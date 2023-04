So einen Elfmeter hat es noch nie gegeben: Seltene Regel greift bei den Frauen

London - Kuriose Szene in der Champions-League der Frauen! Die Nachspielzeit in der Partie zwischen den Damen des FC Chelsea London und Olympique Lyon ist bereits zu Ende, als es einen Strafstoß für die Heimmannschaft gibt. Doch dieser sollte aufgrund der Regelkunde in die Geschichte eingehen.

Brisante Luftduelle und Zweikämpfe prägten das Rückspiel im Viertelfinale der Frauen Champions-League zwischen Chelsea und Lyon. © Paul Terry/dpa

Der Frauenfußball boomt spätestens seit der WM im vergangenen Jahr. Auch der Vereinsfußball profitiert davon. Das Spektakel setzte sich nun in einem hochdramatischen Spiel in London fort.

Wie "The Guardian" berichtet, zeigte Schiedsrichterin Ivana Martincic (37) in der Nachspielzeit der Verlängerung beim Stand von 2:0 für die Gäste aus Lyon auf den Punkt. So weit, so gut!

Das wirklich Kuriose an der Szene war die Ausführung des Elfmeters selbst, denn dafür kam zum ersten Mal überhaupt eine kuriose Fußballregel zum Einsatz.

Die Unparteiische schickte alle Spielerinnen weg vom Strafraum in Richtung Mittellinie.

Der Grund: Strafstöße müssen auch dann ausgeführt werden, wenn die Nachspielzeit bereits abgelaufen ist. Ein Nachschuss wäre in jenem Fall nicht erlaubt gewesen.

Der Elfmeter gilt dann als beendet, wenn sich das Spielgerät nicht mehr bewegt oder aus dem Spiel ist.