini/dpa

Ob der Prinz von Wales nicht wusste, wer da das Gespräch suchte, ist bislang nicht überliefert.

Körpersprachexperte Darren Stanton meldete sich ebenfalls zu Wort und berichtete der britischen Tageszeitung: "Wir haben William viel entspannter gesehen als je zuvor. Bei vielen seiner Verpflichtungen als Prinz von Wales zeigt William, wenn es nötig ist, Glücksgefühle, legt aber dennoch ein professionelles Auftreten an den Tag."

Weiter erklärte er: "Normalerweise lächelte William hin und wieder und ging mit großen Schritten, um echte Zufriedenheit zu zeigen - aber dieses Mal ist er noch einen Schritt weitergegangen."

Er bezeichnete es als "eine sehr ausdrucksstarke Seite des Prinzen", die zu sehen gewesen sei. "Beim Singen mit der Menge, mit der Faust in die Luft zu schlagen und ein breites Grinsen zu zeigen, waren alles Beispiele dafür, dass William pure Emotionen zum Ausdruck brachte."

Bereits zum Vorrundenspiel zwischen England und Dänemark in Frankfurt am Main war der britische Thronfolger angereist. Auch beim EM-Viertelfinale in Düsseldorf unterstützte er im Publikum die "Three Lions".