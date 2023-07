Frauen-WM 2023: Erste Überraschung! Frankreich strauchelt zum Start

Zum Abschluss der Vorrunde misst sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) schließlich am 3. August (12 Uhr) in Brisbane mit Südkorea.

Die DFB-Damen steigen dann am Montag (10.30 Uhr) in der Gruppe H gegen Marokko in den prestigeträchtigen Wettbewerb ein.

Nach einer Ecke köpfte die Abwehrspielerin den Ball bereits in der 13. Minute über die Linie, allerdings entschied Schiedsrichterin Kateryna Monzul zunächst auf Abseits, da sich Jill Roord vermeintlich in der verbotenen Zone aufhielt und die portugiesische Torhüterin Ines Teixeira Pereira dadurch irritierte.

Der Europameister von 2017 und WM-Zweite von 2019 aus den Niederlanden möchte beim Turnier in Australien und Neuseeland nach dem Viertelfinal-Aus bei der EM im vergangenen Jahr zurück in die Erfolgsspur finden.

Das war ein hartes Stück Arbeit für die schwedische Nationalauswahl! Der Mitfavorit auf den Titel gewinnt durch einen späten Treffer nach Rückstand mit 2:1 gegen Südafrika.

Hildah Magaia hatte den Underdog kurz nach der Pause völlig überraschend in Front gebracht (48. Minute). Es war für die Südafrikanerinnen erst der zweite WM-Treffer überhaupt.

Ein Eigentor von Lebohang Ramalepe nach dem Abschluss von Fridolina Rolfö in der 65. Minute brachte den Weltranglisten-Dritten wieder in die Spur, doch die Partie blieb zäh. Schließlich köpfte Amanda Ilestedt das Leder nach einer Ecke von der linken Seite zum Siegtreffer in die Maschen und brachte Südafrika so um den ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft (90.).