Verdächtiger Gegenstand: Euro-Fanzone am Reichstag geräumt

Berlin - Alarm vor dem EM-Eröffnungsspiel : Am Freitagabend hat die Polizei die Fanzone am Reichstag in Berlin geräumt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) äußerte sich am Abend am Rand des Eröffnungsspiels in München zu den Vorkommnissen in der Hauptstadt: "Wenn am Ende nichts ist, war es lieber einmal zu viel geräumt als zu wenig." Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften für das konsequente Handeln.

Erstmeldung von 17.38 Uhr, aktualisiert um 18.29 Uhr.