Frauen-WM 2023: Schweden siegt in irrem Elfmeterschießen dank Videobeweis

1. August, 11.46 Uhr: Promi-Besuch bei DFB-Frauen

Prominenter Besuch für die deutschen Frauen: ProSieben-Moderator Elton (52) schaute auf dem deutschen Trainingsgelände in Wyong vorbei. Mehr darüber lest Ihr unter: "Elton besucht DFB-Frauen in Down Under: So will er für einen Sieg sorgen".

1. August, 11.05 Uhr: Niederlande wird Gruppensieger, auch USA weiter

Durch den 7:0-Sieg gegen Vietnam sichert sich die Niederlande letztendlich deutlich den Gruppensieg in Vorrundengruppe E. Esmee Brugts (57.) und Jill Roord (83.) mit ihrem jeweils zweiten Treffer des Tages sicherten Oranje den bisher höchsten Sieg dieser WM. Im Parallelspiel blieb es spannend bis zum Schluss. Durch das torlose Remis zitterte sich Weltmeister USA noch in die K.o.-Runde, doch die beste Chance des Spiels hatte in der Nachspielzeit Portugal: Ana Capeta (90.+2) hämmerte den Ball an den Pfosten und hätte so beinahe bei der ersten WM-Teilnahme das Achtelfinale für ihr Team klargemacht. Nach enttäuschenden Auftritten in der Vorrunde muss sich der Rekordweltmeister steigern, um die Chancen auf den dritten WM-Titel in Folge wahren zu können.

Die Niederlande bejubeln den Kantersieg über Vietnam und dürfen sich gleichzeitig über den Gruppensieg freuen. © Sanka Vidanagama / AFP

1. August, 9.55 Uhr: Das Finale in Gruppe E: Niederlande vorn, Portugal und USA zittern

Ein spannendes Finale verspricht Gruppe E mit Weltmeister USA, Portugal und den Niederlanden. Während Vietnam bereits vor den letzten Spieltag ausgeschieden war, kämpfen die anderen drei Teams noch um den Einzug ins Achtelfinale, dabei kann auch jedes Team noch Gruppensieger werden. Dabei legten die Niederlande los wie die Feuerwehr: Bereits nach 23 Minuten lag "Oranje" mit 4:0 gegen Vietnam in Führung, in der 45. Minute setzte van de Donk noch einen drauf. Das 5:0 beschert den Niederlanden zur Halbzeitpause die Gruppenführung. Portugal und die USA hingegen trennen sich nach dem ersten Durchgang torlos, damit liegt der viermalige Weltmeister gegenwärtig auf Rang zwei der Gruppe. Doch ein einziges Tor der Portugiesinnen reicht, um hier die Sensation zu schaffen und den Weltranglisten-Ersten bereits in der Vorrunde nach Hause zu schicken! Es bleibt also spannend in Gruppe E.

Die USA und Portugal kämpfen im direkten Duell um den Einzug ins Achtelfinale: Wer verliert, muss vorzeitig nach Hause fahren. © Saeed KHAN / AFP

31. Juli, 14.05 Uhr: Australien neben Nigeria im Achtelfinale der Frauen-WM 2023

Neben Nigeria hat es Gastgeber Australien ins Achtelfinale der Heim-WM geschafft. Das Team setzte sich im entscheidenden Gruppenspiel klar mit 4:0 gegen Kanada durch. Zwei Tore von Haley Raso, ein Treffer von Mary Fowler und ein verwandelter Elfmeter von Steph Catley sorgten für den Erfolg und den damit verbundenen Einzug in die K.o.-Runde. Raus ist damit Kanada. Für die Frauen ist das eine große Enttäuschung, schließlich waren sie als Gruppenzweiter in diesen letzten Vorrunden-Spieltag gegangen.

Die Australierinnen bejubeln den Einzug ins Achtelfinale. © Hamish Blair/AP/dpa

31. Juli, 13.55 Uhr: Irland verabschiedet sich von der WM, Nigeria glücklich weiter

Für Irland ist die Frauen-WM 2023 beendet. Die Mannschaft ist nach dem torlosen 0:0 im letzten Spiel der Gruppe B gegen Nigeria ausgeschieden. Die Afrikanerinnen sind dank der australischen Schützenhilfe weiter. Zwar waren sie als Gruppenerste in den letzten Spieltag gegangen, bei einer Niederlage hätte aber das Aus drohen können.

31. Juli, 12.54 Uhr: Gastgeber Australien auf Achtelfinal-Kurs

Die Australierinnen haben in der ersten Halbzeit mächtig vorgelegt. Der Gastgeber führt beim Finale der Gruppe B im entscheidenden Spiel gegen Kanada bereits mit 2:0. Beide Treffer erzielte Hayley Raso (9. und 39. Minute). Die von den eigenen Fans nach vorn gepeitschte Mannschaft würde sich Stand jetzt nicht nur die Teilnahme am Achtelfinale, sondern sogar den Gruppensieg sichern. Denn in der anderen Begegnung zwischen Irland und Nigeria steht es noch torlos 0:0 nach den ersten 45 Minuten. Nigeria war vor Kanada und Australien als Erster in den letzten Vorrunden-Spieltag gegangen.

Die Australierinnen führen nach der ersten Halbzeit gegen Kanada mit 2:0. © WILLIAM WEST / AFP

31. Juli, 12 Uhr: Spannendes Gruppenfinale B läuft

Die beiden Partie in der Gruppe B laufen. Drei Teams können noch das Achtelfinale erreichen. Der aktuelle Erste Nigeria trifft auf Irland, die bereits ausgeschieden sind. Kanada und Australien kämpfen im direkten Duell im das Weiterkommen.

31. Juli, 10.57 Uhr: Japan fertigt Spanien mit 4:0 ab und gewinnt die Gruppe C

Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg hat Japan die Gruppe C bei der Frauen-WM 2023 gewonnen. Sie gehen damit als Erste ins Achtelfinale. Für das ist trotz der Niederlage auch Spanien qualifiziert. Bedeutungslos war die Begegnung Costa Rica-Sambia. Hier setzte sich Sambia zwar mit 3:1 durch, doch beide Teams waren vor dem letzten Gruppenspiel bereits ausgeschieden.

Japans Riko Ueki (r.) und Spaniens Teresa Abelleira kämpfen um den Ball. © John Cowpland/AP/dpa

31. Juli, 9.50 Uhr: Japan und Sambia führen bei den letzten Spielen der Gruppe C

Das ist deutlich! Japan führt zur Halbzeit im Gruppenfinale der Frauen-WM 2023 gegen Spanien mit 3:0. Ein Doppelpack von Hinata Miyazawa (12. und 40. Minute) und der Treffer von Riko Ueti (29.) sorgten für die Führung. Im parallel laufenden, aber unbedeutenden Spiel zwischen Costa Rica und Sambia führen die Afrikanerinnen mit 2:0. Lushomo Mweemba brachte Sambia schon in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Barbra Banda erhöhte in der 31. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Beide Mannschaften sind allerdings bereits aus dem Turnier ausgeschieden, da sie mit null Punkten in die letzte Begegnung gingen.

Japans Riko Ueki (l.) und Spaniens Rocio Galvez (r.)im Kopfballduell © John Cowpland/AP/dpa

31. Juli, 9 Uhr: Wer schnappt sich den Sieg in Gruppe C? Schafft Australien noch den Einzug ins Achtelfinale?

Am heutigen dritten Spieltag der Gruppen B und C wird es noch einmal spannend. Den Anfang machen die Begegnungen Japan-Spanien und Costa Rica-Sambia um 9 Uhr deutscher Zeit. Während Costa Rica und Sambia nach zwei Spielen mit null Punkten bereits aus dem Turnier ausgeschieden sind, streiten sich Japan und Spanien um den Gruppensieg. Aktuell führen die Europäerinnen die Tabelle an, haben dabei aber nur ein Tor Vorsprung bei Punktgleichheit (sechs Zähler). Spannender wird es ab 12 Uhr in Gruppe B, denn dort geht es im Fernduell zwischen Kanada-Australien und Irland-Nigeria noch um alles. Während Irland abgeschlagen mit null Punkten keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinals besitzt, ist zwischen Nigeria, Kanada und Australien noch alles offen. Nigeria und Kanada haben vier Punkte auf dem Konto, Australien drei. Mit einem Sieg über Kanada sichern sich die Gastgeberinnen also den Einzug in die K.o-Runde, egal, wie die andere Begegnung ausgeht.