Frauen-WM 2023: Elfmeter verschossen! Kanada strauchelt zum Auftakt

Australien/Neuseeland - Der Kampf um die Weltmeister-Krone läuft! Trotz zuletzt durchwachsener Leistungen zählen die deutschen Fußballerinnen beim Turnier in Australien und Neuseeland zum Favoritenkreis, doch gelingt nach den Erfolgen 2003 und 2007 endlich wieder ganz große Sprung?

Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Den Start machten am Donnerstag die Gastgeberinnen, die ihre Auftaktpartien jeweils mit 1:0 gewinnen konnten.

Neuseeland schlug Norwegen im Eröffnungsmatch, Australien zog anschließend gegen Irland nach.

Die DFB-Damen steigen dann am Montag (10.30 Uhr) in der Gruppe H gegen Marokko in den prestigeträchtigen Wettbewerb ein.

Ein besonderes Augenmerk dürfte allerdings auf der zweiten Partie am 30. Juli (11.30 Uhr) gegen Kolumbien liegen, da die Südamerikanerinnen im Vorfeld mit ruppigen Auftritten und schonungslosen Ansagen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Zum Abschluss der Vorrunde misst sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) schließlich am 3. August (12 Uhr) in Brisbane mit Südkorea.

In unserem großen Liveticker zur Frauen-WM 2023 halten wir Euch über alle Spiele, Highlights und Hintergründe auf dem Laufenden.