Frauen-WM 2023: Personalsorgen plagen DFB-Team vor dem Auftakt

Die deutschen Fußballerinnen kämpfen bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland um den dritten Stern. Alle Spiele und Tore im Liveticker.

Australien/Neuseeland - Der Kampf um die Weltmeister-Krone läuft! Trotz zuletzt durchwachsener Leistungen zählen die deutschen Fußballerinnen beim Turnier in Australien und Neuseeland zum Favoritenkreis, doch gelingt nach den Erfolgen 2003 und 2007 endlich wieder ganz große Sprung?

Die Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa Die DFB-Damen steigen dann am Montag (10.30 Uhr) in der Gruppe H gegen Marokko in den prestigeträchtigen Wettbewerb ein.

Ein besonderes Augenmerk dürfte allerdings auf der zweiten Partie am 30. Juli (11.30 Uhr) gegen Kolumbien liegen, da die Südamerikanerinnen im Vorfeld mit ruppigen Auftritten und schonungslosen Ansagen auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum Abschluss der Vorrunde misst sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) schließlich am 3. August (12 Uhr) in Brisbane mit Südkorea. Frauen-Fußball-WM 2023 324 Länderspiele! Sie ist die Dauerbrennerin der Frauen-WM In unserem großen Liveticker zur Frauen-WM 2023 halten wir Euch über alle Spiele, Highlights und Hintergründe auf dem Laufenden.

22. Juli, 17.56 Uhr: DFB-Frauen mit Personalsorgen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) hat vor dem WM-Auftakt der deutschen Damen noch einige Puzzle zu lösen. Abwehrchefin Marina Hegering (33) kann wegen ihrer Fersenprellung weiter nicht trainieren und fällt definitiv aus. Für die Position neben ihrer Wolfsburger Kollegin Kathrin Hendrich (31) wäre eigentlich Sjoeke Nüsken (22) die erste Alternative gewesen. Doch die Frankfurterin, die nach dem Turnier zum FC Chelsea wechselt, hat sich eine Außenbanddehnung im Knie zugezogen - Einsatz ungewiss. Auf links ist wie bei der EM in England die Wolfsburgerin Felicitas Rauch (27) gesetzt. Ihr Backup Carolin Simon (30) hatte sich im letzten Testspiel gegen Sambia einen Kreuzbandriss zugezogen. Wegen derselben Verletzung fehlt auf der anderen Seite schon lange Giulia Gwinn (24, beide FC Bayern). Im defensiven Mittelfeld steht weiter ein Fragezeichen hinter Lena Oberdorf (21). Nach ihrer Muskelblessur im Oberschenkel absolvierte die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg am Samstag immerhin die meisten Übungseinheiten und wird nach DFB-Angaben auch beim Abschlusstraining am Sonntag in Melbourne dabei sein.

Lena Oberdorf (21, vorn) soll spätestens zum zweiten Spiel fit sein, der Auftakt steht allerdings noch auf der Kippe. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

22. Juli, 15.55 Uhr: Last-Minute-Treffer reicht Dänemark zum Sieg gegen China

Die Däninnen gewinnen ihr Auftaktmatch knapp mit 1:0 gegen China. Lange Zeit passierte bei der finalen Partie des dritten WM-Tages bis auf ein Fast-Eigentor von der Chinesin Shanshan Wang wenig, doch in der 89. Minute köpfte Stürmerin Amalie Vangsgaard einen Eckball von der linken Seite aus rund 14 Metern über die Linie.

Nach dem späten Tor war die Freude bei den Däninnen groß. © COLIN MURTY / AFP

22. Juli, 14.48 Uhr: Keine Tore zwischen Dänemark und China

Die chancenarme Partie zwischen den Däninnen und den Chinesinnen geht mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Auf echte Highlights warten die Zuschauer noch.

22. Juli, 14 Uhr: Die Partie zwischen Dänemark und China läuft

Beim letzten Match des Tages rollt der Ball, mit Dänemark und China treffen dabei zwei ähnlich starke Teams aufeinander. Das Duell des Weltranglisten-Dreizehnten aus Dänemark gegen den Vierzehnten China verspricht den Zuschauern im australischen Perth definitiv Spannung. England konnte in der Gruppe D bereits vorlegen.

22. Juli, 13.34 Uhr: England erfüllt Pflichtaufgabe ohne Glanz

Für den Titelgewinn werden sich die Engländerinnen noch steigern müssen, doch der erste Schritt ist gemacht. Die "Lionesses" schlagen Haiti knapp mit 1:0. Der Treffer von Bayern-Star Georgia Stanway per Strafstoß aus dem ersten Durchgang blieb das goldene Tor des Tages. Am kommenden Freitag (10.30 Uhr) wartet nun mit Dänemark ein Härtetest auf den amtierenden Europameister.

Georgia Stanway (l.) jubelt über das 1:0 für England. © Patrick HAMILTON / AFP

22. Juli, 12.26 Uhr: England mit knapper Pausenführung

Der Favorit kann gegen die tapfer dagegenhaltende Nationalmannschaft von Haiti zwar noch kein Feuerwerk zünden, führt zur Halbzeit aber verdient mit 1:0. Georgia Stanway vom FC Bayern München brachte die "Lionesses" in der 29. Minute WM-typisch per Elfmeter in Front.

22. Juli, 11.31 Uhr: Der Europameister stiegt ins Turnier ein

Mit England wird es für einen weiteren Titelfavoriten ernst! Die Partie der "Lionesses" gegen Außenseiter Haiti hat begonnen. Den amtierenden Europameister plagen allerdings Verletzungssorgen. Mit Beth Mead, Leah Williamson und Fran Kirby fehlen gleich mehrere Leistungsträgerinnen.

22. Juli, 11.06 Uhr: Japan zerlegt Deutschland-Schreck Sambia

Starker Auftritt der Japanerinnen! Der Weltranglisten-Elfte schlägt Sambia beim bislang höchsten Turnier-Sieg mit 5:0 und meldet eigene Titelambitionen an. Nach der Führung von Miyazawa legten Mina Tanaka (55. Minute), erneut Miyazawa (62.), Jun Endo (71.), sowie Riko Ueki (90.+11) per Elfmeter im zweiten Durchgang gegen überforderte Afrikanerinnen nach. Vor dem Strafstoß sah Sambias Torhüterin Catherine Musonda darüber hinaus noch die Gelb-Rote Karte. Japan sichert sich somit die Tabellenführung in Gruppe C vor den Spanierinnen, die ihr Match gegen Costa Rica ebenfalls sehr souverän mit 3:0 gewinnen konnten.

Jun Endo (M.) freut sich über ihren Treffer zum 4:0 gegen Sambia. © Saeed KHAN / AFP

22. Juli, 9.52 Uhr: Japan führt zur Halbzeit gegen Sambia

Die Mannschaft von Nationalcoach Futoshi Ikeda geht mit einem 1:0-Vorsprung in die Kabine. Hinata Miyazawa brachte die Asiatinnen kurz vor dem Pausenpfiff in der 43. Minute in Front.

22. Juli, 9 Uhr: Bei Japan gegen Sambia rollt der Ball

Im zweiten Spiel der Gruppe C, in der auch Spanien und Costa Rica antreten, messen sich die Japanerinnen mit der Auswahl aus Sambia. Der Underdog auf Afrika hat bereits im Testspiel gegen Deutschland vor der WM seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt und darf vom Weltranglisten-Elften nicht unterschätzt werden.