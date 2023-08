Frauen-WM 2023: Japan folgt Spanien ins Viertelfinale

Fortsetzung des Artikels laden

4. August, 9 Uhr: Neuendorf stärkt Voss-Tecklenburg den Rücken und macht dem Frauen-Fußball Mut

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) hat am Donnerstag-Abend im heute-journal eine weitere Zusammenarbeit mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) bekundet: "Wir haben den Vertrag mit ihr erst vor wenigen Monaten verlängert nach dieser überaus erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr und haben ihr das Vertrauen ausgesprochen, das sie nach wie vor auch genießt." Außerdem warb das DFB-Oberhaupt mit Blick auf den Frauen-Fußball dafür, Ergebnisse und Entwicklungen zu trennen: "Das eine ist das Abschneiden der Nationalmannschaft, das ist sehr traurig und sehr enttäuschend für uns alle - das ist nicht unser Anspruch. Aber auf der anderen Seite haben wir ja eine Entwicklung gesehen, die sich fortsetzen wird." Man habe nach der begeisternden Vize-Europameisterschaft in England im letzten Jahr "deutlich mehr" Zuschauer und Zuschauerinnen bei den Bundesligaspielen gehabt. Man habe ein ausverkauftes Pokal-Finale in Köln gesehen. Man habe viele junge Frauen und Mädchen, die in die Vereine kommen und dort Fußball spielen möchten. "All das hat die Europameisterschaft im vergangenen Jahr ausgelöst. Wir haben ein ganz tolles Konzept, hier beim DFB, was wir vorantreiben in Richtung Frauen-Fußball", sagte Neuendorf. Auch perspektivisch habe man Ziele, wolle die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2027 nach Deutschland holen. "Das sind Perspektiven, auf die man sich stützen kann."

Bernd Neuendorf war am Donnerstag-Abend im ZDF heute-journal bemüht Positivstimmung zu verbreiten. © Marcus Brandt/dpa

3. August, 20 Uhr: DFB-Präsident will Enttäuschung mit Bundestrainerin aufarbeiten

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) will das erste Vorrunden-Aus einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg (55) analysieren. "Ich habe direkt nach dem Spiel gegen Südkorea mit der Bundestrainerin telefoniert. Gemeinsam werden wir diese Enttäuschung aufarbeiten", wurde Neuendorf in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag zitiert. Der 62 Jahre alte Fußball-Funktionär äußerte sich genau wie der Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou (47), nicht konkret zur Zukunft der Bundestrainerin. Er sagte aber: "Zur Erreichung langfristiger Ziele gehören aber auch Rückschläge dazu. Wir hatten alle den Achtelfinaleinzug fest eingeplant", sagte Neuendorf.

Martina Voss-Tecklenburg (55) ist seit 2018 Trainerin der deutschen Nationalmannschaft. Doch wie lange noch? © FRANCK FIFE / AFP

3. August, 17.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich zum WM-Aus

Die deutschen Fußballerinnen haben nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM Zuspruch von wichtigen Politikern des Landes erhalten. "Was für ein Spiel! Millionen in Deutschland haben mitgefiebert - am Ende hat es leider nicht gereicht. Die nächste Chance wird kommen. Danke für Euren Einsatz", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am Donnerstag bei Twitter. Zuvor hatte auch schon Außenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) öffentlich Trost gespendet. "Was für ein Drama! Manchmal steckt einfach der Wurm drin. Kopf hoch, liebe DFB-Frauen", schrieb die Grünen-Politikerin ebenfalls bei Twitter. Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) zwitscherte nach Spielschluss ein zerbrochenes Herz, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (55, FDP) schrieb: "Wie schade! Das war wirklich ein knappes Ding. Den Sieg hätte ich unseren DFB-Frauen wirklich gegönnt. Kopf hoch, wir sind trotzdem stolz auf Euch!"

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, l.) hat sich bei den deutschen Fußballerinnen für ihren Einsatz bedankt. © Thomas Boecker/DFB/dpa

3. August, 17.50 Uhr: Kommentar zum Vorrunden-Aus der DFB-Frauen

3. August, 14.28 Uhr: Alexandra Popp findet keine Worte

Kapitänin Alexandra Popp findet keine Worte für den frühen K.o. der Deutschen. Am ZDF-Mikrofon sagt sie: "Ich weiß noch gar nicht, was ich großartig sagen soll, weil ich noch nicht so ganz verstehen kann, was hier gerade abgeht, um ehrlich zu sein." Auch bei Jule Brand herrscht große Leere. Auf die Frage, was die Trainerin dem Team nach der Niederlage im Kreis mitgegeben hat, antwortet sie nur mit "Ich weiß es gar nicht." Auch ihr "fehlen die Worte", es habe schlicht nicht gereicht.

3. August, 14.20 Uhr: Fassungslosigkeit bei den DFB-Frauen

Nach dem unerwartet frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-WM herrscht Fassungslosigkeit im Team, überall sind Tränen und leere Gesichter zu sehen. Wie es so weit kommen konnte, könnt Ihr im Spielbericht nachlesen: "Frauen-WM 2023: Deutschland scheidet so früh wie noch nie bei der WM aus".

3. August, 14.04 Uhr: Abpfiff - Deutschland scheitert in der Vorrunde!

Und damit ist das Spiel vorbei - Deutschland kommt nicht über ein 1:1 gegen Südkorea hinaus und scheidet durch den Sieg von Marokko im anderen Gruppenspiel tatsächlich in der Vorrunde aus! Wer hätte das nach dem Auftaktspiel, das die deutsche Elf mit 6:0 gegen Marokko gewann, gedacht?

Hängende Köpfe und Fassungslosigkeit bei den deutschen Fußballerinnen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

3. August, 13.45 Uhr: Deutschland braucht dringend einen Treffer

Langsam geht den Deutschen die Zeit aus. Nach der Drangphase zu Anfang der zweiten Hälfte fällt der DFB-Elf nicht mehr viel ein, außer mit Flanken den Kopf von Alexandra Popp zu suchen, doch die Abwehr der Koreanerinnen steht wieder stabiler. Da es im anderen Gruppenspiel nach wie vor 1:0 für Marokko steht, braucht Deutschland jedoch unbedingt einen Treffer, um das frühzeitige Ausscheiden noch irgendwie zu verhindern. Doch dieser liegt hier aktuell nicht in der Luft, die deutschen Frauen laufen immer wieder an, aber die Zielstrebigkeit fehlt.

3. August, 13.24 Uhr: Deutschland dreht auf

Deutschland ist hier aktuell die klar bessere Mannschaft, die Kabinenansprache scheint etwas gebracht zu haben. Neben dem Abseitstreffer von Alexandra Popp kam die DFB-Elf in dieser Halbzeit zu einigen weiteren guten Chancen, ein Lattentreffer von der Kapitänin ist dabei am gefährlichsten. Südkorea hingegen kann aktuell kaum noch für Entlastungsangriffe sorgen. Doch ohne etwas Zählbares bringen alle guten Chancen nichts - hier muss ein Tor für die Deutschen her.

3. August, 13.16 Uhr: Der Ball zappelt im Netz - doch Popp steht im Abseits

Deutschland geht vermeintlich in Führung - doch der Treffer wird wegen einer Abseitsstellung von Alexandra Popp wieder zurückgenommen. Zudem bleibt die Kapitänin nach ihrem Kopfballtreffer erst einmal liegen, hält sich den Kopf und muss behandelt werden, das sieht nicht gut aus. Doch Popp beißt die Zähne zusammen und spielt erst einmal weiter.

Alexandra Popp trifft erneut, doch diesmal zählt das Tor nicht. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

3. August, 12.58 Uhr: In der zweiten Halbzeit muss von Deutschland mehr kommen

Jetzt ist erst einmal Durchschnaufen angesagt, diese erste Hälfte hatte sich die DFB-Elf mit Sicherheit anders vorgestellt. Die Koreanerinnen machen hier eine super Partie, stören früh, lassen die deutsche Auswahl kaum in die Nähe ihres Strafraums und werden selbst immer wieder gefährlich. Schon in der sechsten Minute konnte der bisher punkt- und torlose Tabellenletzte so durch Cho in Führung gehen. In der 42. Minute kam die deutsche Elf dann (wie sollte es sonst sein) durch einen Kopfball von Alex Popp zum Ausgleich, doch durch die Führung von Marokko gegen Kolumbien hilft auch diese Schadensbegrenzung nichts. Um hier doch noch als Sieger vom Platz gehen zu können, müssen sich die DFB-Frauen im zweiten Durchgang erheblich steigern!