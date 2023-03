13 Jahre nach dem Champions League-Triumph: Turbine Potsdam vor Bundesliga-Abstieg!

13 Jahre später kaum zu glauben: Turbine Potsdam wurde 2010 Champions League-Sieger. (Archivbild) © EPA/SERGIO BARRENECHEA

Die Potsdamerinnen haben schon bessere Zeiten erlebt. In den 2000er und 2010er Jahren galt der reine Verein für Frauen- und Mädchenfußball als so etwas wie das Aushängeschild in Deutschland in seiner Disziplin.

Stolze sechsmal wurden sie zwischen 2004 und 2012 Deutscher Meister. Zudem gewann Turbine 2005 und 2010 die Champions League, krönte sich zum besten Frauenteam Europas.

Diese Zeiten sind spätestens seit dieser Saison vorbei. Die Horrorbilanz nach dreizehn Spieltagen: Zwölf Niederlagen und ein Remis. Macht einen jämmerlichen Punkt und zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Selbst die kühnsten Optimisten dürften mittlerweile erkannt haben, dass alles andere als ein Abstieg nach den ausstehenden neun Partien ein großes Wunder wäre.

Es wäre der erste seit 1994/95, der ersten Bundesliga-Saison der Potsdamer. Seinerzeit gehörten sie noch dem SSV Turbine Potsdam an, ehe sich 1999 der 1.FFC Turbine Potsdam als eigenständiger Verein herauslöste.

Jahrelang war Turbine Potsdam im Fußballosten, mindestens aber in Brandenburg und Berlin mit der Sportschule Potsdam, ein Leuchtturm und Ausbildungsstätte Nummer eins für den Frauenfußball gewesen.

Doch wie kam es zum Absturz des früheren Champions League-Siegers?