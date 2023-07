Frauen-WM 2023: DFB-Star Magull hofft auf gnädige Chefs und ruft zum Rudelgucken auf

Die deutschen Fußballerinnen kämpfen bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland um den dritten Stern. Alle Spiele und Tore im Liveticker.

Australien/Neuseeland - Der Kampf um die Weltmeister-Krone läuft! Trotz zuletzt durchwachsener Leistungen zählen die deutschen Fußballerinnen beim Turnier in Australien und Neuseeland zum Favoritenkreis, doch gelingt nach den Erfolgen 2003 und 2007 endlich wieder ganz große Sprung?

Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa Die DFB-Damen steigen dann am Montag (10.30 Uhr) in der Gruppe H gegen Marokko in den prestigeträchtigen Wettbewerb ein.

Ein besonderes Augenmerk dürfte allerdings auf der zweiten Partie am 30. Juli (11.30 Uhr) gegen Kolumbien liegen, da die Südamerikanerinnen im Vorfeld mit ruppigen Auftritten und schonungslosen Ansagen auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum Abschluss der Vorrunde misst sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) schließlich am 3. August (12 Uhr) in Brisbane mit Südkorea. In unserem großen Liveticker zur Frauen-WM 2023 halten wir Euch über alle Spiele, Highlights und Hintergründe auf dem Laufenden.

23. Juli, 16.31 Uhr: Lina Magull fordert WM-frei und ruft zum Rudelgucken auf

Trotz der ungewohnten Anstoßzeiten bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hofft Nationalspielerin Lina Magull (28) bei den deutschen Partien auf möglichst viele Fans vor den Bildschirmen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Arbeitgeber, Lehrer oder Rektoren darum bemühen, dass Deutschland unsere Spiele schauen kann und darf", sagte die Mittelfeldspielerin laut Bild am Sonntag. Für das DFB-Team startet am Montag (10.30 Uhr) in Melbourne die Titelmission mit dem ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Es sei "sehr wichtig, wenn allen in Deutschland bewusst wird, dass wir ein großes Turnier spielen, das am Vormittag im Fernsehen läuft", sagte Magull. Die Anstoßzeiten seien "perfekt, um die Spiele in einer Gruppe zu schauen: entweder auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni". Dort habe man "oft die Räume dafür. Man braucht nur einen Fernseher oder Beamer".

Lina Magull (28, M.) würde sich über Unterstützung aus der Ferne freuen. © Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

23. Juli, 14.30 Uhr: FIFA stoppt Frage zu sexueller Orientierung in Marokkos WM-Team

Mit der Frage nach der sexuellen Orientierung von Spielerinnen bei Deutschlands Auftaktgegner Marokko hat ein Reporter der englischen BBC bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland für Aufregung gesorgt. Bei der offiziellen Pressekonferenz am Sonntag in Melbourne wurden Trainer Reynald Pedros (51) und Kapitänin Ghizlane Chebbak (32) gefragt, ob es homosexuelle Spielerinnen in der Mannschaft gibt. Wie "The Athletic" berichtete, sei der vom Weltverband FIFA eingesetzte Moderator eingeschritten und habe die Befragung gestoppt. Marokkanische Medienvertreter hätten "hörbar bestürzt" auf die Frage reagiert. Marokko hat sich als erstes arabisches Land für eine Fußball-WM der Frauen qualifiziert. Laut der Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes können "gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen" in dem nordafrikanischen Land strafverfolgt werden.

Marokkos Kapitänin Ghizlane Chebbak (32) bei der besagten Pressekonferenz am Sonntag in Melbourne. © WILLIAM WEST / AFP

23. Juli, 13.59 Uhr: Frankreich strauchelt zum Start gegen Jamaika

Die erste Überraschung des Turniers ist perfekt! Frankreich kam zum Start nicht über ein enttäuschendes 0:0-Unentschieden gegen Jamaika hinaus. Die Französinnen drückten zwar bis zum Ende, brachten die Kugel aber trotz guter Chancen und einem Lattentreffer in der 90. Minute nicht im Kasten von Keeperin Becky Spencer unter. Die letzten Sekunden musste der Underdog den Punktgewinn sogar in Unterzahl über die Ziellinie retten, da Khadija Shaw nach einem überharten Zweikampf gegen Abwehr-Star Wendie Renard die Gelb-Rote Karte sah.

Bei PSG-Star Grace Geyoro und ihren Kolleginnen herrschte gegen Jamaika oftmals Ratlosigkeit. © FRANCK FIFE / AFP

23. Juli, 12.51 Uhr: Torloses Remis zur Pause

Keine Treffer im ersten Durchgang beim Spiel zwischen Frankreich und Jamaica. Les Bleues ist bemüht, doch der Underdog investiert viel und stemmt sich bislang mit Erfolg gegen einen Rückstand. Die beste Gelegenheit hatte Kadidiatou Diani kurz vor dem Pausenpfiff, der abgefälschte Abschluss der französischen Stürmerin rauschte haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

23. Juli, 12 Uhr: Jamaica fordert Frankreich in der Gruppe F

Mitfavorit Frankreich greift nach der Protestwelle im vergangenen Herbst und mehreren - teilweise vorübergehenden - Rücktritten ins Turnier ein. Beim Spiel gegen Jamaica rollt der Ball. Nach der Absetzung der langjährigen Trainerin Corinne Diacre (48) soll unter Hervé Renard (54) der erste WM-Titel her. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften stand der Weltranglisten-Fünfte jeweils mindestens im Viertelfinale.

23. Juli, 11.25 Uhr: Die Niederlande startet mit Auftaktsieg gegen Portugal

Es bleibt beim knappen 1:0 für die "Oranje Leeuwinnen" gegen die portugiesische Nationalauswahl. Danielle van de Donk hätte kurz nach dem Seitenwechsel erhöhen können, aber Portugals Keeperin Teixeira Pereira parierte stark. Bei der europäischen Seleção lief offensiv hingegen wenig zusammen, erst in der 82. Minute gelang der eingewechselten Telma der erste Abschluss auf das Gehäuse von Torhüterin Daphne van Domselaar. Mit den USA wartet nun ein ganz schwerer Brocken auf die Mannschaft von Bondscoach Andries Jonker, während die Portugiesinnen auf Vietnam treffen.

23. Juli, 10.19 Uhr: Die Niederlande geht mit einem knappen Vorsprung in die Kabine

Die Niederländerinnen führen zur Pause durch den Treffer von Stefanie van der Gragt verdient mit 1:0 gegen Portugal. Nach einer Ecke köpfte die Abwehrspielerin den Ball bereits in der 13. Minute über die Linie, allerdings entschied Schiedsrichterin Kateryna Monzul zunächst auf Abseits, da sich Jill Roord vermeintlich in der verbotenen Zone aufhielt und die portugiesische Torhüterin Ines Teixeira Pereira dadurch irritierte. Der VAR griff ein und infolge des eigenen Videostudiums am Spielfeldrand gab die Unparteiische den Treffer schließlich.

Stefanie van der Gragt (Nummer 3) brachte die Holländerinnen im ersten Durchgang in Front. © Sanka Vidanagama / AFP

23. Juli, 9.30 Uhr: Die Partie zwischen der Niederlande und Portugal läuft

Der Europameister von 2017 und WM-Zweite von 2019 aus den Niederlanden möchte beim Turnier in Australien und Neuseeland nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM im vergangenen Jahr zurück in die Erfolgsspur finden. Dafür wartet in der Gruppe F mit Portugal ein erster Härtetest auf die "Oranje Leeuwinnen".

22. Juli, 8.59 Uhr: Schweden gewinnt nach Rückstand gegen Südafrika

Das war ein hartes Stück Arbeit für die schwedische Nationalauswahl! Der Mitfavorit auf den Titel gewinnt durch einen späten Treffer nach Rückstand mit 2:1 gegen Südafrika. Hildah Magaia hatte den Underdog kurz nach der Pause völlig überraschend in Front gebracht (48. Minute). Es war für die Südafrikanerinnen erst der zweite WM-Treffer überhaupt. Ein Eigentor von Lebohang Ramalepe nach dem Abschluss von Fridolina Rolfö in der 65. Minute brachte den Weltranglisten-Dritten wieder in die Spur, doch die Partie blieb zäh. Schließlich köpfte Amanda Ilestedt das Leder nach einer Ecke von der linken Seite zum Siegtreffer in die Maschen und brachte Südafrika so um den ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft (90.).

Amanda Ilestedt (r.) bejubelt den späten Siegtreffer für die Schwedinnen. © Marty MELVILLE / AFP

22. Juli, 8.15 Uhr: Bundestrainerin lässt Einsatz der angeschlagenen Oberdorf offen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) lässt die Einsatzchancen der angeschlagenen Lena Oberdorf (21), Marina Hegering (33) und Sjoeke Nüsken (22) vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen in Australien offen. "Ich werde heute zum Kader nichts sagen. Ich kann nur sagen, es werden alle Spielerinnen im Kader sein", erklärte die 55-Jährige bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Gruppenspiel gegen Marokko an diesem Montag in Melbourne. "Ansonsten sagen wir nichts über die Aufstellung. Da darf der Gegner auch noch ein bisschen drüber nachdenken."