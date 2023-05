Vor drohendem TV-Blackout: Letztes Testspiel vor Frauen-WM zur Primetime in der ARD

Fürth - Es könnte für diesen Sommer die letzte Chance sein, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen im Fernsehen zu sehen! Zur Primetime überträgt die ARD das letzte Länderspiel der deutschen Fußballerinnen vor der Weltmeisterschaft in Fürth gegen Sambia.

Dort spielen die Vize-Europameisterinnen in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Weiter offen ist, ob die WM im deutschen Fernsehen übertragen wird .

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am 7. Juli (20.30 Uhr) auf Sambia, ehe es am 11. Juli zum WM-Turnier nach Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) aufbricht.

Am 24. Juni (18.15 Uhr/ZDF) tritt die DFB-Auswahl in Offenbach noch gegen Vietnam an.