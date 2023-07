Frauen-WM 2023: Bitterer Pille zu Beginn der 2. Hälfe - Kolumbien führt gegen Deutschland!

Am kommenden Dienstag (9 Uhr) kommt es nun zum Showdown zwischen Portugal und den USA. Zeitgleich kann Vietnam noch den Niederländerinnen in die Suppe spucken.

Im zweiten Durchgang konnten die Asiatinnen den Favoriten nie wirklich in Gefahr bringen, während die europäische Seleção den dritten Streich mehrfach verpasste und den Erfolg in einer über weite Strecken zerfahrenen Partie letztendlich souverän über die Ziellinie schaukelte.

Telma erzielte schon in der 7. Minute per Direktabnahme aus kurzer Distanz den ersten Treffer für die Portugiesinnen, Kika erhöhte eine knappe Viertelstunde später (21. Minute).

Die 20 Jahre alte Flügelstürmerin vom VfL Wolfsburg habe leichte Rückenbeschwerden, wie eine DFB-Sprecherin am Donnerstag in Wyong mitteilte. Derweil rückt der erste WM-Einsatz von Brands Clubkollegin Lena Oberdorf (21) in Australien näher: Die Mittelfeldspielerin absolvierte bei 16 Grad und strahlendem Sonnenschein die volle Übungseinheit.

Die gerade vom VfL Wolfsburg zu Manchester City gewechselte Jill Roord (17.) sorgte in der Neuauflage des WM-Finales von 2019 für die niederländische Führung. Horan (62.) glich nach einer Ecke per Kopf für den Rekordweltmeister aus, der zuvor 13 WM-Spiele in Serie gewonnen hatte.

Bei der 1:2 (0:1)-Niederlage am Mittwoch gegen Kanada trat die Arsenal-Stürmerin mit ihrem starken linken Fuß einen Eckball mit viel Effet direkt ins Tor. Die frühe Führung durch McCabe (4. Minute) reichte am Ende aber nicht für einen irischen Sieg.

In der Gruppe C bahnen sich die ersten Entscheidungen an, denn Spanien liegt zur Halbzeit mit 2:0 gegen Sambia in Front.

Nach einem frühen Doppelschlag von Teresa Abelleira Duenas (9. Minute) sowie Jennifer Hermoso Fuentes (12.) blieb die Mannschaft von Coach Jorge Vilda zwar über weite Strecken spielbestimmend, doch der Underdog aus Afrika taute ab der Mitte der ersten Hälfte auf und stellte die Hintermannschaft der Ibererinnen dann auch vermehrt vor größere Probleme.

Der Drops ist hier also noch nicht gelutscht, sollte es aber so bleiben, dann würden Spanien und Japan ins Achtelfinale einziehen und sich im dritten Spiel um den Platz an der Sonne duellieren.