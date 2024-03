Nach Rätsel um Ausfall: Nationalkeeperin enthüllt tragische Diagnose!

Manchester (England) - In der laufenden Saison verlor Ellie Roebuck (24) ihren Stammplatz bei Manchester City , zuletzt saß sie am 24. Januar auf der Bank. Seitdem gehörte sie nicht einmal mehr zum Kader. Zu den Gründen schwieg sich ihr Klub bislang aus, doch nun meldete sich die englische Nationalkeeperin mit einer schockierenden Beichte selbst zu Wort: Sie hat einen Schlaganfall erlitten.

Ellie Roebuck (24) steht bereits seit 2016 für Manchester City zwischen den Pfosten. © Conor Molloy/News Images via ZUMA Press/dpa

"Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Euch mitzuteilen, was in letzter Zeit passiert ist", schrieb die 24-Jährige am Samstagabend auf X und Instagram.

Anschließend offenbarte die 15-fache Torhüterin der "Lionesses" einen schweren Schicksalsschlag. Sie habe sich schon seit einiger Zeit nicht wirklich wohlgefühlt, ehe eine ärztliche Untersuchung Klarheit schaffte.

"Ich hatte einen Hirninfarkt im linken Okzipitallappen", so die niederschmetternde Diagnose, auf die eine leichte Entwarnung folgte. "Glücklicherweise sind meine Gehirnfunktion und mein Sehvermögen nicht dauerhaft geschädigt."

Ein Hirninfarkt oder ischämischer Schlaganfall wird laut der Deutschen Gesellschaft für Neurologie meist durch eine Minderdurchblutung oder einen Verschluss der hirnversorgenden Arterien verursacht.

Der Okzipitallappen befindet sich im hintersten Teil des Großhirns und fungiert als Sehzentrum, weshalb ein Infarkt neben Kopfschmerzen, Gleichgewichtsverlust und Halluzinationen schlimmstenfalls sogar zu Blindheit führen kann.