FIFA-Prämien fast vervierfacht! So viel kriegen unsere Frauen, wenn sie die WM gewinnen

Sydney Lohmann (22) und Alexandra Popp (32) haben allen Grund zum Jubeln: Die FIFA hat die Prämien für die Frauen-WM deutlich erhöht. © ADRIAN DENNIS / AFP

Der Verband selbst teilte am Donnerstag mit, dass die Preisgelder in diesem Jahr im Vergleich zur letzten WM 2019 stark ansteigen.

Demnach soll jede Spielerin, die an der Weltmeisterschaft teilnimmt, mindestens 30.000 Dollar (etwa 28.000 Euro) vom Weltverband erhalten, den neuen Weltmeisterinnen winken pro Person sogar 270.000 Dollar (circa 250.000 Euro).

Dazu kommt eine Prämie für den siegreichen Landesverband in Höhe von rund vier Millionen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro).

Damit schüttet die FIFA in diesem Jahr circa 110 Millionen Dollar an Preisgeldern aus - fast viermal so viel wie 2019! Bei der vergangenen WM in Frankreich investierte die FIFA nur rund 30 Millionen Dollar.

An die Summen des Männerfußballs kommen die diesjährigen Prämien allerdings noch nicht heran - 2022 schüttete die FIFA bei der WM in Katar 440 Millionen Dollar aus, also das Vierfache des Betrags, der an die Frauen geht.