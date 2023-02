Saudi-Eklat vor Frauen-WM: Alex Popp & Co. "stehen dem Ganzen eher negativ gegenüber"

Marbella (Spanien) - Die Frauen-Weltmeisterschaft im Sommer wirft ihre Schatten voraus, doch wie schon bei den männlichen Kollegen sorgt vor allem der nicht-sportliche Rahmen für Unmut. DFB -Kapitänin Alexandra Popp (31) hat sich nun in die Liste der Kritiker eingereiht.

Alexandra Popp (31) nahm im Trainingslager der DFB-Frauen kein Blatt vor den Mund. © Robert Michael/dpa

Ausgerechnet die Tourismusbehörde Saudi-Arabiens soll als Geldgeber für das kommende Turnier vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland fungieren, wie The Athletic kürzlich berichtete.

"Wir stehen dem Ganzen eher negativ gegenüber", bewertete die 31-jährige Allrounderin vom VfL Wolfsburg das geplante Sponsoring am Mittwoch während einer Medienrunde im spanischen Marbella, wo sich die deutsche Nationalmannschaft derzeit auf die WM vorbereitet.

"Ich glaube, die anderen aus anderen Nationen haben schon viel darüber gesprochen, dass das kein optimaler Sponsor für eine Frauen-Weltmeisterschaft ist und dafür, wofür wir Frauen stehen", fügte die Vize-Europameisterin an.

Der Golfstaat steht wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen seit Jahren in der Kritik. Erst am Dienstag hatte Amnesty International die Vergabe der Klub-WM 2023 an Saudi-Arabien als "eklatantes Sportswashing" verurteilt.

"Poppi" erklärte darüber hinaus, dass den Spielerinnen in der Thematik letztendlich die Hände gebunden seien: "Ich bin gespannt, was da am Ende bei herauskommt. Mehr als ein bisschen unseren Senf dazugeben, dass wir es nicht gerade gutheißen, können wir leider auch nicht."