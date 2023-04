Erstmaliger Gastgeber: Dieses Land richtet die Frauen-EM 2025 aus!

In rund zwei Jahren geht es in der Schweiz um den begehrten EM-Pokal. © Adam Davy/PA Wire/dpa

Das deutsche Nachbarland setzte sich in der Entscheidung des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union gegen das favorisierte nordische Quartett Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden sowie die weiteren Einzel-Bewerber Frankreich und Polen durch.

Das Ergebnis verkündete UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (55) am Dienstag nach der Sitzung in Lissabon.

Das Turnier soll in vier Wochen in den Monaten Juni und Juli 2025 stattfinden, wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) mitteilte. Wie zuletzt 2022 in England werden 16 Teams teilnehmen, es stehen 31 Partien an.

Als Spielorte benannte der SFV Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Sion, Luzern und Thun.

"Das ist ein historischer Tag für die Schweiz, den SFV und den Frauenfußball", sagte Verbandspräsident Dominique Blanc (66) nach der Vergabe.