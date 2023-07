Frauen-WM 2023: Nächstes Torfestival! Brasilien tanzt Samba mit Panama

Die deutschen Fußballerinnen kämpfen bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland um den dritten Stern. Alle Spiele und Tore im Liveticker.

Australien/Neuseeland - Der Kampf um die Weltmeister-Krone läuft! Trotz zuletzt durchwachsener Leistungen zählen die deutschen Fußballerinnen beim Turnier in Australien und Neuseeland zum Favoritenkreis, doch gelingt nach den Erfolgen 2003 und 2007 endlich wieder ganz große Sprung?

Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa Die DFB-Damen steigen dann am Montag (10.30 Uhr) in der Gruppe H gegen Marokko in den prestigeträchtigen Wettbewerb ein.

Ein besonderes Augenmerk dürfte allerdings auf der zweiten Partie am 30. Juli (11.30 Uhr) gegen Kolumbien liegen, da die Südamerikanerinnen im Vorfeld mit ruppigen Auftritten und schonungslosen Ansagen auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum Abschluss der Vorrunde misst sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) schließlich am 3. August (12 Uhr) in Brisbane mit Südkorea. In unserem großen Liveticker zur Frauen-WM 2023 halten wir Euch über alle Spiele, Highlights und Hintergründe auf dem Laufenden.

24. Juli, 15.30 Uhr: Das war es für heute mit den Spielen!

In Australien ist es inzwischen längst dunkel, der WM-Tag ist vorbei. Für alle Nachtschwärmer der Hinweis: Um 4 Uhr MEZ duellieren sich zum Abschluss des ersten Spieltags Kolumbien und Südkorea. Alle anderen entlassen wir mit einem symbolischen Freudenschrei des deutschen Teams aus dem WM-Ticker für heute.

Deutschlands Kapitän und zweifache Torschützin Alexandra Popp (r.) schreit nach dem 1:0-Dosenöffner ihre gesamte Anspannung heraus. © WILLIAM WEST / AFP

24. Juli, 14.58 Uhr: Brasilien verzaubert Panama mit 4:0!

Das Dranbleiben hat sich gelohnt! Nach den DFB-Mädels feierten auch die Ladys von der Copacabana ein wahres Torfestival gegen ein heillos überfordertes Panama! 4:0 (2:0) hieß es am Ende. Und das Ergebnis hätte noch deutlich höher ausfallen können. In Gala-Form präsentierte sich vor allem die dreifache Torschützin Ary Borges. Die Schnellrecherche ergibt: Aktuell spielt die 23-jährige Offensivspielerin in Louisville, USA. Davor war sie ausschließlich in ihrer Heimat Brasilien unterwegs. Mit dem Auftritt dürfte sie sich in die Notizbücher großer europäischer Klubs gespielt haben.

Nicht nur beim Tanzen in Topform: Brasiliens Ary Borges (l.) erzielte gegen Panama drei Tore und bereitete ein weiteres vor. © BRENTON EDWARDS / AFP

24. Juli, 13.49 Uhr: Dominantes Brasilien führt zur Pause

Mit einer 2:0-Führung, die auch höher hätte ausfallen können, geht es für Brasilien in die Kabine. Ary Borges mit einem Doppelpack (19., 39.) sorgte für die Tore der Partie, die eigentlich nur auf ein Tor gespielt wird. Brasilien schnürt seinen Gegner ein, Panama kann überhaupt nicht für Befreiungsschläge sorgen. Kann Panama in der kommenden Halbzeit auch offensiv in Erscheinung treten? Oder sehen wir weiterhin nur Brasilien in Aktion?

Brasiliens Torschützin Ary Borges (u.) wird von ihren Mitspielerinnen nach ihrem Doppelpack geherzt. © BRENTON EDWARDS / AFP

24. Juli, 13 Uhr: Weiter geht es mit Brasilien gegen Panama

Kleiner Programmhinweis: Wer noch immer nicht genug hat, dem können wir das 13-Uhr-Spiel ans Herz legen, das soeben angepfiffen wurde. Brasilien trifft in Gruppe F auf Panama. Das ZDF bleibt auf Sendung. Und wir natürlich auch.

24. Juli, 12.45 Uhr: Die Bundestrainerin zeigt sich hochzufrieden

Es lässt sich konstatieren: Der Matchplan der deutschen Mannschaft und von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ging voll - mit tiefen Läufen und Seitenwechseln bereite man den Marokkanerinnen große Probleme. Voss-Tecklenburg sprach im Anschluss davon, dass "die Erleichterung überwiegt." Das Spiel noch einmal als Zusammenfassung findest du im TAG24-Artikel: "Torfestival zum WM-Auftakt: Deutschland zerlegt Marokko mit 6:0!"



24. Juli, 12.29 Uhr: Es bleibt mit 6:0, welch ein Wahnsinn!

Das hat mal richtig Spaß gemacht! Die deutschen Mädels brennen zum Auftakt ein wahres Offensivfeuerwerk ab und überrollen Marokko mit 6:0. Die Tore erzielten: Popp (11., 39.), Bühl (46.), Ait El Haj (Eigentor, 46.), Yas (Eigentor, 79.) und Schüller (90.).

24. Juli, 12.23 Uhr: Und der siebte Streich folgt sogleich - fast!

Wieder ist eine Ecke der Ausgangspunkt, wieder wird der Ball zunächst abgewehrt und segelt erneut in den Strafraum. Lea Schüller steht wieder goldrichtig, diesmal aber hauchzart im Abseits. Das Tor zählt nicht.

24. Juli, 12.19 Uhr: Deutschlands Torhunger ist noch immer nicht gestillt - 6:0!

Und der wilde Ritt geht weiter. In der 90. Minute fällt das 6:0 durch die eingewechselte Lea Schüller. Diesmal spielen die DFB-Mädels einen Angriff über rechts schnell und zielstrebig aus. Die scharfen Hereingebe von Lena Lattwein kann Marokkos Keeperin nur nach vorne abwehren, die eingewechselte Schüller schiebt ein. Und die Mädels rennen weiter an, noch ist nicht Schluss. Neun Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

24. Juli, 12.07 Uhr: Das nächste Eigentor von Marokko - es steht 5:0!

Jetzt wird es unfassbar bitter für die tapfer kämpfenden Marokkanerinnen. Und wieder ist es ein Eigentor der unglücklichen Sorte! Denn Marokkos Torkeeperin faustet bei einer Ecke den Ball an den Kopf von Redouani. Von da prallt der Ball Richtung Torlinie, eine Mitspielerin versucht noch zu retten - doch das misslingt und die Kugel liegt im Tor. Gefeiert werden darf trotzdem auf deutscher Seite und wie. 5:0, das hätten vor dem Spiel nicht mal die kühnsten Optimisten für möglich gehalten.

24. Juli, 11.53 Uhr: Deutschland weiter am Drücker und will mehr!

Zur ganzen Wahrheit gehört auch ein Abseitstor der Marokkanerinnen vor dem 3:0. Doch jetzt gehen die deutschen Mädels weiter auf Vollgas. Das sieht auch Martina Voss-Tecklenburg so, die dreifach wechselt und damit die Power aufrechterhalten will. Leupold, Bühl und Magull gehen. Dafür kommen Schüller, Lattwein und Anyomi.

24. Juli, 11.43 Uhr: Prompt fällt das nächste Tor - 4:0!

Der Tor-Wahnsinn nimmt keine Ende. Deutschland spielt sich in einen Rausch und fabriziert einen kollektiven Freudentaumel! Diesmal ist es eine Flanke von Svenja Huth, die von einer Marokkanerin per Kopf verlängert wird und letztlich Ait El Haj unglücklich vor die Füße fällt. Die Verteidigerin kann sich nicht in Luft auflösen und so prallt der Ball ins eigene Tor. Ein bisschen leid können einem die Marokkanerinnen schon tun. Denn so schlecht, wie es ein 4:0 suggeriert, waren sie nicht.

24. Juli, 11.35 Uhr: Eine Minute nach Wiederbeginn - Deutschland geht 3:0 in Führung!

Das ging mal flott! Eine Minute nach Wiederbeginn erhöhen die DFB-Mädels auf 3:0. Klara Bühl leitet das Tor selbst durch ein Dribbling über links ein, Lina Mogulls Schuss wird an die Latte abgefälscht. Doch der zweite Ball kommt wieder zu Bühl, die zum 3:0 ohne Mühe vollstreckt. Das macht richtig Spaß, den Mädels zuzusehen!

Pure Freude: Klara Bühl (l.) legt direkt nach der Pause das 3:0 nach! © WILLIAM WEST / AFP

24. Juli, 11.23 Uhr: Halbzeit in Melbourne - Deutschland führt 2:0!

Ein perfekter Einstand für das deutsche Team! Zur Halbzeit führt die DFB-Elf mit 2:0 gegen Marokko. Alexandra Popp machte ihrem Ruf als Kopfballungeheuer einmal mehr alle Ehre und erzielte den ersten (und irgendwie auch den zweiten) Turniertreffer der Deutschen mit dem Kopf. Die Führung ist definitiv verdient, die Elf von Martina Voss-Tecklenburg dominiert diese Partie.Doch ausruhen darf sich Deutschland darauf nicht: Immer wieder schalten die Nordafrikanerinnen um und kommen vor das deutsche Tor, auch wenn die letzte Konsequenz noch fehlt.

Alexandra Popp und ihre Teamkolleginnen bejubeln das 2:0. Wie genau sie den Ball im Tor untergebracht hat, kann sie vermutlich selbst nicht beantworten. © WILLIAM WEST / AFP

24. Juli, 11.09 Uhr: TOOOOR für Deutschland!

Und schon wieder Alexandra Popp! Deutschland baut die Führung in der 39. Minute aus. Nach einer Ecke von Klara Bühl steht die deutsche Kapitänin eigentlich mit dem Rücken zum Tor und schafft es trotzdem irgendwie, den Ball mit Kopf und Schulter im Kasten unterzubringen. So kann es weitergehen!