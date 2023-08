Frauen-WM 2023: England zieht ins Halbfinale ein!

Fortsetzung des Artikels laden

2. August, 11.49 Uhr: Marina Hegering ist wieder fit

In der Defensive hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) seit Wochen Verletzungssorgen. Bei der WM meldet sich jetzt aber die deutsche Abwehrchefin der EM 2022 fit. Erstmals bei der Weltmeisterschaft in Australien können die deutschen Fußballerinnen auf ihre etatmäßige Abwehrchefin Marina Hegering (33) setzen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wollte sich zwar bei der Abschlusspressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane nicht auf deren Starteinsatz festlegen. Sie sagte aber: "Das bedeute ganz viel, dass Marina wieder so auf dem Trainingsplatz steht, dass sie komplett ihre Leistung bringen kann. Das ist dann natürlich ein Mehrwert für jede Mannschaft. Von daher sind wir froh, dass Marina jetzt absolut spielfähig ist." Nachdem Hegering zuletzt voll mit der Mannschaft trainierte und Frankfurterin Sara Doorsoun (31) wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlt, gilt die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg als gesetzt. Hegering hatte lange an einer Fersenprellung laboriert. Für Felicitas Rauch (27, Knie-Stauchung) wird auf der linken Abwehrseite wieder Chantal Hagel (25) erwartet.

Marina Hegering (33) könnte die Verletzungssorgen in der deutschen Abwehr mildern. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

2. August, 11:10 Uhr: Südafrika sensationell weiter, Schweden sichert sich Gruppensieg

Mit einem 3:2-Sieg über Italien hat sich völlig überraschend Südafrika einen Platz unter den letzten 16 gesichert. Die Nummer 54 der Welt rannte in der zweiten Halbzeit an und ging in der 67. Minute durch Hildah Magaia in Führung, Caruso (74.) konnte jedoch kontern und Italien so weiter auf Gruppenplatz zwei halten. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit kombinierten sich die Südafrikanerinnen wunderbar durch die italienische Hälfte, Thembi Kgatlana stand goldrichtig und netzte zum ersten Sieg Südafrikas bei einer WM ein - der Jubel ist grenzenlos. Südafrika trifft nun im Achtelfinale auf die Niederlande. Im Parallelspiel hat Schweden mit einem 2:0-Erfolg gegen Argentinien wie erwartet den Gruppensieg in Gruppe G eingetütet. In der zweiten Halbzeit erzielten Rebecka Blomqvist (66.) und Elin Rubensson (90.) per Foulelfmeter die Tore für den Weltranglisten-Dritten, der damit im Achtelfinale auf den schwächelnden Weltmeister aus den USA trifft.

Großer Jubel bei Südafrika: Der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft reicht aus, um erstmals die Runde der letzten 16 zu erreichen. © Marty MELVILLE / AFP

2. August, 10 Uhr: Unentschieden zur Halbzeit in beiden Partien

Sowohl Schweden und Argentinien als auch Italien und Südafrika trennen sich zur Halbzeit unentschieden. Die Partie Argentinien-Schweden hat bisher keine Tore zu verzeichnen, auch gute Chancen sind bisher Mangelware. Stattdessen wird die Partie häufig unterbrochen, weil Spielerinnen auf dem Boden liegen - am schlimmsten erwischte es Argentiniens Flor Bonsegundo, die sich das linke Knie hält und unter Tränen auf der Trage vom Feld getragen werden muss. Italien ging gegen Südafrika bereits früh durch einen Foulelfmeter von Arianna Caruso (11.) in Führung, doch ein Eigentor von Benedetta Orsi (32.) bringt Südafrika wieder ins Spiel: Die Innenverteidigerin spielte blind und ohne Not einen Rückpass auf ihre Keeperin, nur stand diese nicht da, wo Orsi sie vermutet hat. Mit dem 1:1 ging es in die Pause, dennoch zieht Italien Stand jetzt ins Achtelfinale ein.

Italien will Schweden ins Achtelfinale folgen - zur Halbzeit gelingt das auch. © Marty MELVILLE / AFP

2. August, 9.30 Uhr: Das Finale in Gruppe G läuft

Zum Abschluss der Vorrundengruppe G trifft Schweden auf Argentinien und Italien auf Südafrika. Schweden hat das Achtelfinale bereits klargemacht, für die Skandinavierinnen geht es jetzt um den Gruppensieg. Schon ein Punkt gegen Argentinien reicht, um auch am Ende des Spieltags sicher von der Tabellenspitze zu grüßen. Ebenfalls gute Chancen auf das Achtelfinale hat Italien, das mit einem eigenen Sieg oder einem Unentschieden, falls Schweden nicht gegen Argentinien verliert, in die K.o.-Runde einzieht. Südafrika und Argentinien hingegen sind mit jeweils einem Punkt auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch irgendwie ins Achtelfinale zu kommen - ein Sieg ist in jedem Fall Pflicht.

1. August, 15.05 Uhr: England und Dänemark sichern sich Achtelfinalplätze

Was sich in der ersten Halbzeit angebahnt hatte, steht nun fest: England und Dänemark ziehen ins Achtelfinale der WM ein. Die Lionesses gewannen mit 6:1 gegen China und sicherten sich damit souverän den Gruppensieg. Die Underdogs aus Asien fügten England zwar per Elfmeter (57.) das erste Gegentor des Turniers zu, doch Lauren James (65.), Chloe Kelly (77.) und Rachel Daly (84.) sorgten für den Kantersieg der Europameisterinnen. Dänemark wurde im zweiten Gruppenspiel zwar ein weiterer Treffer aberkannt (83.), doch in der zehnten Nachspiel-Minute machte Sanne Troelsgaard endgültig alles klar und erhöhte auf 2:0. Mit dem Sieg gegen Haiti folgen die Skandinavierinnen England in die K.o.-Runde. Damit trifft England nun im Achtelfinale auf Nigeria, während Dänemark gegen Gastgeber Australien ranmuss.

Machte mit ihrem Tor in der zehnten Minute der Nachspielzeit alles klar: Dänemarks Sanne Troelsgaard (34, Nr. 7). © COLIN MURTY / AFP

1. August, 14 Uhr: England und Dänemark führen

Auf direktem Weg zum Gruppensieg: England wird seiner Favoritenrolle gerecht und führt zur Halbzeit bereits mit 3:0 gegen China. Schon in der 4. Minute gingen die Lionesses durch Alessia Russo in Führung, Lauren Hemp (26.) und Lauren James (41.) legten nach. Doch die Lust am Toreschießen ist noch nicht gestillt: Kurz vor dem Pausenpfiff legte James (45.+5) nach, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung von Lucy Bronze aberkannt. Im Parallelspiel liegt Dänemark aktuell mit 1:0 gegen Haiti in Führung und kann damit zumindest vorerst fürs Achtelfinale planen. Auch den Skandinavierinnen wurde ein Treffer aberkannt, doch Kapitänin Pernille Harder (22.) verwandelte souverän einen Handelfmeter und brachte ihr Team damit in Front.

Der Gruppensieg ist so gut wie gesichert: England führt nach dem ersten Durchgang mit 3:0 gegen China. © BRENTON EDWARDS / AFP

1. August, 13 Uhr: Der Ball rollt in Gruppe D: England trifft auf China, Dänemark auf Haiti

Die letzten Spiele des Tages sind angepfiffen: In Gruppe D kämpfen alle Teams zumindest theoretisch noch um den Einzug ins Achtelfinale. England, das gegen China ranmuss, hat die beste Ausgangssituation: Mit sechs Punkten grüßt der Europameister von der Tabellenspitze, ein Punkt reicht bereits für den Gruppensieg. Doch wenn England gegen China verlieren und Dänemark gegen Haiti gewinnen sollte, entscheidet das Torverhältnis, welche der drei Teams in die K.o.-Runde einziehen. Haiti kann das Achtelfinale hingegen nur noch erreichen, wenn sie selbst mit entsprechendem Torverhältnis gegen Dänemark gewinnen und China gegen England verliert.

1. August, 11.46 Uhr: Promi-Besuch bei DFB-Frauen

Prominenter Besuch für die deutschen Frauen: ProSieben-Moderator Elton (52) schaute auf dem deutschen Trainingsgelände in Wyong vorbei. Mehr darüber lest Ihr unter: "Elton besucht DFB-Frauen in Down Under: So will er für einen Sieg sorgen".

1. August, 11.05 Uhr: Niederlande wird Gruppensieger, auch USA weiter

Durch den 7:0-Sieg gegen Vietnam sichert sich die Niederlande letztendlich deutlich den Gruppensieg in Vorrundengruppe E. Esmee Brugts (57.) und Jill Roord (83.) mit ihrem jeweils zweiten Treffer des Tages sicherten Oranje den bisher höchsten Sieg dieser WM. Im Parallelspiel blieb es spannend bis zum Schluss. Durch das torlose Remis zitterte sich Weltmeister USA noch in die K.o.-Runde, doch die beste Chance des Spiels hatte in der Nachspielzeit Portugal: Ana Capeta (90.+2) hämmerte den Ball an den Pfosten und hätte so beinahe bei der ersten WM-Teilnahme das Achtelfinale für ihr Team klargemacht. Nach enttäuschenden Auftritten in der Vorrunde muss sich der Rekordweltmeister steigern, um die Chancen auf den dritten WM-Titel in Folge wahren zu können.

Die Niederlande bejubeln den Kantersieg über Vietnam und dürfen sich gleichzeitig über den Gruppensieg freuen. © Sanka Vidanagama / AFP

1. August, 9.55 Uhr: Das Finale in Gruppe E: Niederlande vorn, Portugal und USA zittern

Ein spannendes Finale verspricht Gruppe E mit Weltmeister USA, Portugal und den Niederlanden. Während Vietnam bereits vor den letzten Spieltag ausgeschieden war, kämpfen die anderen drei Teams noch um den Einzug ins Achtelfinale, dabei kann auch jedes Team noch Gruppensieger werden. Dabei legten die Niederlande los wie die Feuerwehr: Bereits nach 23 Minuten lag "Oranje" mit 4:0 gegen Vietnam in Führung, in der 45. Minute setzte van de Donk noch einen drauf. Das 5:0 beschert den Niederlanden zur Halbzeitpause die Gruppenführung. Portugal und die USA hingegen trennen sich nach dem ersten Durchgang torlos, damit liegt der viermalige Weltmeister gegenwärtig auf Rang zwei der Gruppe. Doch ein einziges Tor der Portugiesinnen reicht, um hier die Sensation zu schaffen und den Weltranglisten-Ersten bereits in der Vorrunde nach Hause zu schicken! Es bleibt also spannend in Gruppe E.

Die USA und Portugal kämpfen im direkten Duell um den Einzug ins Achtelfinale: Wer verliert, muss vorzeitig nach Hause fahren. © Saeed KHAN / AFP

31. Juli, 14.05 Uhr: Australien neben Nigeria im Achtelfinale der Frauen-WM 2023

Neben Nigeria hat es Gastgeber Australien ins Achtelfinale der Heim-WM geschafft. Das Team setzte sich im entscheidenden Gruppenspiel klar mit 4:0 gegen Kanada durch. Zwei Tore von Haley Raso, ein Treffer von Mary Fowler und ein verwandelter Elfmeter von Steph Catley sorgten für den Erfolg und den damit verbundenen Einzug in die K.o.-Runde. Raus ist damit Kanada. Für die Frauen ist das eine große Enttäuschung, schließlich waren sie als Gruppenzweiter in diesen letzten Vorrunden-Spieltag gegangen.

Die Australierinnen bejubeln den Einzug ins Achtelfinale. © Hamish Blair/AP/dpa

31. Juli, 13.55 Uhr: Irland verabschiedet sich von der WM, Nigeria glücklich weiter

Für Irland ist die Frauen-WM 2023 beendet. Die Mannschaft ist nach dem torlosen 0:0 im letzten Spiel der Gruppe B gegen Nigeria ausgeschieden. Die Afrikanerinnen sind dank der australischen Schützenhilfe weiter. Zwar waren sie als Gruppenerste in den letzten Spieltag gegangen, bei einer Niederlage hätte aber das Aus drohen können.