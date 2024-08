Nach 27 Jahren! Fußball-Wettbewerb feiert Comeback in Dresden

Dresden - Fußball-Comeback in Dresden! Dynamo gastierte zwar schon am Freitag im Erzgebirge und musste dort eine bittere Derbypleite hinnehmen, doch auch im Wohnzimmer der SGD rollte dieses Wochenende noch der Ball. Am Sonntag wurde nämlich der Supercup der Frauen im Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen.