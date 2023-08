Frauen-WM 2023: Stürmen DFB-Frauen mit einer Doppelspitze ins Achtelfinale?

Die deutschen Fußballerinnen kämpfen bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland um den dritten Stern. Alle Spiele und Tore im Liveticker.

Australien/Neuseeland - Das Rennen um die Weltmeister-Krone ist in vollem Gange! Die Titelanwärter rund um Weltmeister USA, Olympiasieger Kanada und Südamerikameister Brasilien starteten durchwachsen ins Turnier, aus dem Favoritenkreis können bisher lediglich England und Schweden eine volle Punkteausbeute vorweisen.

3. August, 6.56 Uhr: Mit einer Systemumstellung ins Achtelfinale?

Mehr Torgefahr will das Frauen-Nationalteam beim so wichtigen Vorrundenabschluss gegen Südkorea ausstrahlen. Das könnte die Chance für Bayern-Ass Lea Schüller (25) sein. Bei den deutschen WM-Fußballerinnen deutet sich im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea eine Systemumstellung an. "Es ist klar, dass es Gedankenspiele gibt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) vor der wegweisenden Partie an diesem Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane, ohne ins Detail zu gehen. Möglicherweise stehen erstmals bei der Weltmeisterschaft in Australien die beiden Stürmerinnen Alexandra Popp (32) und Lea Schüller gemeinsam in der Startelf. Die fehlende Präsenz im Strafraum waren zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien, aber auch schon in Länderspielen davor, als Manko bei den Vize-Europameisterinnen ausgemacht worden. "Unsere größte Baustelle ist gerade der Kombinationsfußball, im letzten Drittel Chancen zu kreieren", sagte die defensive Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf (21). Sie gab sich bei der Abschlusspressekonferenz aber zuversichtlich: "Es kommt der Moment, wo der Knoten dann einfach platzt und wir wieder voll da sind." Normalerweise agiert Voss-Tecklenburg im 4-3-3-System. Wenn Schüller wie gegen Marokko (6:0) und Kolumbien eingewechselt wird, lässt sich Sturmspitze und Kapitänin Popp in der Regel zurückfallen. "Lea ist auch sehr kopfballstark. Wir erwarten auch eine relativ kleine südkoreanische Mannschaft, deshalb könnte die Kopfballstärke auch entscheidend sein", erklärte Mittelfeldakteurin Melanie Leupolz (29). Dann allerdings müsste eine der beiden offensiven Mittelfeldspielerinnen - Lina Magull (28) oder Sara Däbritz (28) - weichen. Bayern-Stürmerin Schüller hat sich bisher klaglos in die Rolle als Popp-Vertretung gefügt und gesagt: "Wenn Poppi bei vollen Kräften ist, ist es in Ordnung, wenn ich mich hinten anstelle." Deutschlands "Fußballerin des Jahres" von 2022 kann aber eine ganz starke Trefferquote im DFB-Team vorweisen: 32 Tore in 49 Länderspielen, das vorerst letzte beim 6:0 gegen Marokko. Die Wolfsburgerin Popp traf gegen Marokko zweimal per Kopf und einmal per Elfmeter gegen Kolumbien.

Könnten heute zum ersten Mal bei dieser WM gemeinsam in der Startelf stehen: Alexandra Popp (32, l.) und Lea Schüller (25). © Alessandra Tarantino/AP/dpa

2. August, 21.15 Uhr: TV-Kommentator verhöhnt Alexandra Popp

Beim WM-Spiel zwischen Kolumbien und der deutschen Mannschaft sorgte ein Kommentator aus Südamerika mit seinem Spruch für reichlich Wirbel. Die ganze Geschichte lest Ihr im TAG24-Artikel: "'Du wirst heute nichts tun, Puppe': TV-Kommentator verhöhnt DFB-Kapitänin Popp".

2. August, 14.04 Uhr: Brasilien fliegt raus, Frankreich und Jamaika im Achtelfinale

Die nächste Sensation ist perfekt! Durch das torlose Unentschieden gegen Jamaika muss Brasilien erstmals seit 1995 schon nach der Vorrunde einer WM die Koffer packen. Obwohl das Team um die sechsmalige Weltfußballerin Marta die Partie nach Belieben dominierte, brachte Brasilien den Ball nicht im Tor unter, nach dem Spiel herrscht Fassungslosigkeit. Eigentlich war Brasilien als einer der Mitfavoriten in diese WM gestartet, wollte endlich den ersten Weltmeistertitel einfahren. Bei Jamaika hingegen könnte die Freude nicht größer sein: In der "Todesgruppe" mit Frankreich und Brasilien waren die Chancen auf ein Weiterkommen nicht allzu groß gewesen. Frankreich dagegen wird seiner Favoritenrolle gerecht und sichert sich durch den 6:3-Sieg gegen Panama den Gruppensieg in Gruppe F. Doch auch Panama kann sich trotz des frühzeitigen WM-Aus freuen: Das Team erzielte seine ersten Treffer bei einer Weltmeisterschaft, und davon gleich drei an der Zahl gegen den Favoriten aus Frankreich. Damit stehen die potenziellen deutschen Gegner im Achtelfinale fest: Als Gruppenzweiter würde Deutschland auf Frankreich treffen, sichert sich Deutschland doch noch den Gruppensieg, trifft das Team von Martina Voss-Tecklenburg auf Jamaika.

Martas Abschied von der WM-Bühne: Der sechsmaligen Weltfußballerin bleibt ein Weltmeistertitel verwehrt. © WILLIAM WEST / AFP

Der Jubel bei Jamaika ist grenzenlos: Das Team feiert den ersten Einzug in ein WM-Achtelfinale. © WILLIAM WEST / AFP

2. August, 12:50 Uhr: Frankreich auf dem Weg in Achtelfinale, Brasilien im Zugzwang

Panama hatte bereits vor dem Spiel keine Chance auf ein Weiterkommen. Mit dem 1:4 Rückstand zur Halbzeit gegen Frankreich im letzten Spiel der Gruppe F ist das Ausscheiden nun aber nahezu amtlich, trotz der sensationellen 1:0 Traumtor-Führung in der ersten Minute.

Wenn Frankreich den Sieg über die Zeit bringt, sind die Französinnen eine Runde weiter, egal wie Brasilien spielt. Die Brasilianer konnten in der ersten Halbzeit gegen Jamaika nicht treffen, ließen aber auch keinen Gegentreffer zu. Stand jetzt fliegen die Brasilianerinnen aus dem Turnier. Sie müssen in der zweiten Halbzeit einen Zahn zulegen. Jamaika hingegen reicht ein Unentschieden, um die nächste Runde zu erreichen. Dementsprechend parken sie den eigenen Bus im Strafraum und Marta und Co. laufen gegen eine Wand.

2. August, 12 Uhr: Frankreich, Jamaika und Brasilien kämpfen ums Achtelfinale

Die letzten Spiele des Tages steigen in Gruppe F: Wenn Frankreich gegen Panama und Jamaika gegen Brasilien spielen, kämpfen drei der vier Teams noch ums Achtelfinale und sogar den Gruppensieg. Dabei haben Frankreich, Jamaika und Brasilien noch alles selbst in der Hand: Wer gewinnt, erreicht die K.o-Runde. Frankreich und Jamaika reicht dabei auch jeweils ein Unentschieden, Brasilien nur, wenn Frankreich gleichzeitig nicht gegen Panama punktet. Als abgeschlagener Tabellenletzter hat Panama als einziges Team keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Insbesondere das Duell Jamaika-Brasilien dürfte heiß werden: Der Vizeweltmeister von 2011 wird alles daransetzen, das erste Vorrundenaus seit 1995 zu verhindern, doch Jamaika will bei der zweiten WM-Teilnahme erstmals das Achtelfinale erreichen.

2. August, 11.49 Uhr: Marina Hegering ist wieder fit

In der Defensive hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) seit Wochen Verletzungssorgen. Bei der WM meldet sich jetzt aber die deutsche Abwehrchefin der EM 2022 fit. Erstmals bei der Weltmeisterschaft in Australien können die deutschen Fußballerinnen auf ihre etatmäßige Abwehrchefin Marina Hegering (33) setzen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wollte sich zwar bei der Abschlusspressekonferenz vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane nicht auf deren Starteinsatz festlegen. Sie sagte aber: "Das bedeute ganz viel, dass Marina wieder so auf dem Trainingsplatz steht, dass sie komplett ihre Leistung bringen kann. Das ist dann natürlich ein Mehrwert für jede Mannschaft. Von daher sind wir froh, dass Marina jetzt absolut spielfähig ist." Nachdem Hegering zuletzt voll mit der Mannschaft trainierte und Frankfurterin Sara Doorsoun (31) wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlt, gilt die 33-Jährige vom VfL Wolfsburg als gesetzt. Hegering hatte lange an einer Fersenprellung laboriert. Für Felicitas Rauch (27, Knie-Stauchung) wird auf der linken Abwehrseite wieder Chantal Hagel (25) erwartet.

Marina Hegering (33) könnte die Verletzungssorgen in der deutschen Abwehr mildern. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

2. August, 11:10 Uhr: Südafrika sensationell weiter, Schweden sichert sich Gruppensieg

Mit einem 3:2-Sieg über Italien hat sich völlig überraschend Südafrika einen Platz unter den letzten 16 gesichert. Die Nummer 54 der Welt rannte in der zweiten Halbzeit an und ging in der 67. Minute durch Hildah Magaia in Führung, Caruso (74.) konnte jedoch kontern und Italien so weiter auf Gruppenplatz zwei halten. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit kombinierten sich die Südafrikanerinnen wunderbar durch die italienische Hälfte, Thembi Kgatlana stand goldrichtig und netzte zum ersten Sieg Südafrikas bei einer WM ein - der Jubel ist grenzenlos. Südafrika trifft nun im Achtelfinale auf die Niederlande. Im Parallelspiel hat Schweden mit einem 2:0-Erfolg gegen Argentinien wie erwartet den Gruppensieg in Gruppe G eingetütet. In der zweiten Halbzeit erzielten Rebecka Blomqvist (66.) und Elin Rubensson (90.) per Foulelfmeter die Tore für den Weltranglisten-Dritten, der damit im Achtelfinale auf den schwächelnden Weltmeister aus den USA trifft.

Großer Jubel bei Südafrika: Der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft reicht aus, um erstmals die Runde der letzten 16 zu erreichen. © Marty MELVILLE / AFP

2. August, 10 Uhr: Unentschieden zur Halbzeit in beiden Partien

Sowohl Schweden und Argentinien als auch Italien und Südafrika trennen sich zur Halbzeit unentschieden. Die Partie Argentinien-Schweden hat bisher keine Tore zu verzeichnen, auch gute Chancen sind bisher Mangelware. Stattdessen wird die Partie häufig unterbrochen, weil Spielerinnen auf dem Boden liegen - am schlimmsten erwischte es Argentiniens Flor Bonsegundo, die sich das linke Knie hält und unter Tränen auf der Trage vom Feld getragen werden muss. Italien ging gegen Südafrika bereits früh durch einen Foulelfmeter von Arianna Caruso (11.) in Führung, doch ein Eigentor von Benedetta Orsi (32.) bringt Südafrika wieder ins Spiel: Die Innenverteidigerin spielte blind und ohne Not einen Rückpass auf ihre Keeperin, nur stand diese nicht da, wo Orsi sie vermutet hat. Mit dem 1:1 ging es in die Pause, dennoch zieht Italien Stand jetzt ins Achtelfinale ein.

Italien will Schweden ins Achtelfinale folgen - zur Halbzeit gelingt das auch. © Marty MELVILLE / AFP

2. August, 9.30 Uhr: Das Finale in Gruppe G läuft

Zum Abschluss der Vorrundengruppe G trifft Schweden auf Argentinien und Italien auf Südafrika. Schweden hat das Achtelfinale bereits klargemacht, für die Skandinavierinnen geht es jetzt um den Gruppensieg. Schon ein Punkt gegen Argentinien reicht, um auch am Ende des Spieltags sicher von der Tabellenspitze zu grüßen. Ebenfalls gute Chancen auf das Achtelfinale hat Italien, das mit einem eigenen Sieg oder einem Unentschieden, falls Schweden nicht gegen Argentinien verliert, in die K.o.-Runde einzieht. Südafrika und Argentinien hingegen sind mit jeweils einem Punkt auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch irgendwie ins Achtelfinale zu kommen - ein Sieg ist in jedem Fall Pflicht.

1. August, 15.05 Uhr: England und Dänemark sichern sich Achtelfinalplätze

Was sich in der ersten Halbzeit angebahnt hatte, steht nun fest: England und Dänemark ziehen ins Achtelfinale der WM ein. Die Lionesses gewannen mit 6:1 gegen China und sicherten sich damit souverän den Gruppensieg. Die Underdogs aus Asien fügten England zwar per Elfmeter (57.) das erste Gegentor des Turniers zu, doch Lauren James (65.), Chloe Kelly (77.) und Rachel Daly (84.) sorgten für den Kantersieg der Europameisterinnen. Dänemark wurde im zweiten Gruppenspiel zwar ein weiterer Treffer aberkannt (83.), doch in der zehnten Nachspiel-Minute machte Sanne Troelsgaard endgültig alles klar und erhöhte auf 2:0. Mit dem Sieg gegen Haiti folgen die Skandinavierinnen England in die K.o.-Runde. Damit trifft England nun im Achtelfinale auf Nigeria, während Dänemark gegen Gastgeber Australien ranmuss.

Machte mit ihrem Tor in der zehnten Minute der Nachspielzeit alles klar: Dänemarks Sanne Troelsgaard (34, Nr. 7). © COLIN MURTY / AFP

1. August, 14 Uhr: England und Dänemark führen

Auf direktem Weg zum Gruppensieg: England wird seiner Favoritenrolle gerecht und führt zur Halbzeit bereits mit 3:0 gegen China. Schon in der 4. Minute gingen die Lionesses durch Alessia Russo in Führung, Lauren Hemp (26.) und Lauren James (41.) legten nach. Doch die Lust am Toreschießen ist noch nicht gestillt: Kurz vor dem Pausenpfiff legte James (45.+5) nach, der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung von Lucy Bronze aberkannt. Im Parallelspiel liegt Dänemark aktuell mit 1:0 gegen Haiti in Führung und kann damit zumindest vorerst fürs Achtelfinale planen. Auch den Skandinavierinnen wurde ein Treffer aberkannt, doch Kapitänin Pernille Harder (22.) verwandelte souverän einen Handelfmeter und brachte ihr Team damit in Front.

Der Gruppensieg ist so gut wie gesichert: England führt nach dem ersten Durchgang mit 3:0 gegen China. © BRENTON EDWARDS / AFP

1. August, 13 Uhr: Der Ball rollt in Gruppe D: England trifft auf China, Dänemark auf Haiti

Die letzten Spiele des Tages sind angepfiffen: In Gruppe D kämpfen alle Teams zumindest theoretisch noch um den Einzug ins Achtelfinale. England, das gegen China ranmuss, hat die beste Ausgangssituation: Mit sechs Punkten grüßt der Europameister von der Tabellenspitze, ein Punkt reicht bereits für den Gruppensieg. Doch wenn England gegen China verlieren und Dänemark gegen Haiti gewinnen sollte, entscheidet das Torverhältnis, welche der drei Teams in die K.o.-Runde einziehen. Haiti kann das Achtelfinale hingegen nur noch erreichen, wenn sie selbst mit entsprechendem Torverhältnis gegen Dänemark gewinnen und China gegen England verliert.