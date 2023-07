Frauen-WM 2023: Jamaika siegt und setzt Brasilien unter Druck!

In der Gruppe C bahnen sich die ersten Entscheidungen an, denn Spanien liegt zur Halbzeit mit 2:0 gegen Sambia in Front.

Nach einem frühen Doppelschlag von Teresa Abelleira Duenas (9. Minute) sowie Jennifer Hermoso Fuentes (12.) blieb die Mannschaft von Coach Jorge Vilda zwar über weite Strecken spielbestimmend, doch der Underdog aus Afrika taute ab der Mitte der ersten Hälfte auf und stellte die Hintermannschaft der Ibererinnen dann auch vermehrt vor größere Probleme.

Der Drops ist hier also noch nicht gelutscht, sollte es aber so bleiben, dann würden Spanien und Japan ins Achtelfinale einziehen und sich im dritten Spiel um den Platz an der Sonne duellieren.